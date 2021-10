Young Platform Step: come guadagnare criptovalute camminando e giocando

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria esplosione di monete, servizi, giochi e utility basate su tecnologia blockchain. Tra queste, tantissime hanno puntato sulla vendita di token oppure su argomenti che esulassero completamente dal mondo crypto. Young Platform invece ha avuto un approccio differente e abbiamo avuto modo di parlarne anche nel nostro speciale in cui vi abbiamo raccontato che cos'è Young Platform e la storia che c'è dietro l'Exchange italiano che ha puntato tutto su semplicità, community e consapevolezza.



Tra gli strumenti più interessanti dell'ecosistema Young spicca senza dubbio Young Platform Step, un'applicazione che ci accompagna giornalmente allo scopo di premiarci per i nostri obiettivi quotidiani, tra cui quello che ormai è diventato un vero e proprio mantra: "Guadagna camminando!".

La nascita di Young Platform Step

L'applicazione Young Platform Step nasce con il nome di Stepdrop nell'incubatore del Politecnico di Torino e si tratta di quella che sarebbe poi diventata il biglietto da visita di tutto il progetto.

Come ci hanno raccontato i ragazzi nella lunga intervista a Young Platform, Step rappresenta il punto di partenza di quello che poi è divenuto un ecosistema costituito anche dall'Exchange e dalla Young Academy.

Questa applicazione nel tempo si è rivelata cruciale per la crescita del progetto, poiché ha posto le basi per la costruzione di una attivissima community, che attualmente conta diverse migliaia di utenti nella sola Italia.

Con un'interfaccia semplice e immediata, Young Platform Step ha dato il via al processo di diffusione del credo del team, come un vero e proprio manifesto pubblicitario, dal momento che la proposta di guadagnare semplicemente camminando farebbe gola davvero a chiunque.

Cosa si guadagna

Nell'applicazione Step, disponibile per il download sia sul Google Play Store che sull'App Store di Apple, è possibile raggiungere obiettivi e reclamare premi, riscattabili attraverso la criptovaluta proprietaria Young, un token interno all'ecosistema basato sulla blockchain Ethereum.

Allo stato attuale, YNG ha un valore stabile di 0.24 Euro ma non è escluso che presto possa arrivare sul mercato e raggiungere quotazioni differenti.

Nell'ecosistema, YNG ha un ruolo cruciale poichè consente di ottenere sconti sulle commissioni all'interno dell'Exchange Young Platform e su Young Platform Pro, ma potrebbe presto acquisire altre funzionalità all'interno della piattaforma.

YNG può essere acquistato a parte direttamente sull'Exchange, come abbiamo avuto modo di vedere nella nostra guida all'acquisto su Young Platform, ma rappresenta anche il premio all'interno dell'applicazione Step.

Naturalmente, chi detiene un determinato quantitativo di YNG può anche scambiarli in Euro. Il guadagno attraverso Step può essere ottenuto ogni giorno e venduto in qualsiasi momento solo la prima settimana di ogni mese, mentre l'acquisto di nuovi YNG può essere effettuato in qualsiasi momento, tranne la prima settimana del mese.

Camminare su Step

Su Young Platform Step si guadagna camminando. Una volta registrati sull'applicazione sarà possibile approvare la richiesta di ottenere i permessi di sistema e quindi consentire all'applicazione di contare i nostri passi.

Il Claim semplice consente di reclamare fino a 4000 passi. Questo obiettivo è, a sua volta, cumulabile in più Claim ma i passi possono essere raccolti anche prima del raggiungimento dei 4000. Ci sono poi le sfide, che consentono di guadagnare ulteriori YNG in base al raggiungimento di alcuni obiettivi secondari.

Le sfide relative ai Claim consentono di guadagnare 0.03 YNG riscattando i passi per tre volte, 0.05 YNG se si effettua quest'operazione cinque volte, poi 0.10 YNG al raggiungimento del decimo Claim giornaliero.

