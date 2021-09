Intervista ai ragazzi di Young Platform: come dar vita a un'idea

In questi giorni abbiamo avuto modo di scoprire cos'è Young Platform, un intero ecosistema tutto italiano che gira intorno alla tecnologia blockchain e alle criptovalute, tra informazione, quiz, sfide e un vero e proprio exchange supportato da banche italiane.

Un esempio di visione e lungimiranza, che ha preso forma prima nella mente di sei ragazzi appassionati e poi all'incubatore di Torino. Qualche giorno fa abbiamo avuto l'onore di fare quattro chiacchiere con il CEO Andrea Ferrero su Twitch. Oggi, vi proponiamo la nostra intervista ai ragazzi di Young Platform, tra passato, presente e futuro della piattaforma.

Intervista a Young Platform

Everyeye: Com'è nata l'idea di creare un exchange di criptovalute in Italia e quali sono stati i primi passi che avete compiuto realizzarlo? Avete incontrato particolari difficoltà?



Young Platform: "La passione per la tecnologia blockchain è nata ai tempi delle superiori.

Qualche anno dopo, durante l'università, io e gli altri founder abbiamo deciso di sviluppare qualcosa di nostro. Volevamo passare da semplici "attori" a veri protagonisti di un'industria nascente. Così, appoggiandoci a l'incubatore di Startup del Politecnico di Torino, abbiamo lanciato Stepdrop, l'app che permette di guadagnare crypto camminando. Poco più tardi è arrivato Young Platform, un exchange per investire sulle criptovalute. Non ci sono state difficoltà particolari, a parte l'operare su un campo che, all'inizio, era ancora considerato di nicchia. Oggi stiamo creando un nuovo mercato, avvicinando le persone ai sistemi decentralizzati".

Everyeye: Abbiamo provato a muovere qualche passo all'interno di Young Platform e abbiamo trovato tanta divulgazione, consapevolezza e uno stile grafico semplice e intuitivo. Come siete arrivati a questa formula?



Young Platform: "Il focus è permettere a chiunque di avere accesso al mondo delle criptovalute. Vogliamo dare la possibilità anche a chi ha meno dimestichezza di possedere un wallet e di gestire i propri guadagni in modo semplice e trasparente. L'exchange Young Platform ha commissioni ridotte rispetto alla concorrenza, peraltro garantite dall'utilizzo dei token proprietari YNG. Tutto il lavoro del team, dai grafici, agli sviluppatori, al team marketing procede in questa direzione. Il team ha speso oltre un anno in studi, sondaggi e test svolti assieme alla nostra community di Stepdrop, per distillare una interfaccia agile e funzionale. È stato un passaggio impegnativo, ma ne è valsa decisamente la pena".



Everyeye: Che cos'è l'applicazione Stepdrop? Guadagnare token camminando è sicuramente la sua funzione più in vista ma non è l'unica, quali altri servizi offre e quali novità vedremo in futuro?



Young Platform: "Con Stepdrop vogliamo formare i nostri utenti a un utilizzo appassionato e consapevole della Blockchain e delle dinamiche del mercato crypto.

Ecco perché lavoriamo in due direzioni: anzitutto offriamo un'esperienza "gamificata", con sfide, quiz e azioni che fanno guadagnare agli utenti i nostri token Young. Dall'altra parte, mettiamo a disposizione dei contenuti educativi, con il fine di divulgare concetti e nozioni che stanno alla base della tecnologia. C'è anche up&down, un gioco che permette di impratichirsi con i grafici, indovinando l'andamento delle principali crypto. Ottimo per apprendere, senza rischiare di perdere alcun capitale. L'evoluzione di Stepdrop sarà illimitata, ma l'obiettivo rimane quello di "prendere per mano" il principiante che ha soltanto sentito parlare di Bitcoin, per accompagnarlo - in un secondo momento - verso l'exchange".



Everyeye: Il token Young, utile per ottenere sconti sulle commissioni, è attualmente in vendita solo in finestre limitate oppure conquistabile attraverso Stepdrop. Pensate di rilasciarlo anche sul mercato, a un certo punto?



Young Platform: "Lo scopo è fornire un gettone spendibile per accedere a servizi aggiuntivi sulle nostre piattaforme. Una volta accumulati, i token Young Platform serviranno per non pagare le commissioni durante le operazioni eseguite sul nostro exchange e per accedere a un ventaglio di servizi che stiamo sviluppando, realizzati proprio per chi è alle prime armi e non ha molto tempo per seguire il mercato. In futuro la moneta YNG avrà più utilizzi e sì: a breve verrà lanciata sul mercato".

Everyeye: Cosa differenza Young Platform dagli altri exchange internazionali?



Young Platform: "Siamo tra i pochi exchange made in Italy, supportati da banche esclusivamente italiane, e ciò si traduce in fiducia, velocità e meno burocrazia per chi opera sulla nostra piattaforma.

Il nostro "quid" però rimane la chiarezza. Di nuovo, l'interfaccia e l'usabilità è super-intuitiva per i nuovi arrivati. Chiarezza però, non fa rima con scarsità: siamo l'unico exchange italiano con più di 25 monete listate nella versione base. In più offriamo una versione Pro, disponibile a tutti gli iscritti. Lì trovate 70 pair, oltre 100 indicatori e commissioni ridotte.

Inoltre, gli approfondimenti e i materiali educativi, insieme alle news, sono integrati direttamente dentro le piattaforme, per agevolare le persone a tenersi informati, scoprire strategie di accumulo o compravendita, capire che cos'è il rischio e come abbatterlo, espondendosi in modo consapevole alla volatilità delle crypto.

