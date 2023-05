Huawei P60 Pro, Mate X3 e AppGallery: ne parliamo con Alessandro Maturo

Nel corso degli anni abbiamo seguito tante presentazioni internazionali nel mondo della tecnologia e possiamo dire che è raro vedere sul palco dei manager italiani a condurre questi eventi. Alessandro Maturo, Product Marketing Manager di Huawei CBG, è però un caso a parte e ha saputo destreggiarsi molto bene durante l'evento di presentazione europeo dei nuovi P60 Pro e Mate X3, i top di gamma lanciati da Huawei negli scorsi giorni.

Proprio in occasione dell'evento in terra tedesca abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con lui sui nuovi prodotti della casa cinese.



Everyeye: "Oggi avete lanciato due smartphone top di gamma, è un segnale importante e che indica che Huawei intende ancora dire la sua nel mercato smartphone in Europa?"



Alessandro Maturo: "Partiamo subito col dire che Huawei investe il 25% del suo fatturato in ricerca e sviluppo. L'investimento in R&D non è cambiato negli anni. Noi stiamo ancora spingendo, non abbiamo perso l'interesse verso gli smartphone e oggi abbiamo presentato Huawei P60 Pro con delle tecnologie che ancora non sono state viste su altri smartphone, in particolare il teleobiettivo Ultra Lighting in grado di catturare dettagli in condizioni di scarsa luminosità.

Per quanto riguarda invece l'innovazione dal punto di vista Foldable, abbiamo lanciato Huawei Mate X3, che introduce una nuova era in termini di leggerezza e portabilità e soprattutto porta con sé uno spessore ridotto, di soli 5.3 mm quando aperto, una caratteristica difficile da implementare nei pieghevoli."

Everyeye: "Siete stati partner per molti anni con Leica, c'è ancora qualcosa di quell'esperienza nel nuovo P60 Pro e nel Mate X3 oppure in questi smartphone la parte fotografica è totalmente nuova?"



Alessandro Maturo: "La serie P è sempre stata riconosciuta in termini di design, qualità dei materiali ed esperienza fotografica di altissimo livello e dopo la partnership con Leica abbiamo introdotto XMage. Come abbiamo visto oggi Huawei continua a essere un punto di riferimento per la fotografia da mobile. Abbiamo uno switching veramente fluido tra 1x, 3.5x e 10x, difficilmente si possono ottenere risultati simili su altri smartphone. Inoltre, siamo orgogliosi di comunicare oggi che il HUAWEI P60 Pro ha ottenuto il punteggio più alto mai raggiunto nella classifica DXOMARK."





Everyeye: "Huawei ha creato il vetro Kunlun Glass, cosa cambia rispetto ai Gorilla Glass utilizzati dagli altri smartphone?"



Alessandro Maturo: "Il Kunlun Glass è un vetro realizzato sottoponendo ad elevatissime temperature milioni di nano cristalli per 24 ore in un intero e complesso processo che genera un materiale estremamente resistente, 10 volte superiore rispetto ai classici display usati negli smartphone."



Everyeye: "Negli ultimi anni ho notato che i vetri degli smartphone sono più resistenti alle cadute ma sono più soggetti ai micro graffi, in quale ambito il Kunlun Glass spicca di più?"



Alessandro Maturo: "La tecnologia antigraffio rimane sul display Kunlun Glass. Però il vero focus è la resistenza alla pressione e alla caduta di oggetti pesanti sullo smartphone, oltre che sulle tradizionali cadute accidentali."

Everyeye: "Parlando di smartphone pieghevoli, credi che ci sia spazio per un abbassamento dei prezzi nel medio periodo, oppure rimarranno prodotti costosi e destinati a un pubblico di nicchia?"



