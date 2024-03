NVIDIA, tra DLSS e IA: come la tecnologia cambierà le nostre vite

Il mercato dell'Intelligenza Artificiale è legato a doppio filo con NVIDIA, azienda leader che di fatto sta trainando la rivoluzione IA con le sue soluzioni hardware e software, da ben prima che ChatGPT e l'IA generativa diventassero argomento di conversazione.

Di fatto, il DLSS è stato uno dei primi utilizzi "di massa" dell'IA e da allora il settore videoludico su PC è mutato fortemente, facendo diventare le tecnologie di upsampling e di interpolazione veri e propri pilastri dell'esperienza di gioco.

Ma non solo: ora NVIDIA punta a rendere anche i personaggi non giocanti più intelligenti e consapevoli della loro esistenza nel mondo di gioco, ma il discorso va ben oltre il gaming. L'IA è qui per restare e il team verde questo lo sa bene. Quale futuro per il gioco, il lavoro e lo studio grazie a questa grande rivoluzione? Ne abbiamo parlato con Luke Spring, EMEA Communications Lead della divisione NVIDIA GeForce.



Intervista

Everyeye: Il DLSS è sicuramente una delle tecnologie più promettenti del settore gaming, e giunti alla versione 3.5 viene da chiedersi quali potrebbero essere i prossimi passi. Nel recente passato si è parlato di full neural rendering, una tecnica che NVIDIA aveva mostrato già nel 2018. Potrebbe essere questa la chiave del futuro di DLSS?

NVIDIA: "La nostra demo di Neural rendering vista nel 2018 mostrava il potenziale dell'IA nelle mani degli sviluppatori, e questo per il futuro è esaltante. Per quanto riguarda il DLSS, ci abbiamo lavorato e abbiamo aggiornato questa tecnologia sin dal suo debutto nel 2019. Continueremo a lavorare per potenziarla e offrire a giocatori e creator miglioramenti sia nelle prestazioni che nella qualità dell'immagine".



Everyeye: Quando avete lanciato per la prima volta la tecnologia di SuperSampling sembrava quasi magia nera. Con il DLSS 3 siete riusciti a ripetervi dettando di fatto i tempi per l'industria e anticipando, concettualmente e commercialmente, i vostri diretti competitor sulla Frame Generation.

Con Ray Reconstruction avete ulteriormente alzato l'asticella, ottimizzando in maniera significativa i giochi in Ray Tracing. È chiaro che il vostro approccio al miglioramento della qualità e delle prestazioni sia multimodale e non si limiti più al mero upscaling. Su quali aspetti è possibile ancora intervenire, secondo voi, per migliorare il framerate grazie all'IA?

NVIDIA: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un'esperienza solida e di elevata qualità per i giocatori che utilizzano il DLSS. Attualmente il DLSS è costituito da più tecnologie che lavorano sinergicamente per migliorare la qualità dell'immagine e le prestazioni. Penso che potrete osservare sia ulteriori miglioramenti nelle singole tecnologie che nuove idee che verranno aggiunte al pacchetto DLSS. La bellezza dell'IA è che con un maggiore addestramento possiamo identificare nuove opportunità da offrire ai nostri utenti. Il DLSS 3.5 con Ray reconstruction è un perfetto esempio di ciò".



Everyeye: Al di là dei Tensor Core che permettono il supporto al DLSS, che impatto potrebbe avere in futuro l'evoluzione di questa tecnologia sull'hardware da gioco?

NVIDIA: "I Tensor Core sono l'ingrediente segreto. Possono accelerare le reti neurali in maniera sorprendente e queste reti neurali possono essere progettate per una moltitudine di risultati diversi, quindi le possibilità sono praticamente infinite.

Le demo di ACE mostrate al CES ne sono un esempio: abbiamo mostrato l'utilizzo di due microservizi su NVIDIA ACE, Audio2Face e Riva Automatic Speech Recognition. NVIDIA ACE è un pacchetto di tecnologie che può aiutare gli sviluppatori nel dare vita agli avatar digitali utilizzando l'IA generativa. Con i microservizi per ACE, gli sviluppatori di giochi, middleware e altri strumenti saranno in grado di distribuire modelli di IA allo stato dell'arte all'interno delle loro proposte di avatar digitali end-to-end.

I microservizi per ACE sono i mattoni tecnologici per gli NPC animati dall'IA e per gli avatar interattivi. Siamo più vicini che mai ad ottenere NC con le loro personalità e risposte".



