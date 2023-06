Xiaomi: a tu per tu con Nino Raffaele Addamo, tra monopattini e Smart Home

Il mese di maggio 2023 per Xiaomi è stato particolarmente movimentato, foriero di importanti novità "global" sul fronte della mobilità elettrica, della AIoT e dell'intrattenimento.

Tanti nuovi innesti, per una lineup tanto trasversale e stratificata da offrire ormai un prodotto per qualsiasi esigenza, dagli smartphone alle friggitrici ad aria, passando per la mobilità urbana, appunto.

Il 22 maggio, per l'esattezza, è stato il giorno dell'annuncio dei nuovi Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite, che vanno a completare la nuova generazione insieme al già noto Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, ma c'è stato spazio anche per tanti altri device molto interessanti.

Il reveal dei nuovi Xiaomi Robot Vacuum, per esempio, rappresenta solo la punta dell'iceberg del nuovo ecosistema, tra cui figurano anche Xiaomi Air Fryer Pro 4L e Xiaomi Pad 6.

Di questo e di tanto altro, futuro incluso, abbiamo parlato con Nino Raffaele Addamo, Product Manager di Xiaomi International. Mettetevi comodi e buona lettura!



Intervista

Everyeye: "Qual è il tuo ruolo in Xiaomi?"

Nino Raffaele Addamo: "Sono Product Manager per Xiaomi International, nella sede Xiaomi del Regno Unito. Il mio ruolo si concentra sull'analisi dell'utenza e sulla comunicazione dei prodotti tra reparti. Inoltre, ricopro anche il ruolo di portavoce durante alcuni eventi, inclusi i lanci ‘global'".

Everyeye: "Ti va di raccontarci i punti di forza della nuova gamma di robot aspirapolvere?"

Nino Raffaele Addamo: "Si tratta di una gamma eterogenea, pensata per andare incontro a bisogni differenti con fasce di prezzo altrettanto diverse. Xiaomi Robot Vacuum X10, il più recente nella gamma di robot aspirapolvere Xiaomi, è pensato per semplificare la pulizia assicurando il massimo delle prestazioni, grazie a un formato 2-in-1 con aspirazione e lavaggio per la pulizia completa della polvere. Questo modello, oltretutto, vanta una stazione di ricarica con sistema di raccolta della polvere a doppia corsia e che, con la sua potenza di aspirazione di 17.000 Pa, è in grado di svuotare istantaneamente il serbatoio della polvere.

Poi c'è Xiaomi Robot Vacuum S10+, con quattro livelli di potenza di aspirazione per rimuovere polvere, capelli e anche particelle più voluminose in una singola passata, oltre a un sistema composito di panni lavapavimenti a doppio strato.



La serie S, inoltre, include S12 e S10, per chi cerca principalmente il controllo smart dell'aspirazione. Infine, per chi cerca un prodotto super sottile senza per questo rinunciare alla potenza di aspirazione, ci sono Xiaomi Robot Vacuum E10 ed E12, capaci di passare anche sotto al divano o al letto.

La costante è che tutti i prodotti sono equipaggiati con tecnologia LDS per una pianificazione efficiente del percorso di pulizia, a prescindere dalle dimensioni e dalla disposizione della casa, e sono tutti certificati TÜV Rheinland, a garanzia della protezione della privacy degli utenti".

Everyeye: "Cos'è la tecnologia LDS implementata sui vostri robot?"

Nino Raffaele Addamo: "LDS significa Laser Direct Structuring ed è una tecnologia che consente di mappare l'intera abitazione per scegliere il piano di pulizia più adeguato.

Naturalmente, potremo lasciare che sia il robot aspirapolvere a pulire automaticamente la casa oppure possiamo scegliere le zone o le stanze in cui farlo passare. La tecnologia LDS utilizza un sistema di calibrazione a più livelli, che lo rende più veloce e più preciso, oltre ad avere una portata più elevata. Questo significa che l'aspirapolvere sarà capace di mappare la casa ed evitare ostacoli ancora più rapidamente".



Everyeye: "Cambiando discorso, il successo delle friggitrici ad aria vi ha colto di sorpresa? Come ve lo spiegate?"

Nino Raffaele Addamo: "Le friggitrici ad aria sono elettrodomestici divenuti sempre più popolari, e non solo tra gli appassionati di cucina.

Questa crescita di popolarità non è dovuta solo a ragioni di natura economica, ma anche alla riduzione nei tempi di preparazione.

La friggitrice ad aria è costituita da elementi riscaldanti molto efficaci e da una ventola, proprio come un forno. Un piccolo e potente fornetto ventilato con qualche differenza fondamentale: le sue dimensioni gli permettono di riscaldarsi molto rapidamente e di consumare molta meno energia; il ché porta anche a una riduzione dei tempi di cottura rispetto a un classico forno domestico. Questo piccolo dispositivo, se utilizzato a pieno potenziale, può davvero sorprendere in cucina".



Everyeye: "Quali sono le novità più importanti del nuovo Xiaomi Air Fryer Pro 4L?"

Nino Raffaele Addamo: "Sicuramente un design minimal ed elegante, ma anche più spazio a disposizione per le 100 ricette gustose e salutari incluse nella Xiaomi Home App, uno schermo OLED e i comandi vocali con Google Assistant integrato. Inoltre, la finestra trasparente sul frontale consente di controllare comodamente il livello di cottura in tempo reale".

