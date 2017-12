Netgear: intervista a Serena Corrado, Regional Marketing Manager dell'azienda

Internet è in continua evoluzione. Ogni anno arrivano nuove tecnologie, nuovi standard e nuovi modi di utilizzare questo incredibile mezzo di comunicazione, divenuto ormai centro nevralgico delle attività umane, sia lavorative che nella sfera personale. Un mezzo che si modifica in base alle necessità e alle mode del momento, ma che si basa su una serie di apparati di rete che lo sostengono e permettono di utilizzarlo al meglio. Per capire quali sono i trend del momento e per cercare di dare uno sguardo al futuro, abbiamo intervistato Serena Corrado di Netgear, Regional Marketing Manager dell'azienda californiana.

I router e il gaming

1) Negli ultimi anni, con la diffusione sempre più capillare del gaming online e dei servizi di streaming le necessità degli utenti, in merito alle prestazioni della rete, sono aumentate. Quali sono, a tuo parere, le tecnologie arrivate sul mercato di recente che hanno dato i benefici maggiori in questi contesti?



La novità più importante introdotta recentemente in ambito di Wi-Fi domestico è sicuramente quella dei sistemi Mesh. Questa nuova tipologia di prodotti Wi-Fi permette di avere un segnale potente ed affidabile in qualsiasi angolo della propria casa. Sono soluzioni completamente personalizzabili in base a dimensioni e forma dell'abitazione, e del numero di dispositivi collegati simultaneamente alla rete. Sono quindi sistemi espandibili in base alle singole esigenze, andando ad aggiungere ulteriori "nodi", ma che creano comunque una sola rete Wi-Fi all'interno di casa propria. Il risultato? Ci si può muovere all'interno della propria abitazione continuando a guardare un video in streaming sul proprio smartphone senza alcuna interruzione, in quanto è il sistema Mesh a gestire il passaggio del collegamento Wi-Fi da un nodo all'altro della rete domestica.



2) Quali sono le tecnologie che non devono assolutamente mancare in un router dedicato ai gamer?



Gli aspetti più noti che di solito sono considerati decisivi nel processo di acquisto sono la velocità WiFi, le caratteristiche/velocità della CPU e il numero/tipo di porte LAN, a questi deve essere aggiunto il QoS (Quality of Service) ossia la funzione che prioritizza il traffico in base alle applicazioni che, nel caso particolare assicura che il traffico gaming abbia priorità sulle altre applicazioni. Importante, insieme al QoS, è il Beamforming+ che fa convergere i segnali WiFi per prestazioni ottimizzate e potenzia sia la copertura che la velocità.

Wi-Fi e VR

3) Con il router Netgear X10 avete introdotto il Wi-Fi ad, che permette altissime velocità di trasmissione, utili nel campo della VR e dei visori senza fili. Quando vedremo i primi visori in grado di sfruttare nativamente questa caratteristica?



Il protocollo WiFi AD, disponibile sul modello R9000, si basa su una frequenza più elevata (60 GHz) per raggiungere velocità multi-gigabit capaci di trasmettere per esempio video a 4K. Inoltre, da un punto di vista software, sul modello R9000 abbiamo aggiunto la funzionalità di server Plex che è un media-player che consente di accedere ai propri contenuti multimediali senza avere un PC costantemente acceso.

Il processore dell'R9000 è così potente da poter gestire la parte WiFi su 3 bande e contemporaneamente far girare il software Plex. Inoltre, per poter usufruire al massimo della velocità di trasferimento dati AD, da un punto di vista LAN, l'R9000 è dotato di porta SFP+ (mini-GBIC) per raggiungere velocità di trasferimento dati su cablato fino a 10GbE . I chipset vendor stanno spingendo la tecnologia AD con tutti i maggiori produttori di PC, smartphone, Smart TV ecc. Le schede WiFi 11AD sono disponibili per essere integrate in questo tipo di prodotti (Qualcomm), ma il mio consiglio è di aspettare il CES 2018 per vedere novità più importanti.



4) Come funziona il Dynamic QoS e quali benefici apporta al gaming online?



Come detto prima il QoS (Quality of Service) è quella funzione che assegna priorità della larghezza di banda in base all'applicazione e al dispositivo, il che vuol dire che il gaming avrà sempre la priorità rispetto alle altre applicazioni in esecuzione. È definito dynamic in quanto automaticamente riconosce le applicazioni e prioritizza la banda.

Il futuro del Wi-Fi

5) Allo stato attuale abbiamo apparati di rete veloci ed efficienti, almeno quelli di fascia alta, dove ancora possono essere migliorati? Quali sono le novità più interessanti che vedremo nel breve periodo? E sul lungo periodo?



Dalle analisi dei dati di mercato GFK emerge che il mercato di range extender e dei powerline continua a crescere, il che significa che nelle case si sente l'esigenza di acquistare prodotti che migliorino la copertura WiFi. Ciò vuol dire anche che il gateway fornito dal service provider non è più sufficiente per l'uso di che si fa di Internet (streaming HD, gaming online, crescente numero di dispositivi WiFi). Da un anno circa abbiamo lanciato Orbi, il primo sistema mesh WiFi Tri-Band, che copre un'area fino a 450mq e a seguire, anche i nostri competitor hanno fatto lo stesso.

Quindi sicuramente prevediamo sempre più dispositivi che siano in grado di assicurare copertura WiFi totale e performance all'altezza delle nuove esigenze. Inoltre, da un punto di vista di standard Wi-Fi, vedremo ben presto i primi dispositivi in nuovo standard 11ax (che lavorerà sulle classiche frequenze a 2.4 e 5 GHz), con velocità di connessione almeno 1 volta e mezza superiori all'AC, minori interferenze e capacità di gestire un numero ancora più elevato di dispositivi connessi. Questa nuovo standard Wi-Fi potrebbe alla fine sostituire i più noti 11N e AC.

6) La rete mobile sta diventando sempre più veloce e la rivoluzione 5G non è poi così lontana. Credi che il futuro sia legato più alle connessioni mobili rispetto a quelle in fibra ottica?



La tecnologia 5G avrà di sicuro la capacità di competere direttamente con reti fisse come DSL e via cavo-DOCSIS. Magari anche con la fibra in alcuni casi, ma non sostituirà le connessioni cablate del tutto. Il risultato sarà quello di dare al consumatore più opzioni per la connessione domestica, e magari velocizzare il processo di modernizzazione della rete in zone nelle quali l'implementazione della rete 5G rispetto a quelle cablate avrà un miglior rapporto costo/beneficio per gli operatori.