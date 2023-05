Il futuro dei monitor da gaming secondo Philips e AOC

Il 24 aprile, con un evento stampa a Maiorca, Philips e AOC hanno presentato i nuovi monitor da gaming delle linee EVNIA, AGON PRO, AGON e AOC Gaming. Dei display Philips e AOC del 2023 vi abbiamo già parlato con un approfondimento dedicato, che vi consigliamo di leggere soprattutto se siete alla ricerca di nuovo schermo per il vostro PC



A margine dell'evento stampa, però, abbiamo avuto l'occasione di intervistare César Acosta, Product Manager di AOC e Philips per il settore monitor. La nostra chiacchierata con Acosta, unita alle informazioni condivise in esclusiva dalle due compagnie con la stampa durante la presentazione dei nuovi monitor EVNIA e AGON, ci ha permesso di dare uno sguardo al future del settore dei monitor da gaming, sia per il 2023 che per gli anni a venire, dandoci alcune interessanti anticipazioni su quelli che saranno i trend del domani nel mercato dei display per videogiocatori e professionisti su PC.



Un mercato in continua espansione

I dati condivisi da Philips durante l'evento di Maiorca sono impressionanti: secondo le stime dell'azienda, infatti, nel mondo sono 2,5 miliardi i videogiocatori su console, PC e altri dispositivi. Di questi, circa 332 milioni sono i gamer europei, per un mercato che, in totale, muove la bellezza di 34,1 miliardi di Dollari (circa 31 miliardi di Euro, al cambio attuale) ogni anno.

La compagnia di Amsterdam, inoltre, ha condiviso anche un identikit del giocatore-tipo europeo, che ci fornisce dei dati interessantissimi e, per certi versi, inaspettati: l'età media dei videogiocatori si è infatti molto alzata negli ultimi tempi, ed è ormai pari a 34 anni. L'80% di tutti i gamer del Vecchio Continente ha più di 18 anni, mentre il 49% circa è di sesso femminile: ciò sottolinea una sostanziale parità tra i sessi in termini quantitativi nel settore videoludico, che per anni il mercato ha cercato di raggiungere rivolgendosi (anche) ad un pubblico femminile.

Il dato più sorprendente è però un altro: secondo i dati di NewZoo, infatti, tantissimi sono i genitori che credono che i videogiochi abbiano un impatto positivo sulla salute e sullo sviluppo dei bambini.

Nello specifico, circa l'80% delle madri e dei padri considera il gaming come una parte da valorizzare nella vita dei propri figli. Una vera e propria inversione di tendenza rispetto a qualche anno fa: era ora!



Ma cosa c'entra tutto questo con il settore dei display? Semplice: il mercato dei monitor da gaming è in crescita da anni, sia in virtù del maggiore numero di nuovi giocatori, sia perché lo "stigma" legato ai videogiochi ormai non esiste più.

Per questo, Philips prevede che la produzione e le vendite di monitor aumenteranno nei prossimi anni, anche dopo il boom del PC gaming durante la pandemia da Covid-19: "le nostre previsioni parlano di 182 milioni di pannelli prodotti nel corso di tutto il 2023, contro i 164 milioni del 2021, quando il PC gaming era trainato dalla pandemia, e i 157 milioni del 2022, quando invece si è verificato un riassestamento dovuto all'allentamento delle restrizioni sanitarie e all'uscita della Russia dai mercati globali", ha spiegato Acosta alla stampa, aggiungendo che Philips e AGON sono entrambe in crescita, assestandosi insieme alla seconda posizione tra i fornitori di monitor da gaming in Europa, dietro solamente a Dell, che ancora regna incontrastata nella fascia medio-bassa.

Sempre Acosta aggiunge che "dopo la fine della spinta del Covid-19, ci attendiamo comunque una crescita del settore, soprattutto in termini di numero di unità vendute".



Dati alla mano, si stima che a livello globale le vendite di monitor da gaming di quest'anno sfioreranno i 21 milioni di unità, con un aumento del 5,1% rispetto al 2022, quando queste ultime si attestavano appena al di sotto dei 20 milioni di unità. Non si tratta di un dato ottimo come quello del 2021 (22,8 milioni di unità vendute in soli 12 mesi), ma c'è da dire che quello del periodo pandemico è stato un risultato straordinario e dovuto a una contingenza positiva per il mercato videoludico, per quanto sfortunata in termini sanitari.

Solo nel 2025 verranno superati i livelli pandemici, con vendite pari a 23,5 milioni di monitor da gaming in tutto il mondo: la crescita, dunque, si manterrà costante per buona parte del prossimo decennio.



I nuovi trend del settore dei monitor da gaming

Ciò che i dati ci dicono chiaramente è che il settore dei monitor da gaming è in crescita, e continuerà ad ingrandirsi per tutto il futuro prossimo. Le cifre, però, non ci svelano le tendenze del mercato, sulle quali invece si è soffermato Acosta nella nostra intervista.

"Credo che il trend principale sarà l'aumento del refresh rate dei monitor: oggi come oggi c'è ancora una forte richiesta di display a 120 e 144 Hz, ma prevediamo che in futuro lo standard diventi quello dei 165 Hz per la risoluzione Full HD, con un possibile passaggio nei prossimi anni ai 240 Hz o ai 360 Hz. Si tratta di soluzioni che noi di Philips già proponiamo su alcuni nostri prodotti, ma che diventeranno via via più comuni e meno costose con il passare del tempo. Con le risoluzioni Quad HD, invece, ci muoveremo direttamente verso i 360 Hz".

