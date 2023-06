NVIDIA tra IA e nuove frontiere: quattro chiacchiere sul futuro del gaming

Negli ultimi anni NVIDIA si è saputa imporre come leader mondiale nella produzione di hardware dedicato all'Intelligenza Artificiale, sdoganando al contempo il suo utilizzo anche nel gaming.

Già da qualche anno, il team verde ha proposto un modello tutto nuovo con le sue schede video, sviluppate con una struttura ibrida in cui alla potenza di calcolo si affiancano cluster dedicati all'elaborazione e accelerazione di queste tecnologie: parliamo dell'ormai classico upsampler proprietario, il DLSS, ma anche del più recente DLSS3, che integra non solo il sistema di super-risoluzione ma anche un modulo dedicato alla generazione di frame intermedi, prodotti al di fuori della pipeline di rendering.

Con questo nuovo paradigma si punta a superare una volta per tutte la dinamica che ha dominato l'industria negli ultimi decenni, spostando l'attenzione su un nuovo modo di fare informatica. Il boom dell'IA generativa, poi, ha fatto il resto, portando NVIDIA a diventare il punto di riferimento assoluto per l'hardware a supporto di questo tipo di attività: si pensi al solo ChatGPT, ma anche ai sistemi di generazione di prodotti multimediali a partire da input testuali.

Di questo e di tanto altro abbiamo parlato con Carlo Ruiz, Senior Director della divisione AI Data Center Solutions & Operations di NVIDIA. Buona lettura!



Intervista a NVIDIA

Everyeye: "Vi aspettavate che l'IA generativa si sarebbe diffusa tanto rapidamente presso il grande pubblico?"



Carlo Ruiz: "ChatGPT è stato uno spartiacque e ha avuto il merito di spostare l'attenzione del mondo sull'IA. Decine di milioni di persone lo stanno utilizzando per scopi diversi tra loro, trovandolo incredibilmente utile.

Sappiamo che l'IA generativa avrà un impatto gigantesco sul mondo della tecnologia.

Mercati, utenti, persino i governi: tutti sono eccitati di scoprire il suo potenziale nei più disparati campi d'interesse. Noi intravediamo un'opportunità enorme nel poter contribuire con le aziende nella creazione di modalità etiche per l'utilizzo dell'IA generativa che possano produrre risultati affidabili".

Everyeye: "Nel settore delle GPU dedicate all'IA, abbiamo visto che NVIDIA sta surclassando la concorrenza in termini di volumi di vendite, diventando il fornitore principale per le principali aziende come OpenAI e TruthGPT di Elon Musk. Cos'è che vi distingue dai vostri competitor in termini di hardware e di software? Ma, soprattutto, ci potete rivelare qualche dettaglio sui vostri progetti in partnership con altre compagnie di spicco?"

Carlo Ruiz:"L'IA generativa richiede sistemi a elevato parallelismo sia per il training che per l'inferenza. ChatGPT è stato addestrato con 10.000 GPU NVIDIA per svariate settimane, ma i vasti modelli di linguaggio che si celano dietro questo genere di applicazioni raddoppiano in dimensioni e complessità in pochi mesi.

Dalla ricerca alle piattaforme, passando per il supporto agli ecosistemi, siamo un elemento fondante dell'IA generativa, con le piattaforme più potenti ed efficienti per lo sviluppo, la personalizzazione e il lancio di modelli generativi.

Oltre alla nostra supremazia nelle performance delle GPU e alle tecnologie di rete InfiniBand, la piattaforma polifunzionale di NVIDIA offre un supporto impareggiabile in termini di ecosistema. Questo include tutte le strutture come TensorFlow, PyTorch, JAX e PaddlePaddle, sistemi a dominio specifico e i nostri servizi NeMo LLM e BioNeMo.



Il nostro software open source NeMo Guardrails può dare una mano agli sviluppatori nella progettazione di binari di specificità e sicurezza per i loro chatbot AI.

Applicare l'IA Generativa al mercato richiederà la trasformazione dei data center mondiali in vere e proprie fabbriche di IA. Oggi, meno del 10% di questi data center è già accelerato, ma entro 10 anni dovranno esserlo tutti.

Di recente abbiamo annunciato novità con ServiceNow, Dell e Microsoft e stiamo lavorando lungo l'intero ecosistema di partner per portare le funzionalità dell'IA generativa in tutti i mercati".

Everyeye: "Secondo il vostro punto di vista, quali sono i principali campi d'interesse che saranno al centro della rivoluzione dell'IA e che il mondo consumer non ha ancora visto emergere?"



Carlo Ruiz: "Oltre alle capacità di conversazione, l'IA generativa può aiutare le persone a creare codice, musica, illustrazioni, video, modelli tridimensionali e personaggi. Le compagnie hanno già iniziato a creare sistemi di output multi-modale - per esempio audio e video insieme - per creare animazioni o video. Stiamo lavorando con oltre 600 startup per lo sviluppo di applicazioni con l'IA generativa.

