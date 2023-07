I migliori E-ink del 2023: scrivere e leggere con un solo dispositivo

Gli E-ink hanno rivoluzionato il modo in cui leggiamo e prendiamo appunti, offrendo un'esperienza di lettura e scrittura digitale molto simile alla carta stampata.

Grazie alla combinazione di caratteristiche che li avvicinano ai tablet per affidabilità e completezza e agli e-reader per semplicità e autonomia, questi dispositivi si adattano a diversi tipi di utilizzo e sono in grado di sostituire block notes o post-it e al contempo di racchiudere tutta la conoscenza letteraria delle nostre librerie in un'unica, pratica e versatile soluzione.



Display, qualità della scrittura, durata della batteria e servizi disponibili sono alcune delle caratteristiche principali che possono rendere un E-ink il compagno inseparabile nella vita privata e professionale di un utente: ecco quali sono, secondo noi, i migliori E-ink attualmente disponibili sul mercato.



ReMarkable 2

Il ReMarkable 2 è un dispositivo E-ink progettato specificamente per la scrittura e l'annotazione. Dotato di un display "carta-simile" monocromatico da 10,3 pollici con una risoluzione di 226 PPI, offre una sensazione di scrittura naturale e fluida.

La sua capacità di rilevare la pressione della penna grazie ai 4.096 livelli consente un controllo preciso e dettagliato durante l'annotazione.

Gli 8 GB di memoria interna e il supporto alla sincronizzazione cloud lo rendono un archivio perfetto e l'integrazione con vari servizi come Google Drive, Dropbox e OneDrive consente la sincronizzazione con altri dispositivi. Trovate maggiori informazioni su queste funzionalità avanzate nella nostra recensione di ReMarkable 2.

Da premiare la semplicità di utilizzo con oltre quaranta modelli subito pronti e le tante funzionalità legate al formato PDF. Manca completamente la retroilluminazione e sul fronte e-reader l'unico formato supportato è epub: se vi piace leggere, insomma, potrebbe non essere l'E-ink che fa per voi. Remarkable 2 può essere acquistato a partire da 349 Euro.



Onyx Boox Note Air 2

L'Onyx Boox Note Air 2 è un altro dispositivo di qualità che combina funzionalità di lettura avanzate con capacità di produttività che lo avvicinano molto a un tablet.

Il suo display da 10,3 pollici offre una risoluzione nitida da 227 PPI e un buon numero di sfumature di grigio, rendendo la lettura un'esperienza piacevole. Il sistema operativo basato su Android 11 integra un app store dedicato (ma è possibile accedere anche al Play Store senza troppa fatica).

I 64 GB di memoria UFS 2.1 lo rendono un valido archivio portatile e nel pacchetto d'acquisto sono inclusi ulteriori 5 GB di spazio in cloud. Lo stilo è dotato di 4.096 livelli di pressione ed è sensibile e preciso, restituendo un'esperienza di scrittura comoda e piacevole.

Non manca la doppia illuminazione frontale con luce calda e fredda che rendono il Note Air 2 un valido sostituto degli e-reader, anche grazie alla possibilità di accedere a tutta la libreria Kindle. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Onyx Boox Note Air 2, mentre per portarlo a casa ci vogliono 499,99 Euro su Amazon Italia.



Kobo Elipsa

Il Kobo Elipsa 2E è probabilmente il miglior dispositivo E-ink per la lettura e per la gestione dei documenti. Il suo display da 10,3 pollici offre una risoluzione di 227 PPI e un'illuminazione regolabile per una lettura confortevole in qualsiasi condizione di luce.

A differenza degli e-reader però, Elipsa apre le porte ad una personalizzazione quasi illimitata: si può controllare ogni parametro e giocare con i margini, i caratteri, le dimensioni, l'interlinea ed il tutto indipendentemente dalle dimensioni dello schermo.

Ottima anche l'integrazione con il servizio OverDrive e il supporto a qualsiasi PDF e Kobo ePub per una compatibilità piuttosto ampia. Memoria interna di 32 GB e batteria che porta in dote un'autonomia di settimane completano il quadro, ma ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nella recensione di Kobo Elipsa 2E.

Anche l'esperienza di scrittura risulta migliorata e più avanzata rispetto al passato, grazie anche al nuovo Kobo Stylus 2, ma rimane certamente il migliore per focus sulla lettura. Il prezzo è di 399,99 Euro.



Kindle Scribe

Per usufruire dei servizi Amazon e accedere ai contenuti del suo store non c'è niente di meglio di Kindle Scribe.

Il display da 10,2 pollici con risoluzione 300 PPI è tra i migliori in assoluto e offre una chiarezza di lettura eccezionale.

Anche in questo caso, il punto forte del dispositivo è la lettura, che offre sensazioni simili a quelle di un Paperwhite: le parole sono nitide e chiare e la reattività è buona.

Sul fronte della scrittura troviamo diciotto modelli pronti all'uso e una generale semplicità di utilizzo, accompagnata da un comparto hardware funzionale. Mancano però alcune funzioni avanzate, relative alla scrittura intelligente, che troviamo in altri device e la gestione dei documenti non è delle migliori.

L'accesso al servizio di abbonamento Kindle Unlimited è un punto a suo favore. Insomma, un dispositivo perfetto per chi ama leggere e prendere semplici appunti. Costa 369 Euro.



HUAWEI MatePad Paper

Uno degli E-ink più completi per dotazione tecnica è HUAWEI MatePad Paper, equipaggiato con un display da 10.3 pollici e risoluzione da 227 PPI con illuminazione regolabile, 64 GB di memoria interna, quattro microfoni e due altoparlanti con supporto agli audiolibri e alla registrazione delle note vocali.

La batteria è buona ma date le tante funzionalità non regge oltre la settimana di utilizzo.

Il dispositivo del colosso cinese è reattivo e offre un'ottima esperienza in lettura e scrittura, con la possibilità di trasferire facilmente i propri file grazie alla connettività Bluetooth o attraverso le app scaricabili da AppGallery (anche se ovviamente, manca la libreria di Google). Ottima e funzionale la possibilità di convertire la scrittura a mano in testo digitale.

Huawei MatePad Paper, completo di tutti gli accessori, costa 499 Euro.