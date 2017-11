WhatsApp, ecco come tradurre automaticamente i messaggi vocali in testo

Pensate di essere al cinema e di non avere con voi alcuna tipologia di cuffie. Vi arriva un importante messaggio vocale da parte della vostra fidanzata su WhatsApp, ma non potete ascoltarlo per non suscitare l'ira degli altri spettatori. Una situazione spiacevole, nella quale molti di noi si sono ritrovati molto spesso. Come fare, quindi, a capire cosa vuole la nostra dolce metà senza irritare le altre persone presenti in sala? Semplice, si fa convertire il messaggio vocale in testo ad un'apposita applicazione. Niente di più semplice. Se fino a qualche anno fa questo era considerato praticamente impossibile, le odierne tecnologie consentono ora anche operazioni di questo tipo. Andiamo, dunque, a vedere quali sono le migliori app in grado di risolvere il nostro problema.

Transcriber per WhatsApp

La migliore tra le app da noi testate è sicuramente Transcriber per WhatsApp, sviluppata da un team italiano. Infatti, essa si è rivelata in grado di effettuare delle "conversioni" veramente di ottima qualità, che consentono di capire al volo il contenuto di un determinato messaggio vocale. Basterà condividere la "nota target" con l'app in questione ed essa provvederà a rendere disponibile il testo in men che non si dica. In particolare, il tutto viene effettuato tramite appositi pop-up, quindi senza mai di fatto uscire da WhatsApp. Tra le varie opzioni disponibili, vi segnaliamo quelle che consentono di selezionare la lingua da usare e la qualità della traduzione. Altro punto che va sicuramente a favore dell'app in questione è sicuramente il peso di appena 6MB. Transcriber è disponibile solamente per dispositivi Android (pagina Play Store). L'app è scaricabile in forma gratuita e non è presente alcun tipo di pubblicità, ma per attivare la traduzione automatica delle note vocali sarà necessario sborsare 2.39 euro. Per chi possiede un dispositivo Android, Transcriber è sicuramente la migliore applicazione di questo tipo.

Speechless by Becreatives

Per gli utenti Apple, invece, riteniamo che l'unica vera alternativa sia Speechless by Becreatives. L'app in questione possiede tutte le funzionalità di Transcriber, ma risulta all'atto pratico molto più scomoda. Infatti, dovremo necessariamente lasciare la schermata di WhatsApp in favore di quella di Speechless ogni qualvolta vogliamo convertire un messaggio. Niente di grave, per carità, ma si tratta sicuramente di una soluzione "meno elegante". Oltre a questo, se con Transcriber possiamo tradurre messaggi vocali di una qualsiasi lunghezza, qui la versione gratuita impone un limite di 20 secondi. Per eliminare questo limite è necessario pagare 2.30 euro. Nonostante questo, si tratta dell'unica possibilità per gli utenti iOS, che possono scaricare il tutto direttamente dall'App Store. Segnaliamo, infine, che l'app è disponibile anche sul Play Store.