PlayStation 5, come espandere la memoria con un SSD M.2? La nostra guida

Il nuovo firmware di PlayStation 5 apre le porte all'espansione di memoria. Una vera manna dal cielo per gli utenti che hanno ormai abbandonato il supporto fisico, avvalorando la loro scelta con l'acquisto della Digital Edition, più sottile e simmetrica ma che porta in dote appena 825 GB di memoria interna, senza possibilità di risparmiare preziosi dati con l'acquisto di titoli su Blu-ray.

Fortunatamente, Sony ha deciso di consentire l'installazione di memorie SSD di tipo M.2, sempre più utilizzate per via di prestazioni uniche e di una dimensione davvero ridotta. Il rovescio della medaglia è che ci si dovrà sporcare le mani togliendo il pannello laterale dalla console e che per completare la procedura dovremo impugnare un giravite, ma procediamo per gradi.

Meglio o peggio?

L'approccio di Sony potrebbe risultare meno intuitivo e più invasivo rispetto all'offerta di Microsoft con le sue memorie plug and play, ma in realtà aver sposato uno standard così diffuso, sulla carta apre le porte a innumerevoli possibilità di scelta e a costi decisamente inferiori. Ciò che non è chiaro a tutti però, è che PlayStation 5 ha dei requisiti minimi da rispettare.

L'SSD M.2 dev'essere di tipo PCI Express Gen4, largo al massimo 25mm, dev'essere dotato di un dissipatore, non deve superare i 4TB di memoria e soprattutto deve avere una velocità di lettura di almeno 5500 MB/s. Questo significa che non può essere garantito il funzionamento di unità SATA M.2, oppure di dispositivi sprovvisti di dissipatore o ancora, con supporto massimo PCI Express Gen3. Dal canto suo, anche Mark Cerny ha scelto il suo SSD preferito per PS5.

La procedura, rapida e indolore

Ma adesso cerchiamo di capire se davvero così difficile installare un nuovo SSD nella nostra PlayStation 5. Mettiamo da parte la paura, perché si tratta di una procedura davvero semplice e immediata. Avremo bisogno di un cacciavite a croce oppure a stella e di una superficie ampia, dove poggiare ogni pezzo senza possibilità di perderlo.



Per prima cosa spegniamo la console e stacchiamo tutti i cavi collegati. Questa operazione non va in alcun modo portata avanti con la PlayStation collegata alla presa elettrica.

Il secondo passaggio sarà quello di rimuovere il piedistallo in dotazione. Se usiamo la console in verticale, andrà ovviamente svitato, altrimenti soltanto rimosso.

Adesso possiamo sdraiare la macchina in orizzontale, ma dovremo farlo al contrario rispetto alla posizione di utilizzo, quindi andrà posizionata con il lato del lettore Blu-ray verso l'alto e il logo PS che guarda verso il tavolo. Per rimuovere la cover, dobbiamo posizionarci fisicamente in corrispondenza della parte alta della console, cioè dove sono presenti i fori per l'aria. Con la mano sinistra dovremo a questo punto sollevare l'angolo corrispondente ed esercitare una leggera spinta, facendo attenzione a non far cadere il dispositivo o il pannello per terra e aiutandosi con la mano destra come guida.



Tolto il pannello, ci troveremo di fronte alla griglia della ventola. Al suo fianco, invece, possiamo osservare un piccolo rettangolo di lamiera che nasconde il vano per l'espansione della memoria.

Con l'aiuto di un cacciavite, possiamo procedere alla rimozione del piccolo pannello dalla scocca.

A questo punto avremo accesso alla cavità per l'installazione dell'SSD. Nel punto più basso troviamo lo slot vero e proprio, mentre per tutta la lunghezza troveremo diversi fori per una vite. Su quello più in alto troveremo anche la vite e un piccolo distanziatore. Entrambi i pezzi vanno rimossi e conservati gelosamente perché saranno fondamentali per i prossimi passaggi.

Il distanziatore andrà inserito nel punto corrispondente alla lunghezza del nostro SSD. Questo dettaglio si trova nella scheda tecnica del prodotto acquistato oppure sulla confezione di vendita.



Ora è giunto il momento di mettere le mani sull'SSD M.2 che abbiamo scelto per i nostri giochi preferiti. Prima di tutto, una rapida occhiata ci consentirà di individuare il lato da inserire all'interno della porta di espansione, caratterizzato da tanti piccoli dentini dorati. Inseriamolo con una lieve inclinazione nel connettore nero che abbiamo riconosciuto in precedenza e facciamolo scorrere al suo interno con una leggera pressione.

Se è tutto in regola, possiamo spingere l'SSD verso il basso e procedere a bloccarlo con la vite nel distanziatore che avevamo posizionato in precedenza.

Se il nostro disco soddisfa i requisiti, a questo punto non sarà un problema rimontare anche la piccola placchetta metallica che avevamo rimosso. È molto importante che lo spessore dell'unità SSD non superi gli 11 millimetri.



A questo punto non ci resta che installare nuovamente il pannello della PS5. Una volta rimessa in postazione e collegati tutti i cavi, alla prima accensione partirà automaticamente la procedura di installazione e formattazione della nuova memoria e sarà sufficiente seguire le istruzioni sullo schermo per poter iniziare a usare la nostra nuova unità aggiuntiva.