Tra buchi neri ed esplorazioni spaziali: parola al Professore Amedeo Balbi

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Amedeo Balbi, astrofisico teorico e docente a Roma Tor Vergata, il quale in passato si è occupato di cosmologia ed è attualmente impegnato nel settore dell'astrobiologia, ma molti lo conosceranno per il suo lavoro di divulgazione grazie al suo prolifico lavoro tramite libri, ospitate in televisione e in radio, articoli su alcuni dei maggiori quotidiani italiani (in particolare una rubrica fissa su Le Scienze) e per ultimo, ma non per importanza, sul web.

Amedeo Balbi e i topic principali sul suo canale

Everyeye: Come prima domanda le vorremmo chiedere: da dove nasce la sua passione per il cosmo?

Balbi: "La passione per l'astrofisica nasce già, in parte, da quando ero ragazzino, affascinato dallo spazio e da certe domande filosofiche del tipo "come è iniziato l'universo?" o "esiste altra vita fuori dalla terra?". La mia fascinazione era anche alimentata da letture fantascientifiche o visioni di film dello stesso genere, che rappresentavano un aspetto più fantastico, ma toccando comunque questi temi. La decisione finale di coltivare questa cosa venne con gli ultimi anni del liceo, quando, leggendo molta divulgazione, mi sono reso conto che questo ambito e la possibilità di farlo come lavoro mi sarebbe piaciuto".



Everyeye: Vorremmo esplorare con lei tre tematiche ricorrenti sul suo canale, iniziando dai buchi neri, oggetti tra i più affascinanti dello spazio. Cosa sono? Cos'è che affascina così tanto e perché è uno degli argomenti di astronomia più interessanti?

Balbi: "Non è facile rispondere perché ci sono diversi aspetti che giocano un ruolo. In primis il fatto che sono oggetti misteriosi: se ne stanno nascosti, sono difficili da osservare e se ne sa poco; inoltre si sta trattando con oggetti molto estremi, cioè in cui le regole sono lontane dalla vita comune dell'esperienza quotidiana, sia per quel che riguardano le condizioni (e la riproducibilità) di un laboratorio di fisica. Le estremità di condizioni coinvolgono lo spazio e il tempo, due concetti da un lato fondamentali, ma dall'altro anche questi più sfuggenti di quanto uno è portato a pensare.



Tutto questo messo insieme, secondo me, crea una certa fascinazione che chiaramente stimola la fantasia delle persone, prestandosi molto a idee fantascientifiche e fantasiose, in particolar modo al fatto di poterci entrare ma non poterci più uscirne e tornare indietro. In termini di mera conoscenza sono allo stesso modo interessanti in quanto ne sappiamo poco e ne vorremmo sapere di più. Credo che questi siano complessivamente i motivi per cui ci piacciono i buchi neri".



Everyeye: La ricerca spaziale tramite telescopi come il James Webb: ogni tanto si sente dire che tali ricerche siano fini a sé stesse e senza risvolti pratici, ma è davvero così?

Balbi: "Anche questa è una domanda complicata, perché secondo me, la ricerca non dovrebbe avere risvolti pratici, almeno inizialmente, ma motivata dalla curiosità di non sapere.

C'è la tendenza a tener conto dei soldi spesi quasi esclusivamente alla scienza, e difficilmente tale quesito viene posto in altri campi, ed è una cosa che trovo particolarmente singolare. È un modo di porsi che trovo strano perché uno fa ricerca in quanto non sa come stanno le cose e quali possano essere i risultati pratici: non è un investimento in cui sai già quello che troverai.

La ricerca viene svolta perché vuoi capire come stanno le cose. Dopo ciò, va detto che comunque l'incremento di conoscenza porta a risultati pratici e a ritorni in termini economici, applicativi e conoscitivi: la storia della scienza e del passato delle conoscenze lo dimostra chiaramente.

Un esempio è quello della relatività, banale in quanto viene ripetuto molte volte, però anche molto concreto e comprensibile: sicuramente non si tratta di qualcosa scoperto perché si pensava a ricadute pratiche, ma la relatività è usata oggi anche per far funzionare le mappe satellitari, cioè i GPS, che non funzionerebbero se non effettui le opportune correzioni relativistiche del tempo, un qualcosa quindi di incredibile utilità."



Everyeye: Segnali dallo spazio ed entità aliene: quanto sono probabili dei contatti? È più facile per la razza umana "scoprire" o "venire scoperti"?

Balbi: "La probabilità non la sappiamo ed è molto difficile farsi un'idea di quale sia. Tutte le cose che sono legate all'origine della vita e alla potenziale presenza di essa su altri ambienti planetari sono per il momento largamente incognite.



L'argomento che spesso viene utilizzato per cui, esistendo tante stelle e tanti pianeti, deve esistere anche altra vita altrove, non è un argomento molto robusto dal punto di vista logico perché non funziona esattamente così: non puoi stimare la probabilità di un fenomeno semplicemente perché hai tante prove o tante ripetizioni della stessa situazione, perché, se il fenomeno è estremamente improbabile, puoi ripetere un numero enorme di volte la cosa e non accade frequentemente.



