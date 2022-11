Legion, il gaming secondo Lenovo: l'intervista a John Miedema

Lenovo è una delle aziende più attive e conosciute nel segmento del gaming PC grazie alla gamma di prodotti targati Legion, brand che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un posto ai vertici delle classifiche di gradimento stilate dalla critica e dai giocatori.

In occasione della Milano Games Week, la redazione di Everyeye ha avuto la possibilità di intervistare John Miedema, Head of Gaming di Lenovo per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa. Durante la chiacchierata, abbiamo parlato della nuova lineup Legion, tra laptop, desktop, accessori e servizi, focalizzandoci sulla proposta messa in campo da Lenovo e sulle novità che arriveranno nel futuro prossimo. Buona lettura!



Intervista a John Miedema

Everyeye: Lenovo è uno dei protagonisti della Milan Games Week, un bel segnale per il nostro Paese. Ci parli della vostra presenza qui e, soprattutto, cosa significa per i gamer italiani?



John Miedema: Siamo entusiasti di partecipare con Lenovo Legion, il nostro brand di hardware per il gaming, all'evento più atteso dagli amanti dei videogiochi e degli eSport in Italia. La nostra presenza qui accanto a PG Esports, il tournament organizer numero uno in Italia, dimostra che Lenovo Legion ha le sue radici nel settore del gaming e degli eSport e conferma il nostro impegno nei confronti della comunità dei gamer in Italia.

Lenovo Legion sarà technology partner all'interno della PG Arena, dove sono previste diverse attività per coinvolgere il pubblico a Milano Rho Fiera e la Legion Community che sarà presente durante il weekend. Nell'ambito della collaborazione con PG Esports, Lenovo metterà a disposizione di tutti i pro-player che si sfideranno sul palco principale il suo potente portfolio Lenovo Legion, conosciuto per essere "Stylish Outside. Savage Inside".

Siamo orgogliosi che i migliori giocatori e le migliori squadre si sfideranno nella PG Arena e potranno raggiungere nuovi record e conquistare la prima Coppa Italia di Rainbow Six Siege grazie alla potenza del nostro ecosistema Lenovo Legion.



Everyeye: Legion è un marchio di riferimento per il mondo del gaming a livello internazionale: qual è stata la visione alla base di questo successo? Quali sono le prospettive per il futuro?



John Miedema: Circa 5 anni fa siamo entrati nel mercato gaming con i notebook Lenovo Legion, il nostro obiettivo era quello di offrire il miglior prodotto per i gamer in un design pulito. Un prodotto che chiamiamo "Stylish Outside. Savage Inside", che offre la fusione perfetta tra potenza e performance senza compromessi e un look elegante per qualsiasi contesto. Lo abbiamo fatto in un periodo in cui i notebook da gaming erano pieni di luci lampeggianti. Abbiamo notato che i gamer stavano cambiando e maturando e abbiamo deciso di offrire loro un prodotto con cui potessero divertirsi giocando alla massima potenza ma anche da portare comodamente in università o in ufficio. Abbiamo continuato a portare avanti le nostre scelte in ambito di design in modo coerente, e questo ha sempre rappresentato un elemento distintivo per i nostri clienti.

Per quanto riguarda il futuro, vediamo molte opportunità nel settore del gaming e vogliamo avere un approccio a 360°, con un'ampia gamma di notebook, desktop, monitor e accessori per offrire un ecosistema completo. Inoltre, abbiamo avviato diverse collaborazioni con team di eSports, un mercato che insieme a quello dell'education è in continua espansione, ad esempio in Italia siamo partner tecnologico della prima Lega Scolastica eSport, un progetto per coinvolgere gli studenti in attività extracurriculari stimolanti e inclusive utilizzando i videogiochi.



Everyeye: Laptop, desktop, periferiche, Legion tocca tutti i segmenti del mercato gaming: quali sono i punti di forza della nuova lineup? Qual è il suo prodotto preferito?



John Miedema: Essendo io stesso un gamer, mi piace utilizzare diversi dispositivi, ma se dovessi sceglierne uno, direi il Lenovo Legion 5 Pro. È il prodotto ideale in termini di prezzo e prestazioni e ci ha permesso di raggiungere il segmento più alto del mercato, su cui abbiamo puntato e continueremo a puntare!

Come avete scritto nella vostra prova del Legion 5 Pro, è il compagno ideale per il gaming.



Everyeye: Oltre alle prestazioni, i prodotti Legion vantano un rapporto qualità/prezzo tra i più convenienti del mercato: qual è il segreto di questa caratteristica?



John Miedema: Credo fermamente che la coerenza sia un elemento fondamentale per un brand e con i nostri dispositivi Lenovo Legion siamo andati proprio in questa direzione. Abbiamo mantenuto il nostro concept di design migliorando costantemente le prestazioni e dando ai gamer esattamente ciò che vogliono e si aspettano da un dispositivo di gioco di fascia alta. Vogliamo continuare a studiare e migliorare tutti gli aspetti del prodotto per assicurarci che i gamer possano giocare al massimo delle loro possibilità.



Everyeye: Legion, e Lenovo in generale, offre una serie di servizi che vanno al di là del semplice hardware: ci spiega quali sono e qual è la filosofia alla base?



John Miedema: Chi acquista un dispositivo da gaming di fascia alta "vuole solo giocare". Noi vogliamo dare loro tutti le feature che gli consentono di farlo, andando oltre l'offerta di un dispositivo dall'aspetto e dalle prestazioni eccellenti. Per questo i nostri servizi, come la garanzia Premium Care, offrono ai nostri gamer la tranquillità di sapere che se succede qualcosa viene risolto più velocemente possibile. In aggiunta, su diversi device della nostra gamma offriamo o includiamo il servizio CO2 offset, che contribuisce a ridurre la nostra impronta di carbonio.

Per i giochi, in particolare, dedichiamo molto tempo alla ricerca di modi per migliorare le prestazioni di gioco (FPS), come la nostra tecnologia di raffreddamento Coldfront, ulteriormente migliorata con il nostro chip proprietario alimentato da IA che regola le impostazioni e tiene traccia dello stato del sistema, che può aumentare le prestazioni di gioco fino al 15%.



Everyeye: Prestazioni, design, servizi, una gamma di prodotti ampia: perché un giocatore dovrebbe scegliere proprio Legion?



John Miedema: Ognuno di questi tre elementi è importante. Direi che il fatto che il Lenovo Legion 5 Pro sia costantemente nella top tre dei notebook da gaming all'interno di molte recensioni è la prova oggettiva che la nostra visione è vincente e la portiamo avanti perseguendo l'obiettivo di soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti offrendo il miglior prodotto possibile, che si tratti di un notebook da gaming di fascia alta o di un altro dei nostri dispositivi. L'ampia scelta che offriamo consente ai clienti di poter acquistare il prodotto giusto per le loro esigenze e i loro desideri.



Everyeye: Parliamo del futuro: cosa dobbiamo aspettarci dai prodotti Legion nel prossimo futuro?



John Miedema: Vediamo davanti a noi un brillante futuro nel settore del gaming, continueremo a spingerci oltre e a portare sul mercato prodotti fantastici. Non posso darvi ulteriori dettagli su ciò che accadrà in futuro, ma posso dirvi che sono molto entusiasta dei nostri prossimi progetti che provano ad "alzare il livello" nel gaming, quindi continuate a seguire Legion!