WhatsApp: come formattare il testo in grassetto, corsivo e barrato

Stiamo parlando delle possibilità di formattazione del testo. Infatti, con l'aggiornamento 2.17.51 risalente al 22 agosto 2016, WhatsApp implementava per la prima volta la possibilità di scrivere in corsivo, in grassetto e di barrare il testo, il tutto senza ricorrere ad alcun tipo di simbolo. Vediamo, dunque, quali sono i semplici passi per formattare i nostri messaggi.



Vecchio metodo

Per chi dispone di una versione di WhatsApp inferiore alla succitata 2.17.51, l'unico modo per formattare il proprio testo è quello di ricorrere a degli speciali simboli. Per scrivere in grassetto bisognerà aggiungere un asterisco (*) prima e dopo la parola/frase che si vuole formattare (es. *Everyeye*), mentre per scrivere in corsivo bisognerà invece aggiungere un underscore (_) nelle stesse posizioni (es. _Everyeye_). Infine, per barrare il testo dovrete aggiungere una tilde (es. ~Everyeye~). Questo è il metodo più "scomodo", ma anche l'unico utilizzabile da non chi non aggiorna WhatsApp da diverso tempo. Se potete eseguire l'aggiornamento, dunque, vi consigliamo di farlo.



Nuovo metodo

Il nuovo metodo è decisamente molto più veloce e consente di formattare il testo inserito semplicemente selezionando la porzione di testo voluta e cliccando su un'apposita opzione realizzata ad hoc. Da qui sarà possibile scegliere se formattare il tutto in grassetto, corsivo, barrato o monospaziato. L'immagine che potete vedere qui sopra descrive meglio il tutto.