Riguardo la risposta alla seconda parte della domanda, si potrebbe dire che è più facile essere scoperti: se semplicemente ci poniamo in un discorso di scale temporali, noi esseri umani abbiamo iniziato a cercare la vita su altri pianeti fondamentalmente da pochi anni, dal momento che fino a venticinque anni fa non sapevamo neanche con certezza se esistessero pianeti intorno ad altre stelle, di conseguenza era proprio impossibile fare fisicamente una ricerca perché non sapevi dove guardare. Adesso abbiamo conoscenza di questi pianeti extrasolari, ne conosciamo ormai più di 5000 e la continua rivelazione non fa che aumentarne il numero, però si tratta di una ricerca che è praticamente appena iniziata.



Se invece facessimo il discorso inverso e pensiamo alla Terra, che esiste da 4 miliardi e mezzo di anni, da quanto tempo sarebbe apparsa abitata da un eventuale osservatore alieno? La risposta è 4 miliardi di anni, ovvero da quando ci sono forme di vita. Probabilmente questi organismi non erano visibili con le tecniche di indagine a nostra conoscenza, però, magari metà di questa durata, cioè da quando ha cominciato a esserci ossigeno nell'atmosfera (da 2 miliardi e mezzo di anni) un astronomo alieno dotato delle giuste tecniche avrebbe capito da lontano che la terra era abitata. C'era effettivamente tanto tempo per accorgersene.

Quindi verrebbe da dire che è più facile essere scoperti, una risposta che non possiamo dare però in termini assoluti in quanto combinazioni di queste due spiegazioni".



Non solo spazio

Everyeye: Essendo un professore affermato e un divulgatore di successo sui principali social, si pone a metà tra la vecchia e nuova scuola di comunicatori della scienza, da questo ambito, cosa ci può dire a proposito del presente e del futuro della divulgazione scientifica?

Balbi: "La divulgazione per come è oggi il mondo, e come funziona la comunicazione, non può prescindere dalla rete e dall'utilizzo dei social; il loro utilizzo è però, in parte, una decisione soggettiva essendoci vari modi in cui si possono utilizzare. Io cerco di farne un uso moderato ed equilibrato.



Un altro punto importante è la rapidità dei cambiamenti del panorama tecnologico e la difficoltà di rimanere al passo con le innovazioni e i tempi. È difficile dire nell'arco di soli cinque anni quale siano le piattaforme migliori e quali offrono più potenzialità: da parte mia c'è una certa attenzione e non cerco di buttarmi su tutti i social che capitano, come su TikTok, che è sbagliato se oggi vuoi essere seguito e ascoltato dai giovani di una certa fascia di età, però per quanto mi riguarda non lo trovo congeniale, anche in termini di tempo.



Bisogna un po' seguire quello che c'è intorno senza farsi trascinare troppo dalle mode. YouTube, d'altro canto, credo che sia una piattaforma ormai stabile e consolidata nel tempo e soprattutto che ti permette di fare delle cose che non puoi fare su altri siti, è molto forte su quel che riguarda l'educational, cioè l'istruzione, ma come detto sopra, nessuno sa se tra cinque anni cambia, la chiudono, o nessuno la usa, questo è difficilissimo dirlo.

Sono anche molto legato ai mezzi tradizionali, cioè il libro, che continua a essere una forma del sapere duraturo e che non sparirà; almeno per quel che mi riguarda, penso che debba essere un mezzo da continuare a utilizzare."



Everyeye: Per concludere, un consiglio agli astrofili che ci stanno leggendo: cosa consiglia a chi vuol intraprendere un percorso in ambito astrofisico e/o divulgazione?

Balbi: "Sono due cose completamente diverse. Se vuoi fare astrofisica, banalmente, ti tocca studiare parecchi anni, iscriverti a fisica, prenderti una laurea, fare il dottorato eccetera: è un cammino complicato che però, se uno ha voglia e passione è non solo fattibile, è anzi consigliabile.



Per la divulgazione è un campo diverso, il consiglio che forse posso dare con un po' di esperienza è sapere le cose di cui parli, non solo: per saperle spiegare e raccontare, devi essere uno che sa molto bene le cose di cui parla, e non solo superficialmente, non basta quindi essere uno che sa comunicare, essere simpatico e avere doti di spigliatezza. Parlando di cose lontane dal tuo ambito, senza una competenza molto forte e molto approfondita, rischi di fare il tuttologo, cioè uno che parla di qualunque cosa, perdendo credibilità e autorevolezza.

Credo molto in questo approccio di dover raccontare quello che sai. Dopodiché ci sono altri esempi di comunicatori scientifici che sono più generalisti e che raccontano la scienza in generale, però quello è più un tipo di racconto giornalistico, oppure di un professionista della comunicazione: parli di cose che gli altri ti raccontano e devi essere molto umile e molto bravo nel farlo.



L'esempio che abbiamo da questo punto di vista in Italia è Piero Angela, il quale non era uno scienziato, ma uno che faceva il racconto della scienza, facendo parlare gli altri; lui ha sempre detto "io non so tutto quello che devo sapere, e se devo parlare di un argomento di astrofisica, vado dall'astrofisico e mi faccio spiegare l'astrofisica, poi io conosco il pubblico, so come raccontarlo al pubblico e cerco di tradurre quelle cose in un linguaggio semplice, ma ho dietro una squadra o comunque ho delle persone che sanno le cose".



Per uno scienziato che invece vuole fare divulgazione, secondo me la strada è: tu sei uno scienziato, parli delle cose che sai e cerchi di raccontarle meglio che puoi!"



Everyeye: Grazie mille per la disponibilità.

Balbi: "Grazie a voi"