Ci sono diversi campi d'interesse per questa potente tecnologia. Tra queste possibilità ci sono:



- Testo: rispondere alle domande, creare storie, contenuti promozionali, testi di canzoni, addirittura poesia

- Assistenza clienti: chatbot, call center, ordinare a un fast food

- Creazione di immagini: avatar, foto, dipinti, vignette, render 3D, contenuti promozionali

- Programmazione: generare codice o assistere gli sviluppatori nell'identificazione di errori e offrirgli suggerimenti

- Business: riassumere o creare nuovi documenti

- Video: animazione di personaggi, creazione di scene per social media e storyboard

- Simulazione: generazione e render di personaggi, oggetti e scene per videogiochi e mondi virtuali

- Guida Autonoma, robot: creazione di condizioni specifiche per l'addestramento come informazioni su pioggia, neve o bassa luminosità ambientale; situazioni inaspettate o poco probabili

- Salute, diagnostica per immagini: sviluppo di farmaci, creazione di training set per patologie rare

- Biologia Digitale e sintesi proteica: creazione di nuove proteine per combattere patologie".

Everyeye: "Quando si parla del timore che l'IA possa prendere il sopravvento sull'occupazione e sul lavoro, spesso ci si riferisce a specifici settori che ne saranno maggiormente colpiti. Secondo voi, questa rivoluzione riuscirà a creare un maggior numero di opportunità di lavoro o finirà per produrre una maggiore disoccupazione?"



Carlo Ruiz: "L'IA generativa è uno strumento del tutto nuovo, che aiuterà la gente a essere più produttiva. Proprio come i computer hanno creato nuovi tipi di lavoro, lo stesso farà l'IA generativa. I lavori si evolveranno per utilizzare questi nuovi strumenti e aiuteranno le persone a essere più creative spendendo meno tempo su lavori che possono essere accelerati dall'IA, così che le persone possano spendere più tempo nella collaborazione con i colleghi o per rifinire le idee".



Everyeye: "Una volta, il vostro CEO Jen-Hsun Huang, disse che NVIDIA è ‘in ogni sistema cloud creato da ogni singola compagnia di informatica' lasciando intendere che stiate guidando l'innovazione dell'IA. Non è un segreto, del resto, che i data center di Microsoft e Google, che alimentano chatbot come ChatGPT e Bard rispettivamente, poggiano in maniera sostanziale sui sistemi NVIDIA H100/A100 (DGX H100/DGX A100).

Il potenziale di questi sistemi è ormai ben conosciuto, ma gli utenti hanno spesso timore in materia di sicurezza e affidabilità. NVIDIA sta sviluppando soluzioni come NeMo Guardrails per ridurre le ‘allucinazioni' dell'IA. Potete darci qualche dettaglio in più su questi sforzi e su altre misure che state studiando per migliorare la situazione?"



Carlo Ruiz: "NeMo Guardrails è un toolkit per lo sviluppo semplificato di sistemi di LLM di conversazione sicuri e affidabili. Fa parte di NVIDIA AI Foundations, una famiglia di servizi cloud per aziende che vogliono creare ed eseguire modelli di IA generativa basati sui loro dataset e campi d'interesse.

NeMo Guardrails sorveglia le interazioni tra umani e IA, tracciando lo stato delle conversazioni. A quel punto, può applicare regole di programmazione per raddrizzare una conversazione rispetto a specifici argomenti, permettendo o meno il richiamo ad API esterne, bloccando risposte che potrebbero violare i principi di sicurezza dell'IA o per assicurarsi che l'IA risponda in determinati modi. Dato che NeMo Guardrails è completamente programmabile, gli sviluppatori hanno piena flessibilità sul tipo di ‘binari' da applicare, quando e come desiderano che questi vengano rinforzati.

Pensiamo che la collaborazione all'interno di questa industria sia il modo migliore per garantire che i chatbot AI e altri strumenti vengano sviluppati per operare in sicurezza ed efficienza, collaborando nella scoperta e nell'innovazione per le persone di tutto il mondo, ed è questo il motivo per cui abbiamo rilasciato il toolkit NeMo Guardrails come strumento open source".



Everyeye: "Di recente avete lanciato il programma AI Foundation, che coinvolge anche il già menzionato NeMo e che consente l'accesso ai modelli IA anche ad altre compagnie. Potreste spiegarci lo scopo di AI Foundations e perché anche grandi nomi come Adobe hanno deciso di investire in questo progetto?"

Carlo Ruiz: "Il pacchetto di servizi di NVIDIA AI Foundations - NeMo, Picasso, BioNeMo - consente alle aziende di costruire, affinare ed eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni e modelli di AI generativa precedentemente addestrati con set dati proprietari e creati per specifiche operazioni.

NVIDIA AI Foundations è in grado di offrire modelli base per consentire alle aziende di creare applicazioni su IA generativa uniche, eseguite su DGX Cloud. I servizi cloud di NVIDIA NeMo consentono alle aziende di personalizzare i modelli base per adattarli a casi d'uso specifici - consentendo di regolare i modelli per la comprensione di specifici dizionari o argomenti relativi alle loro attività. ChatGPT gira su infrastruttura NVIDIA e offre un modello GPT ‘general-purpose' per le aziende.

