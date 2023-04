Tutto sulla Redmi Note 12 Series con Davide Lunardelli di Xiaomi Italia

La Redmi Note 12 Series di Xiaomi è arrivata in Italia il 23 marzo, proponendosi di dare filo da torcere a tutti gli smartphone midrange sul mercato e persino a qualche top di gamma. La lineup Redmi di quest'anno è composta da quattro prodotti, ossia Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G e, soprattutto, il "midrange-flagship" Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Dopo avervi spiegato cosa ne pensiamo della linea di smartphone Redmi di nuova generazione nella nostra recensione di Redmi Note 12 5G, noi di Everyeye abbiamo avuto il privilegio di fare una chiacchierata con Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. Davide ci ha parlato delle caratteristiche tecniche e delle feature più interessanti della nuova Redmi Note 12 Series, nonché della campagna marketing e promozionale dei quattro smartphone, che gode della partecipazione di un nome d'eccezione, l'atleta olimpico Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

"Vividicolori": molto più di un semplice slogan

Everyeye: Lo slogan che ha accompagnato il lancio della Redmi Note 12 Series è "Vividicolori". Perché lo avete scelto? Quali sono le caratteristiche dei quattro smartphone della linea che meglio lo riassumono?

Davide Lunardelli: Lo slogan "Vividicolori" ha una doppia valenza, dal momento che può essere letto sia come "vividi colori" che come "vivi di colori".

Tutto parte dai colori dello schermo dei quattro smartphone della lineup: proprio il display è la caratteristica tecnica che più ci ha ispirato. L'ottimo display AMOLED FullHD a 120 Hz, con una resa dei colori davvero molto viva, è una presenza comune da Redmi Note 12 a Redmi Note 12 Pro+ 5G, ed è un punto forte dei dispositivi. Poi dobbiamo considerare il mood generale della gamma, che è giovane, vivace e attivo. In una parola: colorato. Da sempre, Redmi si contraddistingue per questo "tono" complessivo e per il suo sguardo ad un pubblico perlopiù giovanile. Il concetto principale della serie è quello di portare nella fascia media caratteristiche da top di gamma: uno schermo come quello che troviamo su tutta la linea Redmi Note 12 va proprio in quella direzione e, forse, è una delle caratteristiche che più esemplificano il nostro approccio.



Everyeye: L'ambassador ufficiale della Redmi Note 12 Series è Gianmarco Tamberi, atleta medaglia d'oro olimpica nel salto in alto a Tokyo. Perché la vostra scelta è ricaduta proprio su di lui?

Davide Lunardelli: Gianmarco Tamberi è un personaggio il cui carattere combacia perfettamente con quello della serie Redmi Note 12: egli è sempre stato aperto e sincero nel condividere tutte le sue emozioni; ha sempre avuto davanti a sé sfide enormi e non si è mai tirato indietro. È riuscito a raggiungere il suo traguardo: ora sta puntando ad un secondo oro olimpico, un record assoluto. Questo suo modo di porsi ci ricorda molto quello dei Redmi Note 12, ricollegandosi allo slogan "Vividicolori".



D'altra parte, se dovessimo descrivere Gianmarco Tamberi con un colore, quello sarebbe l'oro: abbiamo pensato di chiedergli quali sono stati i colori che, nella sua carriera, lo hanno portato dove si trova oggi, e dalle sue parole è emerso che l'oro è una sintesi di tutti gli altri colori. Gianmarco ci racconterà tutto questo in una serie di video, che stiamo girando in questi giorni e che arriveranno nel mese di aprile, ma anche durante un evento fisico e una serie di takeover della nostra pagina Instagram.



La fascia media che sogna il top di gamma

Everyeye: Parliamo ora dei prodotti della Redmi Note 12 Series. Quali credi che siano i punti forti della lineup? Quali le caratteristiche che la rendono unica, differenziandola dai competitor sul mercato?



