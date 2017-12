WhatsApp: ecco come registrare i messaggi vocali senza pressione prolungata

La funzione era già presente da tempo su Telegram ma WhatsApp, continuando nella sua strategia che mira a prendere il meglio dei concorrenti per integrarlo nella propria piattaforma, ha deciso di portare nell'applicazione di messaggistica più famosa del globo la possibilità di inviare messaggi vocali prolungati.

Proprio sui messaggi vocali è doveroso aprire una parentesi, anche bella grande, perché col passare del tempo hanno preso quello che era il posto di molti messaggi testuali, i quali a loro volta si erano evoluti rispetto ai classici SMS. WhatsApp guida sempre più l'innovazione nell'instant messaging e, attraverso un aggiornamento rilasciato nei scorsi giorni, ha introdotto la possibilità, su Android e iOS, di registrare messaggi vocali senza dover per forza tenere il dito sull'apposita icona, perché a tutti prima o poi sarà capitato di registrare un messaggio vocale da inviare a un amico e di lasciare dopo qualche minuto il dito, perdendo tutto il "lavoro".

Semplicità assoluta

Ora le cose sono cambiate e inviare un messaggio vocale prolungato è molto semplice. D'altronde, stiamo parlando di WhatsApp, una piattaforma che ha fatto dell'immediatezza d'uso il suo punto forte, ecco perché per accedere a questa funzione non bisognerà fare altro che tappare con il dito l'icona del microfono presente sul bordo in basso a destra dell'UI, a fianco a dove si scrive il messaggio di testo, quindi tenerla premuta per meno di un secondo e, sempre tenendo il dito sullo schermo (non bisogna mai sollevarlo), effettuare uno swipe verso l'alto. A questo punto ci verrà mostrato un lucchetto: solo dopo averlo visualizzato si potrà lasciare il dito.

Ricapitolando

1. Tappare sull'icona del microfono;

2. Tenere il dito per qualche secondo sul pulsante;

3. Scorrere il dito verso l'alto;

4. Una volta visualizzato il lucchetto, si potrà registrare tranquillamente anche senza tenere il dito poggiato;



A questo punto vedremo in basso, al posto del campo per scrivere i messaggi, un timer, che mostrerà quanti secondi di registrazione abbiamo effettuato. Per annullare la registrazione, basterà cliccare sul pulsante "annulla" per, appunto, cancellare quanto fatto, o in alternativa sul pulsante blu per inviare il messaggio. Si tratta di una procedura estremamente semplice ma allo stesso tempo anche molto utile, che vi mostriamo anche in questo video.