Le sfide sui passi consentono di guadagnare al raggiungimento di una cifra simbolica di passi. Lo scoglio più semplice è quello dei 5000 passi, che danno diritto a 0.05 YNG. Successivamente abbiamo il premio da 0.10 YNG per i 10000 passi e infine i 20000 passi che danno diritto a ben 0.15 YNG.

La filosofia di Step

Il concetto di guadagnare camminando è molto interessante e senza dubbio vincente, ma sarebbe riduttivo fermarsi a questo aspetto, poiché Step è parte integrante dell'intera piattaforma e come tale ne ricalca il pensiero. La chiave di volta per entrare nel mondo delle criptovalute, secondo i ragazzi di Young Platform, è la consapevolezza. Prima di effettuare operazioni sulla piattaforma, Young mette a disposizione una mole incredibile di strumenti di apprendimento, suddivisi in base alla propria preparazione, quindi a partire da un livello base per poi salire verso concetti più complessi.

La visuale Education La lista di Up & Down

Tutto questo può essere fatto attraverso la Young Academy, direttamente sul portale, oppure si può guadagnare studiando nella sezione Education di Young Platform Step. Completando moduli si possono ottenere ricompense crescenti sulla base del livello di difficoltà. Per ogni modulo ci verranno proposti diversi articoli, al termine dei quali potremo affrontare dei brevi quiz riassuntivi per saggiare la nostra preparazione. Completato il quiz si potrà reclamare la ricompensa e quindi guadagnare YNG, il tutto mentre apprendiamo concetti che avremmo comunque dovuto studiare prima di compiere i primi passi nel mercato delle criptovalute.

Oltre ai quiz, è possibile vincere ulteriori YNG nella sezione Up & Down, dove sarà possibile prevedere l'andamento nell'immediato futuro di una particolare criptovaluta, che sia Bitcoin o altre Altcoin tra quelle supportate. Se si indovina cosa accadrà nelle successive tre ore, si otterrà un premio pari a 0.10 YNG. Ovviamente, in base al totale di previsioni indovinate si potrà concorrere al raggiungimento delle Sfide relative a questo gioco, guadagnando ulteriori YNG.

Parola d'ordine: Community

L'idea di Step è arrivata da sei ragazzi che evidentemente sapevano quale fosse il potere della comunità e della condivisione.

Per questo, su Step esiste anche una particolare sezione dedicata alle Classifiche, in cui siamo chiamati a interagire con il resto della Community.In questa sezione è possibile creare una stanza, o Classifica, in cui anche altri utenti potranno entrare e sfidarci a colpi di passi. Si può stabilire una durata e una quota di partecipazione, naturalmente in YNG, selezionando il tipo di classifica tra Sprint, Relax e Runner, che differiscono per durata, numero dei partecipanti e dei vincitori. Al termine della gara i primi classificati otterranno il montepremi, costituito dalle quote di partecipazione. In base a quante classifiche si riuscirà a vincere è possibile riscattare anche ulteriori premi nella sezione Sfide.



Infine, nella sezione Marketplace dell'applicazione Step è possibile ottenere fino al 20% in cashback sotto forma di token YNG se si acquista un qualsiasi prodotto all'interno della sezione. Nel marketplace sono presenti tantissimi negozi e aziende, tra cui Nike, Decathlon, Feltrinelli e persino brandi come Acer e Kobo.



Come abbiamo potuto vedere finora, guadagnare token attraverso Young Platform Step è davvero facile e immediato. L'interfaccia è curata e accessibile, come del resto anche gli altri strumenti messi a disposizione da Young Platform. Questa applicazione in particolare, rappresenta un metodo eccezionale per traghettare i nuovi utenti nel mondo della blockchain senza rischi e senza impegno in denaro, divertendosi e apprendendo nuovi concetti per acquisire gli strumenti necessari a intraprendere poi un percorso più articolato all'interno del mercato delle criptovalute.