Everyeye: Nello specifico, pensa che la potenza delle schede video potrebbe passare in secondo piano rispetto all'efficienza energetica con le future generazioni?

NVIDIA: "Entrambi gli aspetti saranno fondamentali. L'efficienza energetica è stata sempre importante per noi: le GPU RTX Serie 40 basate sull'architettura Ada Lovelace offrono un'efficienza leader nell'industria e al tempo stesso le prestazioni più elevate. Le funzionalità legate all'IA, come il DLSS, possono darci una mano a bilanciare il peso sulla GPU in modo da dare ai giocatori l'esperienza migliore possibile sui loro titoli preferiti".

Everyeye: Come è cambiato nel corso degli ultimi anni il rapporto di collaborazione con gli sviluppatori del mercato gaming, sempre in relazione all'utilizzo e alla diffusione di DLSS? A questo proposito, ritiene che il DLSS abbia avuto un impatto significativo sugli standard grafici dell'industria?

NVIDIA: "Parlare di hardware è esaltante, ma c'è bisogno del software per mostrare nuovi effetti e per portare le tecnologie nei giochi. Una delle priorità di NVIDIA è sempre stata quella di lavorare con gli sviluppatori per alzare l'asticella della qualità grafica.

Il DLSS ha già avuto un impatto enorme. Dopo il lancio del DLSS, gli scaler sono diventati un argomento centrale e il DLSS continua a rappresentare lo standard per tutti.

È stato stupendo vedere come l'industria ha reagito al DLSS e più in generale alle nostre tecnologie RTX. Ormai ci sono oltre 500 titoli con supporto RTX ed è stato particolarmente evidente con diversi nuovi titoli quanto la community apprezzi la possibilità di utilizzare il DLSS nei giochi".



Everyeye: Continuando a parlare di gaming, allo stato attuale l'IA è utilizzata principalmente per migliorare le prestazioni e la qualità grafica. Quanto ci vorrà, secondo voi, per vederla applicata all'intelligenza degli NPC o per rendere la fisica più credibile, ad esempio? Quando accadrà, che tipo di impatto potrebbe avere sulla qualità del gioco?

NVIDIA: "Ancora una volta, la magia dei Tensor Core... e abbiamo già dato dimostrazione di cosa sono in grado di fare per migliorare l'interazione con gli NPC al Computex e al CES.

Per mostrare come ACE può trasformare le interazioni con gli NPC, NVIDIA ha lavorato con Convai per espandere la demo Kairos mostrata al Computex, con una nuova serie di funzionalità e l'aggiunta dei microservizi di ACE.

Nell'ultima versione di Kairos, il nuovo framework di Convai è in grado di consentire agli NPC di parlare tra loro , di avere consapevolezza degli oggetti e di renderli capaci di raccoglierli e di portarli in determinate aree. Inoltre, gli NPC hanno acquisito la capacità di guidare il giocatore verso l'obiettivo e di attraversare mondi di gioco. Le demo che abbiamo mostrato al CES hanno davvero lasciato a bocca aperta, ma rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti!".



Everyeye: L'avvento dell'IA nel mercato consumer è stato rivoluzionario per NVIDIA, che grazie alle sue schede grafiche dotate di IA ha raggiunto un market cap di tremila miliardi di dollari. In che modo questo cambio di paradigma associato all'Intelligenza Artificiale sta influenzando la vostra produzione? State dando maggiore priorità alle GPU per l'IA rispetto alle soluzioni per il gaming o siete riusciti a trovare un equilibrio tra questi due settori?

NVIDIA: "NVIDIA è sempre stata una apripista per quel che riguarda l'innovazione tecnologica nel gaming e abbiamo sempre cercato di offrire per anni modalità nuove e inedite per giocare e creare giochi. Adesso stiamo cercando di far diventare i giochi più intelligenti e giocabili attraverso l'implementazione delle tecnologie legate all'IA, che possono rendere l'esperienza ancora più immersiva. Non dimentichiamoci che il gaming è sempre stato trainante per le nuove tecnologie e, per molti, il primo "contatto" con l'IA è stato proprio con il DLSS di NVIDIA nei loro giochi preferiti.