Il Product Manager di Philips, addirittura, si aspetta che in futuro i dispositivi di fascia più alta possano persino superare i 500 Hz, per un'esperienza videoludica sempre più fluida: "ciò dipende anche dalla grande spinta data dalle principali console: non tutti i monitor sono collegati ai PC! Le piattaforme di nuova generazione stanno continuando ad espandere il supporto ai refresh rate elevati, con PS5 che arriva a 120 Hz in risoluzione QHD", conclude Acosta.



Non sarà però solo l'aumento del refresh rate a segnare il futuro del settore dei monitor e dei display: "Accanto all'aumento della frequenza di aggiornamento dei monitor troveremo anche un graduale passaggio verso risoluzioni via via più elevate, transitando dal Full HD al Quad HD e, poi all'Ultra HD", spiega Acosta, che aggiunge: "ciò dipende da una serie di fattori concomitanti. Il primo è il fatto che le GPU di nuova generazione, come le RTX di serie 40 di NVIDIA, abbiano una potenza doppia rispetto alle schede video old-gen.



Poi c'è l'arrivo dell'IA sulle nuove schede video, grazie al DLSS di NVIDIA e al FidelityFX di AMD, che migliorano le prestazioni delle componenti. Infine c'è l'incremento delle performance delle console e, ovviamente, il progresso grafico dei videogiochi, che ormai sono davvero bellissimi!".

L'insieme tra incremento della potenza dell'hardware, implementazione dell'IA e ottimizzazione dei videogiochi da parte degli sviluppatori ha garantito un aumento degli FPS medi su PC e console e il miglioramento della qualità grafica delle produzioni AAA in generale, giustificando il ricorso degli utenti a display con refresh rate e risoluzioni più elevate, i quali permettono a di godere appieno della bellezza dei videogiochi pensati espressamente per girare su piattaforme di nuova generazione.



Accanto a questi trend, però, vi è anche la grande incognita del passaggio ai pannelli OLED e mini-LED, nonché la permanenza, per alcune fasce del mercato, delle tecnologie LCD.

La questione, qui, è quella del prezzo: "stiamo lavorando per portare queste tecnologie, così come i refresh rate elevati e le alte risoluzioni, al mercato di massa: molte delle soluzioni di cui parliamo per i prossimi anni sono già teoricamente disponibili, ma costano troppo per proporle all'utenza media", rivela Acosta.

"Lanciare sul mercato tecnologie premium a prezzi abbordabili è una delle chiavi del successo dei brand Philips e AGON di AOC: puntiamo ad offrire le performance migliori possibili ad un price point ragionevole. In futuro, crediamo che l'OLED diventerà lo standard per le soluzioni premium, mentre il Mini-LED si imporrà sulla fascia medio-bassa, garantendo una qualità dell'immagine impareggiabile per i display attuali. È una tendenza che vediamo già nel settore delle TV: gli OLED hanno una buona fetta di mercato, mentre nel settore dei monitor essi hanno un market share pari solamente al 2%. Siamo convinti che quest'ultima crescerà rapidamente nel corso dei prossimi anni".



Le necessità del giocatore-tipo

Le prospettive per il futuro sono certamente intriganti, ma resta una grande incognita sul mercato attuale: cosa vuole il videogiocatore medio dal suo monitor per PC e console?

Le idee del Product Manager di Philips sembrano piuttosto chiare: "tutto dipende dai bisogni del singolo giocatore e dai giochi che questi ama di più. I giocatori che utilizzano spesso giochi come Valorant e CS:GO - gli amanti degli esports e i "pro player", in altre parole - cercheranno sicuramente prodotti con un elevato refresh rate, ma saranno disposti a scendere a compromessi sulla risoluzione del pannello. Nella nostra proposta, per esempio, questi giocatori potrebbero essere interessati al display Philips EVNIA 25M2N5200P, che unisce un refresh rate a ben 280 Hz con una risoluzione FullHD a 1920 x 1080 pixel". Un'elevata frequenza di aggiornamento, poi, ha un altro vantaggio: quello di ridurre l'input lag. Per esempio, l'EVNIA 25M2N5200P ha un ritardo di input di solo 1 ms GtG e di 0,5 ms mPRT: tutte caratteristiche che lo rendono perfetto per i giocatori "ad alte prestazioni", i quali considerano ogni frame e ogni millisecondo di vitale importanza. Non è dunque un caso che il monitor sia stato progettato da Philips insieme al Team di eSport Vitality.



Non tutti i giocatori si dilettano con gli esports, però. César Acosta lo sa bene, e delinea anche un altro "identikit" per i videogiocatori.

"Ci sono tantissimi player per i quali è l'immersione a contare più di tutto il resto. In questo caso, le esigenze sono molto diverse rispetto a quelle di un giocatore di esports. Il must-have è il pannello OLED, che garantisce una resa incredibile dei colori, con dei neri profondi e dei contrasti perfetti, ideali per un'immersione completa nelle ambientazioni di gioco. Inoltre, questo tipo di pannello è pensato anche per i creativi e per gli amanti dell'intrattenimento che non possono collegarsi ad un televisore. In questo caso, tra i dispositivi della nostra lineup non posso che consigliare il monitor AGON PRO AG276QZD, che coniuga un pannello OLED alla risoluzione QHD a 2.560 x 1.440 pixel. Sul nostro ultimo monitor AGON PRO, inoltre, anche il refresh rate è molto alto: parliamo infatti di ben 240 Hz, che non sono i 280 Hz della proposta della linea EVNIA ma che vi permetteranno di giocare agli esports senza alcun problema. Insomma, il nuovo display AGON PRO è una sorta di giusto mezzo tra più esigenze diverse, un monitor adatto a qualsiasi tipo di giocatore, e non solo!".