NVIDIA Picasso è un servizio per produttori di software, provider di servizi e aziende. Supporta funzionalità come text-to-image, text-to-video e text-to-3D. Le aziende possono anche eseguire i propri modelli attraverso Picasso.

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per supportare il loro lavoro in diversi modi. NVIDIA AI Foundations è l'ennesimo esempio di come collaboriamo in diverse maniere nello sviluppo di modelli e nel fornire servizi per ospitare modelli nella nostra infrastruttura accelerata".



Everyeye: "Abbiamo sentito che una IA vi sta aiutando a progettare schede grafiche di nuova generazione. In che modo l'IA ha cambiato il processo di progettazione hardware? E cosa ci dite del software?"



Carlo Ruiz: "La ricerca di NVIDIA in campi d'interesse come circuiti e Very-Large-Scale-Integration (VLSI) supporta il progressivo avanzamento dei nostri prodotti a circuito integrato ad alte prestazioni - e, ovviamente, il nostro team è fortemente orientato nel ridurre i consumi e aumentare le prestazioni.

Attualmente, le ricerche di NVIDIA si focalizzano sia sugli strumenti AI che stiamo sviluppando che su quelli autoprodotti che stiamo già usando per migliorare la nostra offerta e per continuare a sviluppare circuiti analogici e digitali allo stato dell'arte, ma anche per proporre metodiche di design automatizzate per applicazioni che rispondano alle attuali esigenze computazionali. Collaboriamo costantemente con i nostri team di produzione e di ingegneria per portare idee innovative sul mercato".



Everyeye: "Quali credete che possano essere le implementazioni dell'IA in servizi come NVIDIA GeForce Now, e quali miglioramenti concreti potrebbero portare per il videogiocatore medio sulle vostre piattaforme? State già sviluppando dei servizi o delle aggiunte ai vostri piani di gaming sul cloud che prevedono l'uso dell'IA per incrementare le prestazioni, ridurre i consumi o migliorare l'esperienza utente? Se sì, potete anticipare qualcosa a riguardo?"



Carlo Ruiz: "GeForce NOW ha già il pieno supporto al DLSS, mentre il livello Ultimate consente agli utenti di utilizzare il DLSS 3 per generare interi fotogrammi in tempo reale grazie all'IA. Rende possibile il ray tracing e lo streaming via Cloud praticamente su qualunque dispositivo. Consente di ottenere alti framerate anche su titoli graficamente intensivi - 2x rispetto allo stesso titolo senza DLSS - migliorando l'esperienza generale e riducendo la latenza".

Everyeye: "Pensate che lo sviluppo di tecnologie come il DLSS renderà meno necessarie schede video particolarmente potenti per giocare al massimo dettaglio?"



Carlo Ruiz: "No. Che si tratti di grafica con path tracing o di NPC animati tramite IA, l'industria continuerà a innovare e a trovare modi per migliorare immersione e realismo nei videogiochi".



Everyeye: "A questo punto la domanda sorge spontanea: ci sarà un dlss4? Avete già iniziato a pensare se sarà una tecnologia iterativa o di rottura come il DLSS3?"



Carlo Ruiz: "Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare il DLSS e non ci piace adagiarci sugli allori. Tuttavia, preferiamo non esprimerci su prodotti o tecnologie non ancora annunciati. Restate sintonizzati!".

Everyeye: "Quando si parla di intelligenza artificiale nei videogiochi, ci si concentra spesso su tecnologie come il DLSS, ma ci sono tanti altri aspetti che le moderne IA potrebbero migliorare. Secondo voi, quali sono alcune di queste aree?"



Carlo Ruiz: "Come avete giustamente puntualizzato, il DLSS è stata un'applicazione pionieristica dell'IA nei videogiochi. Dopo alcuni tentennamenti, il DLSS è divenuto una feature irrinunciabile ed è ormai supportato da oltre 300 giochi. Ha saputo mostrare alla gente il potenziale dell'IA nel gioco. Il DLAA è un altro ottimo esempio di come l'IA possa essere utilizzata nei giochi.

Presentazione di ACE for Games Il tool all'opera

L'esempio più recente è NVIDIA ACE for Games, che abbiamo annunciato al Computex. NVIDIA ACE for Games è un servizio che punta a trasformare l'esperienza di gioco utilizzando l'IA generativa per proporre NPC intelligenti, capaci di esprimersi e interagire con un linguaggio naturale. Gli sviluppatori di middleware, giochi e strumenti potranno utilizzare ACE for Games per costruire e integrare modelli IA personalizzati per discorsi, conversazioni e animazioni nei loro giochi e software".



Intervista a cura di Alberto Lala, Andrea Zanettin e Brian Arnoldi.

Coordinamento Editoriale di Alessio Ferraiuolo