Davide Lunardelli: Il nostro flagship, Redmi Note 12 Pro+, è il prodotto più esemplificativo del nostro approccio al mercato attuale, anche se ogni smartphone della linea ha delle caratteristiche peculiari per la sua fascia di prezzo, per competere con i principali rivali. Le due caratteristiche che spiccano di Redmi Note 12 Pro+ 5G, oltre allo schermo, di cui abbiamo già parlato, sono la fotocamera da 200 MP con stabilizzazione ottica OIS e la ricarica rapida a 120 W. La ricarica rapidissima è un nostro cavallo di battaglia: sappiamo che ai consumatori interessano molto la velocità di carica e la durata della batteria, ma la tecnologia delle celle non fa i passi avanti esponenziali che vorremmo, perciò entra in gioco la ricarica rapida. Il fast charging cambia veramente la vita all'utente, perché, insieme ad una batteria comunque corposa, la percentuale di quest'ultima diventa secondaria: con cinque minuti di ricarica si ottiene una batteria tale da affrontare il resto della giornata. Ad un certo punto, addirittura, ci si dimentica di controllare la batteria dello smartphone, specie per chi ha uno stile di vita che consente tante piccole ricariche. Fotocamera e schermo sono due caratteristiche che arrivano dalla fascia alta (anzi, altissima!) e che abbiamo portato anche nel settore intermedio.



Everyeye: Perché avete deciso di puntare proprio su caratteristiche come il display, la ricarica rapida e la fotocamera nella Redmi Note 12 Series?

Davide Lunardelli: Xiaomi parte sempre dal feedback degli utenti, che soprattutto sulla fascia media di prezzo è fondamentale. Con smartphone flagship come la linea Xiaomi 13 è possibile concentrarsi sul massimo della tecnologia, dunque non c'è un bisogno così forte di ascoltare le necessità delle persone: il lavoro diventa quello di dare ai consumatori ciò di cui non sanno di avere bisogno. Sulla fascia di prezzo media, invece, non si prescinde dall'ascolto degli utenti. Ciò significa entrare veramente in contatto con le persone e capire quali sono le caratteristiche più importanti per uno smartphone nella vita di tutti i giorni.



Per noi, la batteria è imprescindibile e centrale nello sviluppo di un buono smartphone midrange: per esempio, è inutile avere un chip al top se l'autonomia del dispositivo non arriva a mezza giornata. Il tutto fermo restando che anche i SoC della serie Redmi Note 12 supportano perfettamente le caratteristiche che abbiamo scelto di implementare. L'idea era quella di creare un'esperienza completa mettendo al primo posto i bisogni concreti dell'utenza. Xiaomi ha un rapporto molto diretto con i consumatori perché è nata da una community: il primo prodotto di Xiaomi è stata la MIUI, sviluppata da un gruppo di persone su un forum che, ogni settimana, scaricavano il software più recente e davano i loro feedback.



Everyeye: Se dovessi identificare Redmi Note 12 Pro+ 5G, come un "tipo" di smartphone, con quale categoria lo descriveresti? E con quale stile di vita credi che funzioni particolarmente bene?



Davide Lunardelli: L'approccio che differenzia i nostri prodotti dal resto del mercato è quello di guardare in alto, non limitarsi a quello che ci si aspetterebbe dalla fascia di prezzo ma dare sempre qualcosa di più. Il punto forte della serie Redmi Note 12 è sicuramente quello della fotocamera: i nostri smartphone sono dei re della fotografia sulla fascia media. Accanto a questa eccellenza, però, la lineup Redmi di quest'anno è molto flessibile e ha delle caratteristiche tali per cui non ha ostacoli in nessuna categoria, dai social alla produttività, passando per il gaming. Quest'ultimo, che oggi rappresenta una larga parte dell'utilizzo più intensivo degli smartphone, è ben supportato dai Redmi Note 12. I nostri telefoni sono compatibili anche con stili di vita votati ai social e alla produttività anche in mobilità: lo schermo aiuta senz'altro; anche il refresh a 120 Hz, che talvolta passa in secondo piano, fa la differenza quando si lavora o si fa un uso intensivo dello smartphone. Lo stile di vita "principe" che immaginiamo è però quello dei social, per cui chi desidera catturare ogni attimo della propria vita può farlo al massimo, grazie alla nostra fotocamera e alla nostra ricarica rapida.