Alessandro Maturo: "Io credo che nel mercato foldable stiamo osservando quello che abbiamo riscontrato con gli smartphone tempo fa, sono tutte tecnologie dove veramente vediamo tante innovazioni dal punto di vista del design. Con Huawei Mate X3 abbiamo creato un foldable estremamente sottile, anche per questo nella presentazione di oggi abbiamo parlato molto di design, dei materiali utilizzati e del lavoro svolto per la sua costruzione e per la riduzione del peso.

Credo sia difficile, anche per il contesto economico odierno, prevedere quando avverrà un abbassamento dei prezzi. "



Everyeye: "Che tipo di ottimizzazioni software ci sono sul Mate X3? Cosa rende dell'X3 diverso da quello del P60 Pro?"



Alessandro Maturo: "Il software è lo stesso, EMUI 13.1, a variare è semplicemente l'utilizzo che si fa. Tendenzialmente si crede che un foldable non possa sostituire uno smartphone perché sono due utilizzi diversi, ma avere un foldable compatto ti permette di sostituire e avere le stesse caratteristiche di uno smartphone flagship. Di solito i foldable non sono veramente performanti nella fotografia, quindi questo può essere anche un punto chiave nel non scegliere un foldable, ma non è il caso del Mate X3, dove abbiamo ad esempio inserito una fotocamera periscopica con zoom ottico fino a 5x e intervallo di zoom fino a 50x, assente su tutti gli altri dispositivi simili.

L'evoluzione procede, si sta andando avanti e i foldable potrebbero sostituire gli smartphone tradizionali nel corso del tempo. Tornando alla tua domanda, a livello software è stato ottimizzato soprattutto la parte dello schermo interno, quindi con la possibilità di sfruttare lo split-screen e la divisione dello schermo, l'always on display screen e in generale tutto ciò che riguarda l'utilizzo multitasking."



Everyeye: "Rispetto ai competitor il prezzo è più elevato, di 2199 euro, come spieghi questa differenza?"



Alessandro Maturo: "Innanzitutto per i materiali utilizzati, avere un foldable così sottile è molto difficile. Non so se hai avuto modo di dare un'occhiata alla porta USB C sul telefono, è praticamente pari allo spessore del foldable. Creare uno smartphone di questo tipo non è una cosa scontata. All'interno abbiamo utilizzato materiali particolari come la lega di alluminio di grado aeronautico, la fibra di carbonio, una nuova cerniera che permette di regolare l'apertura in qualsiasi grado. Mate X3 è stato creato anche per durare nel tempo.

Abbiamo rinforzato lo schermo interno con l'utilizzo di materiali non newtoniani, rendendolo più resistente ma allo stesso tempo flessibile, per prevenire problemi in caso di urti. Tutto questo ti porta a creare un foldable affidabile. Spesso e volentieri quando si ha un foldable si ha paura che cada a terra, si ha paura di aprirlo troppo forte. Qui invece l'esperienza è stabile, resistente, quindi quando lo utilizzi vedi che è sottile ma estremamente resistente, non tutti i foldable riescono a dare un'impressione simile. Senza contare che il Mate X3 si chiude perfettamente in due, impedendo l'ingresso della polvere."

Everyeye: "Ultima domanda, come sta andando AppGallery in Italia?"



Alessandro Maturo: "App Gallery sta crescendo sempre di più. Huawei negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante e sfido chiunque a dire il contrario. Oggi possiamo dire che i telefoni sono utilizzabili al 100% come qualsiasi altro smartphone. Stiamo continuando a sviluppare collaborazioni, come abbiamo visto oggi con Viber. L'obiettivo è quello di portare sempre più app locali per dare un'esperienza d'uso sempre migliore ai nostri utenti.

Va ricordato che su AppGallery, il terzo app store più grande al mondo, gli utenti di smartphone Huawei possono trovare 18 categorie ricche e di alta qualità, che contengono le migliori applicazioni globali e locali, tra cui mappe e trasporti, notizie, social media, finanza, intrattenimento. AppGallery è disponibile in oltre 170 Paesi e regioni, con oltre 580 milioni di utenti attivi mensili a livello globale e 6 milioni di sviluppatori registrati."