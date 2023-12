Mercato Libero dell'energia: ne parliamo col CEO di Octopus Energy Italia

Dopo battaglie e discussioni andate avanti per quasi un decennio, dal 2024 l'Italia dirà definitivamente addio al Mercato Tutelato per quanto riguarda l'energia elettrica (a partire dal prossimo 1 aprile) e il gas (già dal 10 gennaio). Si passerà di fatto al Mercato Libero, significa che tutte le 648 società che vendono energia elettrica nel nostro Paese e i 529 fornitori di gas metano potranno farsi una sana concorrenza sul fronte dei prezzi, un po' come accade - perdonateci l'estrema semplificazione - nel mondo della telefonia.

Gli utenti italiani potranno scegliere in tutta libertà un fornitore di energia e gas per la propria abitazione e in questo momento di particolare fermento abbiamo dunque pensato di approfondire il tema con il CEO di una energy company innovativa come Octopus Energy, il gestore che punta a tariffe chiare e assoluta trasparenza.

Abbiamo incontrato Giorgio Tomassetti nei nuovi uffici di Octopus Energy Italia nel dinamico quartiere di Isola a Milano, un "quartier generale" tutto in viola che si può notare sin dalla strada guardando verso il palazzo Copernico S32, appena di fronte al Palazzo Lombardia.



Una mascotte tutta rosa

Tradizionalmente, si potrebbe pensare agli uffici di un fornitore di energia come ad ambienti tristi, chiusi, grigi, Octopus Energy però stravolge tutto dalle fondamenta. Nell'azienda del polpo rosa Constantine si lavora in un enorme ambiente open space tutto a vetrate, nessun dipendente ha scrivanie assegnate, si può lavorare ovunque si preferisca, e questo vale anche per i top manager. Lo stesso CEO Giorgio Tomassetti si sposta tra le postazioni a seconda delle necessità, non lavora al chiuso in un ufficio dedicato come decenni di preconcetti ci hanno portato a immaginare.

In Octopus Energy non esistono privilegi e la maggior parte dei dipendenti si muove con i mezzi pubblici, non esistono automobili aziendali e altri costi di gestione che spesso - in un modo o nell'altro - finiscono in bolletta.

Gli uffici Octopus Energy Italia rappresentano un ambiente smart tutto a tema, con pareti viola, polipetti di peluche in ogni dove, un angolo relax con divanetti e poltrone, una zona "cucina" dove pranzare in tutta comodità. Con Giorgio Tomassetti ci ritiriamo a parlare in una sala riunioni sempre a tema, con l'affaccio sul Palazzo Lombardia, per parlare subito di Mercato Tutelato e Mercato Libero.



Mercato Tutelato vs Mercato Libero

Everyeye: Molti utenti potrebbero essere spaventati dal passaggio dal Mercato Tutelato a quello Libero, se fatto con coscienza però potrebbe rappresentare un'opportunità. Qual è il punto di vista di una energy company come Octopus Energy?

Giorgio Tomassetti: Noi ovviamente siamo operatori del mercato libero e crediamo che questa sia l'unica risposta per attuare davvero la decarbonizzazione in Italia. Finché esisterà anche solo un utente nel Mercato Tutelato avverrà una distorsione informativa tale da rendere vano qualunque sforzo di qualunque operatore progressista. L'idea che l'utente non sia soltanto un cliente che paga le bollette ma un soggetto attivo nel processo di decarbonizzazione è per noi molto importante.



Questo non significa che ogni cliente deve svegliarsi la mattina con il pensiero della decarbonizzazione... parliamo di un processo implicito, inconscio, basta avere una pompa di calore che noi controlliamo per partecipare alla decarbonizzazione. Il Mercato Tutelato si concentra più sul prezzo che sui servizi, che poi bisogna sfatare anche questo mito del "miglior prezzo se è tutelato" perché il Mercato Libero ha dimostrato più volte che non è così, la stessa Europa ci dice da 10 anni di liberalizzare.

Se dunque non offre servizi particolari e non ci permette di risparmiare più di tanto, non ha senso che esista il Mercato Tutelato, dobbiamo metterci alle spalle questo fardello antiquato e andare avanti. È vero che dal 2024 ci sarà la rivoluzione del Mercato Libero, tuttavia sarà una rivoluzione a metà.



