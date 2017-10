WhatsApp: ecco come eliminare i messaggi inviati (video)

Ci siamo: una delle funzioni più richieste da parte degli utenti è finalmente disponibile su Whatsapp. Dopo mesi di beta, test interni, e disponibilità per una ristretta cerchia di utenti, è arrivata anche Italia la funzione Revoke, che consente di annullare l'invio di un messaggio già consegnato. Prima di illustrarvi il funzionamento, è doveroso mettere qualche paletto, come rivelato dalle FAQ del servizio. Innanzitutto, "elimina per tutti" funziona solo con gli utenti che hanno la stessa versione dell'applicazione, il che vuol dire che tutti gli utenti dovranno aggiornarla, altrimenti anche se da una parte si elimina il messaggio, dall'altra verrà lo stesso visualizzato.

Secondo paletto riguarda la visualizzazione dei messaggi: i destinatari, infatti, potrebbero comunque aver visto il messaggio prima dell'eliminazione, in quanto Revoke non va a cancellare le notifiche, che vengono comunque consegnate normalmente al destinatario.

Infine, sarà possibile eliminare i messaggi solo nei sette minuti successivi all'invio, altrimenti non sarà possibile eliminarlo.

Come si fa ad eliminare un messaggio per tutti

Posto che abbiamo inviato un messaggio nel gruppo o nella chat sbagliata, e sono passati pochi minuti (o comunque meno di sette), non dovremo fare altro che aprire la conversazione, tenere premuto il dito sul messaggio e cliccare su elimina. A questo punto ci troveremo di fronte due opzioni al posto di una: elimina il messaggio per me ed, appunto, elimina per tutti, come mostrato nello screenshot.

Se desiderate annullare l'invio del messaggio, non dovrete fare altro che cliccare su "elimina per tutti", ed il gioco è fatto. Se la procedura sarà andata a buon fine, il messaggio precedentemente inviato e poi eliminato sarà identificato attraverso questa didascalia nella nuvola.

Il procedimento è lo stesso, indipendentemente dal sistema operativo, e vale anche per la versione desktop. Qui bisognerà cliccare sulla freccia verso il basso presente alla destra dei messaggi, e quindi cliccare su elimina messaggio nel menù a tendina che si aprirà.



Le opzioni, quindi, saranno praticamente le stesse rispetto alla controparte mobile: basta un click su "elimina per tutti" e ci si troverà di fronte alla nuvoletta di cui vi abbiamo parlato sopra.



La funzione è in fase di rollout in queste ore e potrebbe volerci un po' prima di diventare disponibile per tutti gli utenti. Di seguito anche un video esplicativo di come effettuare l'operazione.