Twinkly lancia la gamma dedicata al gaming: l'intervista a Marco Franciosa

Cosa c'entra il mondo delle decorazioni natalizie con quello del gaming? Tutto, quando si parla di Twinkly, l'azienda nata da un'intuizione di Marco Franciosa con la collaborazione di Andrea Tellatin e Stefano Grasselli.

Come si sa, le vie del videogioco sono infinite e dall'albero di Natale alla nostra postazione da gioco il passo è breve: l'azienda italiana ha, infatti, trasferito il proprio know-how nel campo dell'illuminazione decorativa all'interno delle gaming room, con una proposta unica in grado di innovare in un mercato ricco di competitor. In occasione del lancio della nuova linea di prodotti dedicati al gaming abbiamo avuto la possibilità di fare quattro chiacchiere con Marco Franciosa, presidente esecutivo di Twinkly: Buona lettura!



Intervista a Marco Franciosa

Everyeye: come nasce Twinkly e come siete arrivati al mondo del gaming?



Marco Franciosa: "dopo aver maturato una lunga esperienza con i servizi legati a internet, nel 2016 abbiamo fondato Twinkly con l'idea di portare l'innovazione tecnologica nel campo delle decorazioni natalizie: LED per l'albero di Natale che potessero essere mappati facilmente attraverso la fotocamera dello smartphone.

La risposta del settore è stata stupefacente e l'anno dopo siamo riusciti a commercializzare i primi prodotti. Dopo aver consolidato la nostra posizione e aver allargato gli orizzonti all'illuminazione ambientale e al design, abbiamo deciso di avventurarci nel mondo del gaming. Nel 2020 i primi contatti con Razer, la successiva integrazione con il protocollo Chroma e le collaborazioni con altri grandi brand. Ora siamo pronti a illuminare le postazioni RGB dei videogiocatori con prodotti mirati".

Everyeye: domanda banale ma non troppo, quel è la "mission" di Twinkly?



Marco Franciosa: "l'idea di fondo, rimasta invariata nel corso degli anni, è quella di portare innovazione nel mondo del digital lightning, sia in campo consumer che in quello professionale. La prospettiva è invece quella di portare la nostra tecnologia in tutti i campi in cui può essere sfruttata, a partire proprio dal gaming, settore in cui crediamo molto".

Everyeye: parliamo proprio di tecnologia, qual è l'unicità di Twinkly?



Marco Franciosa: "organizzare l'illuminazione di una postazione e raggiungere un risultato visivo ottimale non è semplice.

Noi abbiamo trovato il modo, attraverso il nostro software, di mappare la posizione e la conformazione delle luci tramite la fotocamera dello smartphone: l'applicazione individua i LED nello spazio e ne riconosce le forme, restituendo all'utente la rappresentazione precisa della propria stanza e permettendo di personalizzarla con effetti in due e tre dimensioni. Ogni nuova scansione migliora la precisione e consente di creare scene sempre più complesse e uniche".

Everyeye: Twinkly può contare sulla partnership con grandi brand, quali sono le applicazioni compatibili?



Marco Franciosa: "rimanendo nell'ambito gaming, i prodotti Twinkly sono pienamente compatibili con Razer Synapse 3 e HP Omen Light Studio. Nel primo caso basta scaricare un'estensione che permette di controllare i dispositivi direttamente dalla dashboard di Synapse mentre nel secondo caso la compatibilità è nativa e integrata in Omen Light Studio. Non manca poi il supporto ad Apple HomeKit, Google Home e Alexa. Stiamo lavorando per allargare la compatibilità con i software dei principali produttori di hardware e presto sveleremo nuove collaborazioni".

Everyeye: il primo torneo dedicato al gaming targato Twinkly è in arrivo, cos'è la Twinkly Cup?



Marco Franciosa: Twinkly Cup è il torneo di Fortnite che si svolgerà l'8 e il 9 ottobre organizzato con Epic Games e Videogames Party e permetterà ai giocatori di tutta Europa di sfidarsi per accaparrarsi un montepremi totale di oltre 10.000 euro. Le iscrizioni sono aperte dal 3 ottobre e i primi quindici concorrenti verranno premiati con i prodotti Twinkly e Razer. Potete trovare tutti i dettagli su https://www.twinklycup.it/.