A oggi circa 10 milioni di utenti sono legati al Mercato Tutelato, con la liberalizzazione avremo 5 milioni id utenti liberi di scegliere il proprio operatore, mentre la parte restante rimarrà in regime tutelato. La torta è stata "casualmente" divisa in due parti uguali, con le fasce definite "vulnerabili" che potranno continuare ad avere i loro vecchi contratti, questo però non significa sempre che si possa risparmiare davvero, o che si venga maggiormente tutelati. È probabilmente stata un'operazione pensata a tavolino, anche se comunque c'è stato un evidente passo in avanti.



Il prezzo non è tutto

Everyeye: Mercato Libero significa dunque maggiore concorrenza fra i vari fornitori di energia, ogni utente può mettere a confronto le varie tariffe e scegliere in autonomia. Ma come bisognerebbe scegliere il proprio operatore? Perché gli utenti italiani dovrebbero scegliere Octopus Energy anziché un altro player?

Giorgio Tomassetti: Noi pensiamo che prima della tariffa sia fondamentale scegliere la compagnia. È possibile magari trovare una super mega offerta presso una compagnia che però non è totalmente affidabile. Il prezzo non è tutto insomma, poiché magari si viene attirati da un'offerta "a scadenza" e poi bisogna controllare costantemente che il prezzo non vada a salire troppo.

Noi lavoriamo per essere una compagnia affidabile che lavora alla luce del sole, senza tariffe a scadenza, offerte clamorose che servono solo ad attirare appositamente nuovi clienti. Esistono compagnie che magari scontano il primo anno in bolletta, sanno però che non possono garantirti quel prezzo per sempre e quindi poi scattano gli aumenti.

La nostra offerta invece vuole essere equa e trasparente sin dall'inizio, proposta senza pratiche ambigue; un'offerta che sappiamo di poter mantenere nel tempo. Lavoriamo poi con un sistema di controllo molto snello, noi produciamo il nostro stesso software con la piattaforma Kraken e dunque abbiamo meno costi di gestione che ci permettono di offrire un ottimo servizio al giusto prezzo.

Per servire un cliente spendiamo magari il 40% in meno rispetto a una Big Company non ottimizzata, e questo ha un valore enorme. I nostri costi fissi in bolletta equivalgono attualmente a 78 euro all'anno, ci sono altre compagnie invece che fanno pagare più di 100 euro; questo perché magari devono muovere una macchina pesantissima con software non all'avanguardia e questo ricade anche sul prezzo finale. Poi noi siamo su Trustpilot, le recensioni dei clienti sono pubbliche, non vogliamo essere noi a raccontare quanto siamo bravi, vogliamo che lo facciano le persone che si affidano a noi.



Investire nel Customer Care

Everyeye: Octopus Energy ha investito anche in un Customer Care di primo livello, con operatori che rispondono al telefono o su Whatsapp direttamente in Italia. Come avete lavorato su questo fronte?

Giorgio Tomassetti: Per il Servizio Clienti abbiamo team composti da 10 persone che lavorano come piccole aziende, con il relativo team leader che svolge i compiti di CEO, con un potere decisionale enorme. Un nostro operatore che lavora su software Kraken è considerato un "operatore universale", perché su una console di facile accesso può modificare tutto ciò che riguarda il cliente e il suo contratto.

Per fare un esempio: se si verifica un problema su una bolletta, oppure un cliente è convinto di aver pagato più del dovuto, l'operatore che ha preso in carico la telefonata può decidere di restituire la cifra pattuita con pochi clic del mouse, senza passare attraverso supervisori, responsabili ecc. Il software mette nelle mani degli operatori una quantità enorme di funzioni e questo velocizza il processo di assistenza.

Avendo poi 10 persone in ogni team, è molto probabile che un utente si ritrovi a parlare sempre con lo stesso operatore in caso di telefonate reiterate nel tempo, o magari con qualcuno che gli siede affianco e che comunque conosce la sua storia pregressa.



I Solar Club di Octopus Energy

Everyeye: A proposito di innovazione e decarbonizzazione, da pochissimo avete lanciato il vostro primo Solar Club d'Italia, giusto poche ore prima che a Bruxelles si approvassero gli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili, anche dette CER. Cosa sono queste comunità e perché un utente dovrebbe farne parte?

