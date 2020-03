Blitzwolf BW-BS0 Pro, la nostra prova di un versatile treppiede low cost

Che sia per lavoro o per diletto, gli appassionati di fotografia sono alla costante ricerca di un buon treppiede. Le parole d'ordine in questo caso sono: comodità, solidità, portabilità e, perché no, economicità. Trovare il giusto compresso tra tutte queste variabili può risultare piuttosto difficoltoso, ma l'ormai nota azienda cinese Blitzwolf vuole provarci con il nuovo treppiede BW-BS0 Pro, venduto a un prezzo di 32,99 euro su Amazon Italia.

Non stiamo quindi parlando di un prodotto particolarmente costoso: sarà riuscita la società a realizzare un treppiede in grado di fornire un'esperienza soddisfacente?

La base di partenza per realizzare fantastici scatti

Il treppiede è uno strumento molto importante: pensate che gli astrofotografi utilizzano solamente quest'ultimo e una reflex digitale con obiettivi fotografici grandangolari per riprendere i soggetti dei loro fantastici scatti, come spiegatoci da un esperto in questa intervista. La comodità è quindi l'aspetto principale su cui basare l'analisi di un prodotto simile. Ebbene, il treppiede Blitzwolf BW-BS0 Pro si è rivelato particolarmente semplice da utilizzare. Può sembrare un aspetto di poco conto, ma riuscire a configurare/smontare tutto come si deve in pochi secondi è molto importante, specie se il soggetto da catturare è in continuo movimento. Il treppiede dispone di tre gambe che si possono "allungare" attraverso due "strappi" e una manopola posta nella parte centrale che consente di far "fuoriuscire" la parte superiore fino ad un'altezza massima pari a 150 centimetri (quella minima è di 52 centimetri).

Alla base ci sono dei piedini con imbottiture antiscivolo che mantengono ben saldo il treppiede, mentre al centro è presente un anello che consente alle gambe di non scivolare. Non mancano anche delle manopole poste nella parte centrale e in quella superiore del treppiede: queste ultime consentono di fissare la "colonna centrale" e la parte dove poggia la macchina fotografica. Insomma, tutto è nella norma e il treppiede può essere allungato e riposto in pochi secondi.



L'unica pecca è nell'assenza di una manopola che consenta di fissare velocemente la macchina fotografica al proprio supporto. Infatti, per fissare la reflex, bisogna estrarre l'apposito supporto dal treppiede e girare manualmente la vite. Questo si può fare anche senza l'utilizzo di un cacciavite, ma si va comunque a perdere un po' di tempo.

La macchina fotografica può essere spostata di 360 gradi in orizzontale e di 90 gradi in verticale grazie alla piastra rimovibile da 1/4", quindi siamo a buoni livelli in termini di possibilità di angolazione. Abbiamo visto altre soluzioni più comode da questo punto di vista, ma il treppiede Blitzwolf BW-BS0 Pro risulta comunque molto più veloce da utilizzare rispetto alla media dei prodotti di questo tipo per via delle caratteristiche descritte in precedenza.



Per quanto riguarda la costruzione, il principale materiale utilizzato è l'alluminio e vi possiamo assicurare che la struttura è molto solida e stabile. Oltre a questo, il peso di soli 0,94 chilogrammi consente una buona portabilità, grazie anche alla comoda borse per il trasporto inclusa nella confezione di vendita. Il peso che è in grado di portare è pari a 3 chilogrammi, quindi il treppiede ben si adatta sia all'utilizzo delle mirrorless e reflex entry-level che agli smartphone.



All'interno della confezione di vendita è presente anche il classico supporto per smartphone con estensione a molla (quindi adatto a tutte le misure), il manuale multilingua e il telecomando Bluetooth 3.0 che consente di scattare le foto con una singola pressione da fino a 10 metri di distanza dal treppiede.

La durata stimata della batteria al litio circolare da 3V è di circa 100.000 scatti, quindi non c'è alcun problema da questo punto di vista. Il telecomando dispone anche di un'apposita cordicella che permette di trasportarlo in modo più semplice. Abbiamo abbinato il telecomando tramite Bluetooth a diversi smartphone, sia Android che iOS, e tutto è funzionato correttamente senza nemmeno dover passare per applicazioni di terze parti.