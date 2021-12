Honor torna alla grande: le offerte sulla nuova gamma per le Feste

Conclusa con successo una frenetica Black Week, siamo ormai con gli occhi puntati verso le festività natalizie. Chi è alla ricerca di prodotti affidabili e di qualità a un prezzo accessibile, avrà accolto con piacere il grande ritorno di Honor, caratterizzato da importanti partnership con Qualcomm e Microsoft e da tanti nuovi dispositivi di tutte le categorie e davvero per tutte le tasche.

Un ritorno ancora più interessante con l'arrivo delle feste, in cui alcuni dei prodotti più desiderati del brand saranno disponibili a un prezzo ancora più conveniente. Su tutti, uno sconto di 20 euro ogni 500 di spesa.

Honor 50

Non potevamo che partire dal dispositivo della rinascita. Uno smartphone che abbiamo seguito con attenzione sin dalla sua presentazione, culminata nella nostra recensione di Honor 50, in cui l'abbiamo definito come lo smartphone del rilancio.

Questo device si presenta con processore Qualcomm Snapdragon 778G, connettività 5G, sensore fotografico da 108 MP, personalizzazione di Android Honor Magic UI e soprattutto con i servizi Google attivi. Questo significa che potremo finalmente tornare a utilizzare i dispositivi del produttore asiatico anche con alcune delle applicazioni più diffuse e utilizzate del globo, da Chrome a Google Maps, passando per l'Assistente Google.

Per le feste Honor propone delle interessanti promozioni nelle sue varianti di memoria. Il modello da 6/128 GB viene offerto a 529,90 euro con gli auricolari Honor Magic Earbuds 2 Lite in omaggio, dal valore commerciale di 99,90 euro. L'Honor 50 nel taglio da 8/256 GB, invece, riceve un corposo ribasso, che porta il prezzo da 599,90 a 549,90 euro. Entrambe le promozioni sono valide dal 3 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Da poche settimane è stato svelato Honor 50 Lite, smartphone dal rapporto qualità prezzo ancora più aggressivo, con SoC Qualcomm Snapdragon 662, servizi Google, display Honor FullView FullHD+ da 6,67 pollici e ricarica ultrarapida da 66W, che consente di passare al 100% in appena 39 minuti su una batteria da 4300 mAh. Il prezzo di listino è di 299,90 euro, ma acquistandolo si riceverà in omaggio anche una Honor Band 6 dal valore commerciale di 49,90 euro. Si tratta di una smartband con display AMOLED da 1,47 pollici e batteria dalla durata di ben 14 giorni. Anche in questo caso, l'offerta è valida nella finestra dal 3 al 31 dicembre 2021.

Wearable Honor

Gli smartwatch sono ormai tra i dispositivi wearable più popolari e il nuovo corso di Honor prevede anche diverse promozioni sul suo MagicWatch 2 in diverse misure e colorazioni.

Si parte con il modello Black con cassa da 46 mm e cinturino abbinato da 22 mm. All'interno della cassa in accaio inossidabile 316L prende posto un chip A1. Le specifiche parlano di uno smartwatch di ultima generazione dal display circolare con tecnologia AMOLED da 1,39 pollici e con un'autonomia dichiarata fino a 14 giorni.

Resistente all'acqua fino a 50 metri, MagicWatch 2 è dotato della tecnologia TruSeen 3.5 che consente di misurare la frequenza cardiaca anche nel nuoto. Completa il parco sensori il monitoraggio della saturazione dell'Ossigeno nel sangue (spO2) e sono incluse quindici modalità di fitness su obiettivi, oltre a numerose sottocategorie sportive, tra cui ben 13 modalità di Running.

Le promozioni attive sui wearable Honor sono valide dal giorno 3 dicembre 2021 all'ultimo dell'anno. MagicWatch 2 da 46 mm passa da 119,90 a 99,90 euro nella variante nera, mentre il modello con cinturino in pelle scende a 99,90 euro da 139,90. Stesso discorso per MagicWatch 2 con cassa da 42 mm, che passa da 129,90 a 99,90 euro nella versione Black, mentre la versione con cinturino in pelle passa da 139,90 a 99,90 euro.

Marginali le differenze, tra cui l'autonomia che in questo caso raggiunge i 7 giorni, il Display AMOLED da 1,20 pollici e la presenza di 4 GB di spazio di archiviazione per portarci ovunque le nostre canzoni preferite.

Notebook e Ultrabook

La rinascita di Honor passa anche attraverso il rinnovato sodalizio con Microsoft e Intel per degli ultrabook dall'elevato grado di performance e affidabilità, garantiti anche e soprattutto dalla presenza di Windows 10 e di processori Intel Core di decima generazione.

Honor MagicBook X 14, il piccolo di casa con il suo display FullView Eye Comfort con diagonale da 14 pollici e risoluzione FullHD, è dotato di un rapporto screen-to-body dell'84% e di certificazioni TUV Rheinland per Low Blue Light e tecnologia Flicker-Free. Tra le caratteristiche, svettano la CPU Intel Core i5-10210U a elevato bilanciamento energetico, 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512 GB. Ideale per il lavoro e il tempo libero, questo ultrasottile di Serie X offre anche una batteria di lunga durata che riesce a offrire fino a 9 ore di riproduzione video in appena un'ora di ricarica. Il prezzo, in promozione anche lui dal 3 al 31 dicembre 2021, è di 669,90 euro anziché 749,90.

Allo stesso modo il fratello Honor MagicBook X 15 offre una CPU Intel Core i3-10110U, 8 GB di RAM DDR4 e SSD NVMe da 256 GB. All'interno di una scocca in alluminio premium di appena 1,56 Kg di peso, il modello con diagonale da 15 pollici offre un rapporto corpo-schermo dell'87%, ricarica rapida da 65W che consente di arrivare al 70% in meno di un'ora con cavo USB-C, sensore biometrico per le impronte digitali compatibile con Microsoft Windows Hello e la vera chicca, una tastiera Full-size retroilluminata. Il prezzo, scontato da 649,90 euro, è di soli 569,90 euro fino a fine anno.

Come abbiamo potuto osservare, i ribassi sono tanti e per tutte le esigenze. Ricordiamo che l'incredibile slancio di Honor potrebbe culminare presto anche in una serie di dispositivi dal design e dalle feature innovative, come i tanto chiacchierati primi foldable, ma già con l'attuale gamma si è distinta per una proposta molto solida.

Abbiamo effettuato tante prove a tal proposito, tra cui alcune analisi tecniche sulla fotocamera di Honor 50 e sul suo sensore da 108 MP. In tutti i casi siamo di fronte a delle ottime occasioni per togliersi uno sfizio oppure per regalare il dispositivo ideale ai nostri amici, parenti e compagni per le festività.