I creatori di contenuti già usano le tecnologie RTX e le feature basate sull'IA per accelerare anche i workflow più impegnativi e consentendogli di passare più tempo nel processo creativo. Oltre 120 delle più popolari applicazioni per creativi del mondo - Adobe Creative Cloud, Autodesk Maya, Blender, Blackmagic Davinci Resolve, OBS, Unity e tanti altri - già offrono le tecnologie RTX e l'IA per accelerare in maniera significativa le prestazioni e per portare gli artisti dall'idea alla creazione più velocemente che mai.

L'IA può anche migliorare la produttività. La nuova tech demo Chat With RTX ora disponibile per gli utenti offre la possibilità di sperimentare con l'IA generativa, alimentata e accelerata da TensorRT-LLM su più di 100 milioni di PC e workstation basati su Windows con RTX. Gli utenti hanno finalmente accesso al loro chatbot personalizzato, che può analizzare i documenti personali, salvati in locale sul proprio PC RTX, e tanto altro. È solo un esempio dei tanti utilizzi possibili dell'IA che gli sviluppatori possono utilizzare oggi, con tante risorse e progetti distribuiti direttamente da NVIDIA per offrire tanti altri possibili usi dell'IA per i consumatori, con l'obiettivo di rendere l'IA più accessibile per gli utenti RTX".



Everyeye: Di recente un importante operatore italiano (Fastweb) ha acquistato un vostro supercomputer per sviluppare il primo modello IA addestrato in italiano. Sappiamo inoltre che nel 2020 avete aperto la prima sede italiana di NVIDIA AI Technology Center. Cogliamo l'occasione per chiedervi: che ruolo sta avendo l'Italia nella ricerca in ambito di intelligenza artificiale?

NVIDIA: "L'IA sta diventando via via più importante in ogni aspetto delle nostre vite e il mercato sta crescendo velocemente anche in Italia. NVIDIA ha aperto la strada per l'IA già diversi anni fa con diverse tecnologie che offrono ai partner e agli utenti finali delle soluzioni affidabili. Per esempio, l'NVIDIA AI Technology Center (NVAITC) è un programma pensato per rendere possibili e accelerare i progetti di ricerca basati sull'IA in Italia, cercando di concentrare risorse ed esperienza su specifici progetti di ricerca. Il programma è parte di una collaborazione a livello nazionale, concentrata intorno alle collaborazioni per progetto con i membri del CINI-AIIS (Artificial Intelligence and Intelligent Systems) e vanta il contributo di CINECA, il consorzio italiano per i servizi informatici. Si punta a rendere più semplice ed efficiente condurre ricerca da parte delle istituzioni accademiche a tutti i livelli, attraverso la collaborazione con altri progetti di ricerca, l'istruzione degli studenti, l'incubazione di startup e la diffusione delle tecnologie più innovative basate sull'IA in Italia.

L'adozione dell'IA sta prendendo piede anche nel settore Enterprise italiano; come ha sottolineato di recente l'Osservatorio IA del Politecnico di Milano, il mercato dell'IA è cresciuto del 52% nel corso del 2023, raddoppiando le quote in appena due anni. A questo proposito, come hai giustamente detto, stiamo dotando Fastweb di un potente sistema IA con 31 unità DGX H100, che lo rendono il primo e il più potente supercomputer IA DGX in Italia, disponibile per l'intero ecosistema IA nazionale, inclusi istituti di ricerca, compagnie private e Pubblica Amministrazione, mirando in particolar modo allo sviluppo di modelli di IA generativa specificatamente progettati per il mercato italiano".



Everyeye: In generale, come pensate che si evolverà l'esperienza basata sull'IA nel settore consumer nei prossimi anni? Quale pensate che sarà il ruolo di NVIDIA in questo mercato?

NVIDIA: "NVIDIA ha già alle spalle decenni di leadership in campo PC. Abbiamo venduto più di 100 milioni di GPU RTX, che ci guideranno attraverso l'era dell'IA su PC. Con DLSS e ACE abbiamo stabilito la nostra posizione dominante nell'utilizzo dell'IA in game; funzioni come NVIDIA Broadcast e RTX Video offrono la nostra leadership in campo IA per migliorare anche scenari d'uso quotidiani e intendiamo mantenere questa posizione. L'IA andrà a influire sulla vita di tutti - dai giocatori ai creator, passando per l'utente medio".



Intervista a cura di Alessio Ferraiuolo, Alessandro Bruni, Andrea Zanettin e Alberto Lala.