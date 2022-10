Intervista a TJ Walton di Xiaomi, dal gaming alla guida autonoma

Durante l'evento di lancio degli smartphone Xiaomi 12T Pro e degli altri prodotti dell'ecosistema abbiamo scambiato quattro chiacchiere con TJ Walton, Product Marketing Manager dell'area Ecosystem dell'azienda cinese. Una breve intervista che ci ha permesso di capire come Xiaomi vede il futuro, un futuro dove l'ecosistema di prodotti è centrale per lo sviluppo del business, ma anche per l'esperienza d'uso. Dispositivi molto diversi che dialogano, sistemi interconnessi che vanno ad abbracciare ogni ambito della quotidianità.



Everyeye: Qual è il futuro dell'ecosistema Xiaomi? È più incentrato sugli smartphone, sulla casa o su altri prodotti?



TJW: Beh, è difficile dire cosa sarà più importante perché sono due aree entrambe molto centrali e, come abbiamo detto, non si tratta più solo di smartphone e prodotti per la casa intelligente, ma ci stiamo espandendo in un ecosistema più ampio.

La direzione che vorremmo seguire è quella di fornire ancora più prodotti nel nostro portafoglio, sia che si tratti di smartphone che di prodotti dell'ecosistema, per soddisfare al meglio i nostri clienti e il mondo degli utenti. Quello che cerchiamo di fare è fornire loro prodotti di cui avranno bisogno e che troveranno utili.

Everyeye: Pensa che in Italia vedremo il notebook da gioco o altri prodotti? Perché molte persone mi chiedono: "Quando vedremo questi prodotti Xiaomi?"



TJW: (Ride) Beh, è molto interessante sentire che c'è richiesta ed entusiasmo per questo tipo di prodotti. Purtroppo, non posso parlare di questi prodotti specifici che arriveranno in futuro, ma sicuramente tutti non vediamo l'ora e vi invitiamo a restare sintonizzati sui futuri prodotti che verranno lanciati in Italia.



Everyeye: Pensi che vedremo un'espansione dell'ecosistema Xiaomi in Europa e in Italia?



TJW: Beh, penso che stiamo sempre espandendo la nostra linea di ecosistema, indipendentemente dalla regione in cui ci troviamo. Quindi, sia che si tratti di espandere le linee di prodotti che già abbiamo, sia che si tratti di espandere e creare ancora più linee di prodotti, sono certo che ci saranno più prodotti dell'ecosistema che verranno introdotti in Italia e potranno essere sperimentati.



Everyeye: Everyeye ha un focus importante sul gaming, quanto è importante questo ambito per Xiaomi?



TJW: Penso che il gaming sia una delle esperienze più importanti per gli utenti, in particolare quando si tratta di smartphone o anche di altri dispositivi come i televisori, e penso che per noi sia estremamente importante fornire un'esperienza complessiva eccellente ai nostri utenti per tutti i nostri prodotti, e il gioco è uno di questi, sì.

Everyeye: È una domanda strana, ma parlando di aspirapolveri, perché dovrei sceglierne una standard quando un robot è un'opzione migliore, in grado di fare qualsiasi cosa senza l'intervento umano?



TJW: Esattamente, la risposta è proprio questa: un'aspirapolvere robot, in particolare la nostra nuova aspirapolvere robot e la sua stazione all in one, sono davvero progettati per offrire ai nostri utenti un'esperienza completa di pulizia che permetta loro di non sporcarsi le mani, utile per gli utenti desiderano una pulizia quotidiana senza preoccupazioni. Questo costituisce il vantaggio principale dell'aspirapolvere robot.



Everyeye: La prossima domanda riguarda le tecnologie di guida . Puoi immaginare come si integrerebbe nell'ecosistema Xiaomi?



TJW: Come abbiamo detto al momento del lancio, la tecnologia di guida autonoma e la nostra robotica all'avanguardia fanno parte dell'ecosistema di Xiaomi Technology. Non posso rivelare molto, praticamente non posso dire nulla di ciò che vi aspettate (ride). Come abbiamo detto nella presentazione, la tecnologia di guida autonoma fa parte di un ecosistema più ampio che abbiamo in Xiaomi.



Everyeye: Solo una domanda: vede un'auto nel futuro di Xiaomi? Se puoi rispondere...



TJW: Ok, lanceremo le nostre auto all'inizio del 2024, quindi questo è sicuramente nel futuro di Xiaomi.