Giorgio Tomassetti: Il Solar Club che abbiamo inaugurato pochi giorni fa rappresenta un'iniziativa innovativa perché va a colpire il cuore del problema energetico dell'Italia ma anche dell'Europa.

È un modo per mettere insieme delle persone e fare in modo che queste traggano beneficio dal "corretto consumo", ovvero utilizzare l'energia pulita dei Solar Club quando splende il sole, senza impattare sulla rete centrale.

Questo consumo green viene incentivato da un beneficio economico che molto presto sarà anche statale, poiché a Bruxelles hanno dato l'ok agli incentivi. Gli utenti sono liberi di scegliere come ottenere questi soldi, possono avere uno sconto in bolletta, un bonifico diretto, oppure possono donarli a un'associazione di loro scelta.

Anche se costruire una nuova Comunità Energetica Rinnovabile non è affatto semplice, a causa della burocrazia e delle difficoltà tecniche che ogni sito riserva, noi vogliamo rendere il tutto estremamente semplice per il cliente - che deve solo diventare parte del Solar Club e godere dei benefici.

Al momento abbiamo inaugurato il Solar Club di Ascoli Piceno ma abbiamo intenzione di espanderci in tutta la penisola, stiamo raccogliendo le adesioni di chi mette un tetto a disposizione, di chi ha già un impianto fotovoltaico e così via, vogliamo creare vere e proprie associazioni di cittadini.

La Mappa Energetica d'Italia non ci aiuta nel compito, poiché abbiamo limitazioni territoriali alquanto nette, esistono centinaia e centinaia di zone già delimitate e magari un utente non riesce a entrare in un club per pochi metri, ci stiamo però impegnando affinché qualsiasi utente che voglia far parte di un Solar Club ne abbia effettivamente uno.



Everyeye: Dunque avete intenzione di espandervi sempre di più sul territorio italiano?

Giorgio Tomassetti: Il nostro obiettivo è rendere l'energia verde accessibile a tutti. Stiamo investendo in Francia, in Spagna, in Italia ovviamente, ovunque le nostre idee possano avere un impatto. Lanciamo continuamente iniziative, vogliamo che ci sia sempre qualcosa di nuovo nel mondo Octopus. Magari alcune di queste non funzioneranno a dovere ma non importa, ne avremo comunque altre 100 su cui puntare, ciò che conta davvero è innovare e offrire soluzioni sempre più semplici e innovative.



Ricaricare un'auto elettrica fuori e dentro casa

Everyeye: Qualche settimana fa avete lanciato in Italia l'app Electroverse per la ricarica pubblica dell'auto elettrica. Avete già in mente qualcosa per la ricarica domestica? Magari una tariffa dedicata con wallbox inclusa?

Giorgio Tomassetti: Il nostro obiettivo è decarbonizzare, dunque vogliamo assolutamente spingere l'utilizzo dell'auto elettrica. Offrire le wallbox ai clienti non sarebbe ovviamente un business per noi, più che altro sarebbe un completamento del servizio che faremmo volentieri.

Se può servire a diffondere la mobilità elettrica, ben venga anche la wallbox a margine zero, o addirittura gratis come ci insegnano anche esperienze provenienti da altri Paesi. Stiamo lavorando anche per offrire tariffe capaci di ottimizzare al meglio il consumo dell'auto elettrica, quindi la risposta è si.

La nostra road map prevede un passo alla volta, come detto sopra lanciamo continuamente iniziative, anche Electroverse è arrivata in Italia da un giorno all'altro. Cerchiamo di lanciare costantemente soluzioni che possano semplificare la vita delle persone, anche la migrazione verso di noi è un processo estremamente semplice.



Come passare a Octopus Energy

Everyeye: Parliamo proprio di migrazione. Come si fa a passare a Octopus Energy da un altro fornitore? È una procedura interamente digitale?

Giorgio Tomassetti: Abbiamo passato molto tempo a studiare una procedura che fosse estremamente semplice per il pubblico. Di base odiamo quei lunghi e interminabili form da riempire, addirittura su questo fronte ci siamo complicati la vita da soli, perché all'utente chiediamo così pochi dati che poi tocca a noi andare a ritrovarli. Abbiamo ad esempio sviluppato un metodo per risalire alla potenza dei singoli impianti così non c'è bisogno di chiederla al cliente.