Redmi Note: i nuovi flagship-killer?

Everyeye: Spostiamoci ora al prezzo della linea Redmi di quest'anno. Credi che il rapporto qualità-prezzo della Redmi Note 12 Series sia buono o pensi che ci siano delle prospettive di miglioramento? Come è riuscita Xiaomi ad ottenere un prezzo competitivo come quello di listino?

Davide Lunardelli: Credo che i nostri prodotti siano molto competitivi in termini di prezzo. Siamo riusciti a renderli tali in larga parte grazie alla nostra filosofia di sviluppo dei prodotti e delle tecnologia.



Xiaomi e Redmi sono da sempre votate ad un forte rapporto qualità-prezzo, il che implica che tutta l'azienda si muova in quel preciso senso. Ciò significa, per esempio, non far ricadere sui consumatori i costi di marketing, oppure ridurli al minimo: certo, ci servono per vendere i prodotti, ma vogliamo che la qualità e il prezzo parlino per i dispositivi, facendo quella parte del lavoro a cui spesso vengono devolute grandi somme con enormi campagne marketing sui social. Il nostro risultato in termini di rapporto qualità-prezzo non è stupefacente proprio perché siamo Xiaomi, e da sempre la serie Redmi Note va in quella direzione.



Everyeye: Quale credi che sia la disposizione del pubblico italiano verso i brand di Xiaomi e Redmi? E come credi che si sia evoluta negli ultimi anni, in parallelo con l'aumento delle quote di mercato di Xiaomi?

Davide Lunardelli: La nostra filosofia, quella dell'"Innovation for Everyone", è esemplificata da Redmi e dalla serie Redmi Note in particolare. Per questo, Redmi Note 7 è stato il nostro primo successo commerciale, sul quale si basa tutto il mondo Redmi e ciò che siamo oggi.

Al momento, stando ai dati più recenti, Xiaomi è il secondo brand italiano per distribuzione nel settore smartphone: questa è la realtà che tutti conoscono e di cui tutti parlano, e si basa su un forte rapporto qualità-prezzo, sulla presenza di caratteristiche che non ci si aspetterebbe data la fascia di prezzo e sulla vicinanza dell'azienda alle persone, con un focus sul dare all'utenza dei prodotti che possono migliorare la loro vita in modi nuovi, che neanche si aspettano. Dall'altra parte c'è poi la crescita di Xiaomi, che è passata dal produrre smartpone flagship-killer allo sviluppo di un'innovazione davvero "per tutti", che comprende anche dei prodotti per chi è disposto a spendere di più per non effettuare rinunce: negli ultimi anni, abbiamo iniziato a sviluppare prodotti per la fascia alta di prezzo, ma con il nostro tocco. Xiaomi è sempre stato il player più alternativo della fascia alta: se ho un budget alto e scelgo uno smartphone Xiaomi dico qualcosa di me, dico che preferisco un brand che sfida i maggiori competitor sul mercato. Con Xiaomi 13 abbiamo aggiunto un tassello aggiuntivo, quello dell'unicità di carattere data da Leica.



Everyeye: È possibile che, mentre con Xiaomi 11, 12 e 13 l'azienda punta alla fascia alta, la linea Redmi Note erediti il carattere da flagship-killer degli smartphone Xiaomi del passato?

Davide Lunardelli: Sì, sicuramente! Anche Xiaomi ha degli smartphone flagship, ma, a costo di andare contro ai nostri stessi interessi, Redmi Note va proprio nella direzione dei flagship-killer, ereditando la filosofia che in passato stava nella serie numerata di Xiaomi.