Infine, siamo l'unico exchange italiano che consente di depositare in contanti alla cassa di supermercati, bar e tabaccherie che hanno aderito all'iniziativa. Individuare il punto vendita è semplicissimo grazie alla geolocalizzazione integrata nell'app".



Everyeye: Come scegliete le criptovalute che offrite ai vostri utenti?



Young Platform: "Abbiamo una due diligence per vagliare ogni nuova altcoin che si decide di listare. In più, consultiamo direttamente la community, rendendola parte attiva nel processo di selezione. Le tempistiche di approvazione sono rapide, ma la verità è che scegliamo solo asset consolidati e che non mettano in difficoltà i nostri utenti. Essere selettivi conviene anche a noi e ci evita clamorosi autogol".



Everyeye: Abbiamo apprezzato molto Young Academy, la piattaforma di divulgazione che cerca di spiegare il mondo delle criptovalute ai meno esperti. Quando conta per voi educare correttamente i vostri utenti a un utilizzo consapevole delle criptovalute? Avvierete altre iniziative in merito?



Young Platform: "La proposta di valore dell'Academy di Young Platform è fondamentale: informarsi prima di fare qualsiasi cosa.

Peraltro, la divisione Educational si sta allargando e il team proporrà tutorial, approfondimenti, video-corsi gratuiti e di qualità. È un canale a cui teniamo particolarmente: solo così si evitano i classici errori del principiante. Personalmente consiglio di farsi un'idea propria, leggendo contenuti da fonti autorevoli e imparziali. Non correte dietro a tutto quello che sentite, ma conservate una buona dose di scetticismo. Succede a tutti di sbagliare, ma fatelo con poco: è un modo per crescere e conoscere un mondo affascinante".



Everyeye: Tra i vostri punti di forza c'è la gestione dei capitali da parte di banche italiane. Che vantaggio da questo agli utenti?



Young Platform: "Young Platform si appoggia a Banca Sella e Banco Azzoaglio: rappresentano una sicurezza per gli utenti italiani. Peraltro, la verifica dell'identità avviene in pochi passaggi e i depositi si eseguono anche con un bonifico istantaneo o in contanti. Altro aspetto molto importante riguarda la tassazione. Essendo tutto detenuto su conti bancari italiani, in fase di dichiarazione fiscale le criptovalute gestite su Young Platform sono trattate come credito nei confronti di un soggetto residente. Rispetto a un deposito internazionale, ci si risparmia tanti mal di testa. Oltretutto, grazie alle banche italiane, l'utente evita problemi di blocco bonifici da parte della banca da cui dispone il bonifico, come spesso accade con gli exchange stranieri".

Everyeye: Il tema dell'assistenza clienti è molto sentito nel mondo delle criptovalute, gli exchange internazionali sono molto lacunosi sotto questo fronte. Che tipo di aiuto date ai vostri clienti che ne fanno richiesta?



Young Platform: "Altro grande beneficio dell'operare sul proprio territorio. La nostra assistenza è sempre disponibile con una chat in italiano. C'è un efficiente sistema di ticket e un canale telegram con oltre 6000 persone aperte al dialogo. Per qualsiasi problematica, nella sezione "supporto" trovate faq e guide in lingua italiana".



Everyeye: Cosa ne pensate delle recenti novità nel panorama crypto? Parliamo ad esempio degli smart contract oppure del concetto di cross-chain?



Young Platform: "Il concetto di smart contract viene introdotto grazie ad Ethereum, attualmente la seconda criptovaluta in termini di capitalizzazione.

Gli smart contract aprono un "nuovo mondo", dando la possibilità di creare tutta una serie di un'ampia varietà di app e token decentralizzati. Sono utilizzati in ogni ambito: da quello finanziario alla logistica, fino al settore del gaming.

Quando vengono "inseriti" nella blockchain di riferimento, quest'ultima ne diventa il garante, un vero e proprio notaio del contratto.

Il concetto di cross-chain è invece relativamente nuovo. Consiste nella possibilità di rendere interoperabili diverse blockchain, sfruttando a pieno le caratteristiche dei diversi protocolli.

Ormai sempre più applicativi e protocolli si stanno posizionando su questo concetto. Tra tutti citiamo Polkadot che ha proprio come obiettivo quello di diventare il punto di riferimento per lo sviluppo di applicativi che si poggiano su diverse blockchain".



Everyeye: Quali sono gli obiettivi a breve termine per l'ecosistema Young, alla luce dell'ultimo incredibile round di investimenti? E quali sono invece gli obiettivi sul lungo periodo?



Young Platform: "La nostra mission è creare più adozioni possibili, liberando il consumatore dagli argini della finanza classica. Grazie all'iniezione di capitale di United Venture, Young Platform si sta strutturando in un'azienda ancora più grande e solida. Abbiamo coinvolto moltissimi nuovi professionisti con un background internazionale rilevante, nell'ottica di una rapida espansione in Europa.

Questo aumento di capitale ci consente inoltre di ampliare il cuore pulsate di un'azienda fintech: il team di sviluppatori. Sono loro che si dedicheranno a pieno regime nello sviluppare nuovi servizi sugli exchange, affacciandosi a inedite opportunità come NFT e DEX (exchange decentralizzati), aprendo così a Young Platform l'enorme potenziale dietro al mondo DeFi e ai servizi connessi".