Si tratta di seguire pochissimi passaggi online, poi al resto pensiamo noi: contattiamo il vecchio fornitore, gestiamo le comunicazioni e il passaggio tecnico della rete. Ci sono ovviamente dei tempi tecnici da rispettare che sono più o meno uguali per tutti, comunque cerchiamo di sbrigare la pratica nel minor tempo possibile, senza interruzione di energia e senza costi.

A partire da gennaio 2024 vogliamo occuparci anche delle volture: stiamo lavorando per rendere la voltura gratuita, un'operazione che solitamente costa dai 50 ai 100 euro, prossimamente vogliamo occuparci del gas, così da gestire i contratti con doppia alimentazione...

Può sembrare controverso ma anche il gas ci serve per parlare di decarbonizzazione, dietro al concetto ci sono dinamiche complesse e l'utente singolo non può farsi carico di queste incombenze, siamo noi che dobbiamo pensare a come far funzionare al meglio il mondo. Il nostro sogno è di far risparmiare con le bollette e far respirare un'aria migliore alle persone.



Lavorare con Octopus Energy Italia

Everyeye: Sappiamo dunque che siete in continua espansione, ma se qualche utente italiano volesse lavorare direttamente con voi? Ci sono posizioni aperte nel nostro Paese?

Giorgio Tomassetti: Abbiamo sempre posizioni aperte, soprattutto per quanto riguarda la posizione di Energy Specialist, dunque la persona che interagisce in maniera diretta con i clienti. Vogliamo garantire un servizio di livello alto e per questo siamo disposti a tutto, non siamo un'azienda che si tira indietro quando c'è bisogno di investire.

Sul nostro sito italiano esiste una pagina Lavora con noi costantemente aggiornata, cerchiamo Sales Specialist, Backend Developer, Pythoon Engineer e molto altro. Siamo un'azienda che cresce a ritmi talmente sostenuti che il prossimo anno non sappiamo se saremo ancora in questi uffici di Milano. Li abbiamo appena inaugurati ma probabilmente dovremo traslocare in una location più grande.



Everyeye: Chiudiamo la nostra intervista con una domanda che potremmo definire "di rito". Il CEO di una Energy Company all'avanguardia come immagina il settore dell'energia tra 10 anni? Cosa bisognerà fare per avere un mondo migliore?

Giorgio Tomassetti: Nella nostra visione, siamo convinti che prossimamente i grandi attori della filiera energetica si accorgeranno che i problemi di approvvigionamento e di decarbonizzazione saranno troppo grandi da affrontare senza unire le forze.

Secondo noi c'è bisogno di condividere conoscenze ed esperienze, meritiamo un cambiamento radicale nella gestione della rete italiana - oggi nelle mani di Terna, un soggetto con cui vorremmo collaborare in maniera diretta. Al momento tutto viene gestito in maniera istituzionale, se vuoi connetterti alla rete basta fare domanda, seguire tutto l'iter burocratico e stop, non c'è un dialogo al di là di questo. La mancanza di dialogo crea un problema enorme di questi tempi, del resto viviamo in un mondo in cui la produzione e il consumo di energia elettrica non si possono calcolare.

Spuntano impianti fotovoltaici in ogni dove, la gente acquista auto elettriche e pompe di calore, da un giorno all'altro dunque è sempre più difficile preventivare quanta energia verrà prodotta e quanta - invece - ne verrà consumata.

È una situazione da mettersi le mani nei capelli, per questo chiediamo di collaborare: noi siamo in grado di spostare l'energia verso le zone che ne hanno più bisogno in un determinato momento, sappiamo incentivare le persone a utilizzare l'energia in ore del giorno maggiormente convenienti.

I top player sono già a conoscenza del problema, dovrebbero solo avere la giusta forza intellettuale per aprirsi ad altre realtà, noi siamo pronti ad aiutare. A oggi c'è ancora chi si pone più in alto degli altri, quando invece mettersi sullo stesso piano significherebbe risolvere un problema comune e portare a casa un bel risultato per tutti.