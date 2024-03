Giorgia Bulgarella di Motorola: 'Triplicata la quota di mercato in Italia'

Motorola ha fatto molta strada dal suo ritorno in Italia. Nonostante il suo glorioso passato, non era semplice riportare in auge un brand che era praticamente scomparso dal mondo della telefonia, dopo che aveva contribuito a crearlo. Oggi però possiamo dire che Motorola ha ritrovato il posto che merita, grazie a prodotti e a una strategia commerciale che hanno conquistato il mercato italiano, trainando con sé anche quello europeo. La conferma arriva direttamente da Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia, con cui abbiamo parlato durante il recente Mobile World Congress di Barcellona.

Grande successo italiano per Motorola, ma anche l'Europa cresce

Everyeye: Come sta andando Motorola in Italia? Non solo a livello di vendite ma anche come appeal del brand nei confronti del pubblico.



Giorgia Bulgarella: Il 2023 è stato un anno importante, dove abbiamo triplicato la quota di mercato in Italia, arrivando al 12%. Ciò ci ha permesso di massimizzare l'efficienza e di sfruttare meglio le economie di scala. Quando passi la doppia cifra iniziano tutti a guardarti con un occhio diverso, anche perché siamo partiti quattro anni fa in un momento molto delicato, appena prima della pandemia. Lenovo crede davvero nel progetto mobile quindi abbiamo lavorato nel corso di questi anni per migliorare la line-up e i prodotti. Prodotti che oggi sono davvero competitivi, anche dal punto di vista dell'estetica e del design, come dimostra la partnership con Pantone.

Abbiamo fatto degli investimenti di marketing importanti quest'anno, Motorola ha un awareness tra le più alte nel mercato perché è un marchio storico. Però la cosa principale è farsi conoscere dalle nuove generazioni che poi sono quelle che influenzano le scelte d'acquisto delle persone. Così abbiamo scelto di presidiare lo sport, stringendo sponsorizzazioni importanti, il calcio con AC Monza, la pallavolo con UYBA Volley Busto Arsizio, e di recente la pallacanestro con EuroLeague Basketball.

Facciamo poi leva sulle partnership nel motorsport, con Lenovo in Formula Uno e con Ducati. Ma non solo, da sempre accanto ai giovani talenti e alle passioni delle nuove generazioni, siamo entrati nel mondo della musica, grazie a RadioMediaset. Tutte queste attività ci hanno permesso di crescere a livello di awareness del brand, soprattutto su un target di persone giovani che fino a un paio d'anni fa non conoscevano Motorola e non sapevano come fosse posizionata nel mercato.

Durante il Mobile World Congress abbiamo annunciato la partnership con Cornilla Gorilla Glass, tutti i prodotti che lanceremo nel 2024 utilizzeranno le loro tecnologie, anche quelli entry level. Questa è una sorta di democratizzazione delle features di fascia alta anche su smartphone di fascia bassa.



Everyeye: L'Italia è un caso a parte o anche nel resto del mondo la crescita è stata così grande?



Giorgia Bulgarella: Stiamo crescendo in tutta Europa. Nel Q4 siamo stati il quarto brand in Europa per spedizioni di smartphone. La crescita è chiaramente cross-country. Ci sono dei paesi che hanno fatto un'accelerazione veloce come l'Italia. Proprio l'Italia ha sicuramente aiutato, contribuendo tanto alla crescita europea. Però il segnale positivo che vediamo, e che testimonia la bontà del progetto, è dato anche da altri Paesi in Europa che piano piano crescono. Secondo me c'è una strategia globale che è molto centrata e che è focalizzata tanto sul brand, abbiamo ambizioni e un piano di crescita a due anni, con l'obiettivo di raddoppiare il nostro business, a conferma che abbiamo anche una strategia di medio-lungo periodo.

Everyeye: Quest'anno avete lanciato il pieghevole meno costoso come prezzo di listino finora, com'è andato a livello di vendite?



Giorgia Bulgarella: Quest'anno abbiamo portato due dispositivi pieghevoli Flip sul mercato, di cui uno di fascia entry, che ha fatto aumentare in maniera esponenziale le vendite. Chiaramente sono prodotti di nicchia, ma è l'unica nicchia di mercato che cresce a doppia cifra, anche a livello globale, e su cui ci sono delle previsioni di crescita. Motorola ha sempre creduto in questa tipologia di prodotti presidiando questo settore a livello di innovazione fin dall'inizio. Seppur considerando che si tratti di un settore di nicchia, le vendite sono andate molto bene.



Everyeye: Al Mobile World Congress avete fatto vedere degli smartphone da polso. Secondo te è più qualcosa fatta per dire "Possiamo farlo", oppure è un qualcosa che in futuro potrebbe davvero diventare un prodotto?



Giorgia Bulgarella: Sia i rollable che abbiamo presentato l'anno scorso, sia il bendable che avete visto al Mobile World Congress, sono concept che in realtà sono già molto concreti e hanno il potenziale per essere commercializzati. Tuttavia, l'obiettivo al momento è quello di farvi capire dove possiamo arrivare con le nostre tecnologie e raccontarvi che noi questo tipo di innovazione siamo già in grado di offrirla.

In questo momento non ti so dare una risposta precisa sul fatto se il bendable arriverà o meno sul mercato, perché ci sono dei piani congiunti di sviluppo su prodotto. La cosa certa è che questa tecnologia è qualcosa di concreto e toccabile con mano già oggi.



Everyeye: Che obiettivi avete per il 2024?



Giorgia Bulgarella: Il primo obiettivo è il consolidamento della posizione di mercato che abbiamo. Puntiamo poi a una crescita del prezzo medio di vendita, perché abbiamo bisogno di fare qualità e quindi di spostare sempre di più il consumatore a guardare dei prodotti di fascia media e alta. Inoltre vogliamo aumentare la penetrazione nel target dei giovani. Questo è quello su cui ci impegneremo a lavorare e sono sicura che i prodotti che arriveranno nel corso dell'anno ci aiuteranno a raggiungere questi obiettivi!