Everyeye: "Quali sono, invece, le feature più interessanti dei nuovi monopattini elettrici Xiaomi?"

Nino Raffaele Addamo: "Xiaomi Electric Scooter 4 e Xiaomi Electric Scooter 4 Lite vanno a completare la lineup dei monopattini elettrici della serie Xiaomi Electric Scooter 4, eccellendo per le potenzialità del loro motore e per l'autonomia (rispettivamente 600W per 35 Km e 300W per 20 Km), arrivando a una velocità massima di 20 Km/h.

Si tratta, quindi, di modelli meno performanti rispetto alla già lanciata versione Pro, cosa che li renderà più appetibili per una più ampia platea di utenti senza per questo andare a sacrificare la sicurezza e l'affidabilità dei nostri prodotti.Per esempio, il motore a tamburo della ruota posteriore di Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, in tandem con il sistema E-ABS posto sulla ruota anteriore, riduce lo spazio di frenata assicurando una sicurezza decisamente maggiore.

Xiaomi Electric Scooter 4, d'altro canto, è dotato di un freno a disco a doppia azione sul posteriore, per una maggiore efficienza nel controllo; anche in questo caso, insieme al sistema E-ABS della ruota anteriore, rende lo spazio di frenata molto inferiore".



Everyeye: "Dopo il boom del 2020, secondo te, come se la passa attualmente il mercato dei monopattini elettrici?"

Nino Raffaele Addamo: "In Italia, così come nel resto dell'Europa, ci sono diversi trend di crescita per questo settore: prima di tutto, la necessità di trovare un sistema più efficiente dei mezzi pubblici, l'interesse verso abitudini più sostenibili e le limitazioni al traffico, in costante aumento, che le amministrazioni locali utilizzano allo scopo di ridurre l'inquinamento urbano.

I numeri del settore sharing sono in crescita costante, a tal punto da aver reso i monopattini elettrici dei mezzi di trasporto essenziali per milioni di pendolari ma dobbiamo anche considerare che, nel lungo periodo, comprare un monopattino è più comodo e sicuro rispetto al noleggio, in cui affidabilità e disponibilità sono sicuramente inferiori rispetto a quelli offerti da un mezzo di proprietà".



Everyeye: "Adesso parliamo di Xiaomi Pad 6: cos'è che lo rende diverso dagli altri tablet?"

Nino Raffaele Addamo: "Oltre al restyling sul fronte estetico e ai miglioramenti lato hardware (sotto la scocca c'è il processore Snapdragon 870 ed è equipaggiato con un display LCD LTPS da 11,3 pollici con risoluzione WQHD+, refresh rate fino a 144 Hz, 309 ppi e supporto a Dolby Vision e HDR10), un fattore distintivo è sicuramente la MIUI Pad 14, che ottimizza il software per offrire una migliore connettività e i nuovi ‘conference tools' 5, tra cui la cancellazione del rumore o l'abilità di mantenere inquadrato il soggetto durante le videochiamate seguendone i movimenti grazie alla feature FocusFrame.

Con l'aggiunta del supporto a Xiaomi Smart Pen di seconda generazione e Xiaomi Pad 6 Keyboard, l'esperienza può diventare ancora più smart, rendendo Xiaomi Pad 6 un dispositivo davvero molto versatile".



Everyeye: "A intervalli regolari, i tablet vengono dati praticamente per morti ma alla fine non succede mai: perché ritieni che ci sia ancora tale domanda per questi dispositivi nonostante gli smartphone abbiano display sempre più grandi?"



Nino Raffaele Addamo: "Sì, nonostante il declino, il mercato dei tablet è lungi dall'essere morto e probabilmente la chiave di ciò è da ricercare nella versatilità e nella qualità del prodotto, che in fondo non è solo una specie di smartphone ingrandito ma uno strumento decisamente trasversale sia per la produttività che per l'intrattenimento, capace di offrire il meglio del mondo degli smartphone e di quello dei PC in tutta la sua unicità. Finché i tablet saranno in grado di offrire un'esperienza smart, leggera e personalizzabile a seconda del contesto, troveranno sempre utenti interessati a utilizzarli".



Everyeye: "Ultima domanda: come valuti il 2023 di Xiaomi in Europa finora e quali pensi che saranno le sfide più importanti del prossimo futuro?"

Nino Raffaele Addamo: "Lavoriamo senza sosta per una crescita costante e ormai abbiamo una presenza importante in Europa, dove il nostro brand viene automaticamente associato a determinati prodotti come smartphone, monopattini e robot aspirapolvere. Il nostro impegno nella strategia ‘Smartphone XAIoT' perciò continuerà, mentre cerchiamo di avvicinare sempre più persone al nostro ecosistema smartlife.

Allo stesso tempo, abbiamo continuato a rafforzare la sinergia tra il nostro hardware e il nostro software, per migliorare interconnessione e interoperabilità tra smartphone e prodotti AIoT.

Tra le sfide più importanti, c'è sicuramente quella di continuare a essere sempre capaci di differenziarci nel mercato per la qualità dei nostri prodotti, ma al contempo di espandere la nostra offerta per guadagnare nuovi, potenziali consumatori".