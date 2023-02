Canon EOS R50 alla prova: la nuova super compatta per content creator

L'8 febbraio Canon ha presentato le EOS R8 ed EOS R50, nuove mirrorless dell'azienda per il 2023. La prima è la più leggera EOS R Full Frame che possiate acquistare oggi, mentre la seconda è una APS-C super compatta che troverà sicuramente il favore dei più giovani, di chi muove i primi passi nel mondo della fotografia e dei contenuti video - o almeno è ciò che pensiamo noi dopo averla provata in anteprima per quasi due settimane.

Il primo contatto con la nuova Canon EOS R50 sarebbe in grado di strappare un sorriso a chiunque: si tratta di una mirrorless davvero ultra portatile, con batteria e scheda di memoria pesa soltanto 328 grammi e può davvero esser messa all'interno di qualsiasi borsa o zaino.



Gli smartphone di ultima generazione, però, sono in grado di girare ottimi video e scattare splendide fotografie. Perché mai dovremmo affidarci a una mirrorless nel 2023? La risposta è alquanto semplice: per avere qualcosa di più o per fare un piccolo salto qualitativo, anche guardando all'esperienza generale.

Nessun telefono è ancora in grado di offrirci la qualità di un sensore CMOS da circa 22,3 x 14,9 mm. Il settore smartphone ha sicuramente fatto passi da gigante sul fronte della risoluzione, con prodotti che toccano persino i 108 MP, ma non lasciatevi abbagliare da numeri di questo genere, che spesso e volentieri rappresentano solo uno specchio per le allodole: la EOS R50 scatta fotografie da 24,2 MP e gira video fino al 4K UHD a 30/25 fps e per tantissimi giovani content creator là fuori tutto ciò basta e avanza.



Canon EOS R50: tutto ciò che serve al minimo ingombro

Anche se avete la possibilità di acquistare solo il corpo macchina e di abbinare un obiettivo di vostra scelta (magari tramite adattatore), un buon budget pack della EOS R50 è sicuramente quello che include l'obiettivo RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, lente che abbiamo provato assieme alla mirrorless.

I due prodotti rappresentano un kit davvero irresistibile sul fronte della compattezza e l'obiettivo in questione è anche capace di richiudersi per occupare meno spazio, mentre per scattare abbiamo bisogno di far fuoriuscire leggermente le lenti.

Con 1.000 euro di spesa (999,99 euro) vi portate a casa un kit pronto all'uso, facile da usare e capace di regalare buone soddisfazioni per la gran parte delle situazioni. Ovviamente parliamo di un prodotto entry level e non di una macchina fotografica ultra professionale; come detto sopra, la consigliamo a chi vuole fare il salto dallo smartphone a un prodotto più "serio".

Quali sono, dunque, i suoi punti di forza e quali i suoi difetti? Abbiamo già accennato alla compattezza estrema: la EOS R50, ad esempio, è lunga 116,3 mm, è alta 85,5 mm e larga appena 68,8 mm. Nonostante questo, il suo corpo è comunque pieno di pulsanti e scorciatoie capaci di rendere veloce ed efficiente l'utilizzo.



Oltre a una buona modalità pienamente automatica, con la quale dobbiamo impostare soltanto l'ISO massimo da utilizzare, la EOS R50 ci mette a disposizione le classiche modalità manuali e semi-manuali che la pongono al di sopra di qualsiasi smartphone - assieme alla qualità del sensore, come detto sopra.

In pochi istanti possiamo quindi accendere e spegnere la fotocamera, gestire manualmente gli ISO, scegliere la modalità di scatto, gestire l'otturatore e/o il diaframma con la ghiera superiore, scattare foto o girare video con un tastino apposito separato (ottima soluzione che si vede da tempo sulle fotocamere).



Completo anche il corpo posteriore: lo schermo si può roteare in diversi modi e ci permette di controllare l'inquadratura anche quando siamo di fronte all'obiettivo, dunque se siete content creator potrete gestire tutto il lavoro anche in solitaria.

Il display principale si può richiudere così da metterlo al riparo da eventuali danni e graffi, una soluzione già vista su altri modelli Canon che, per quanto ci riguarda, è una delle migliori che possiate trovare in circolazione.

Sul fronte dei controlli non manca praticamente nulla: abbiamo la gestione del menu (come tradizione davvero sterminato e pieno di funzioni), il pulsante di visualizzazione contenuti, varie scorciatoie per alcune funzioni chiave, la scelta del punto di messa a fuoco, il tasto delle info e quello per lo switch otturatore/diaframma.

Pur essendo entry level e super compatta, la EOS R50 ha davvero tutto al suo posto.

Canon merita poi un plauso per la qualità dei suoi schermi: per un prodotto al di sotto dei 1.000 euro (il corpo macchina costa 899,99 euro), schermo principale e mirino digitale restituiscono davvero un'ottima qualità visiva, tutt'altro che "cheap".

L'EVF è infatti un OLED da 0,39" da 2,36 milioni di pixel (1024x768) che copre circa il 100% dell'inquadratura, risultando più preciso e affidabile di qualsiasi mirino reflex entry level. Inoltre, può raggiungere i 120 fps (119,98), una vera sorpresa che vi spingerà a utilizzare la piccola mirrorless come una normale reflex, con l'occhio sempre nel mirino.

Certo, tutta questa qualità costa un piccolo compromesso energetico: se utilizzando lo schermo LCD principale la batteria in dotazione ci ha assistito per circa 400 scatti RAW+JPG, con il mirino si arriva a circa 280-300 scatti. Vista la qualità con cui si viene ripagati, però, ci può assolutamente stare.

Ciliegina sulla torta: la EOS R50 offre persino un piccolo flash da usare in emergenza. Per risultati migliori potete comunque utilizzare la slitta multifunzione posta al di sopra del mirino e potete sfruttarla per montare un flash più grande oppure un microfono professionale. Insomma, il solo limite in questo caso sarà la vostra creatività.



Luci e ombre della nuova EOS R50

A livello di sensore, abbiamo una qualità sicuramente superiore a qualsiasi smartphone in commercio. Dalla nostra parte, però, non abbiamo tutta l'intelligenza artificiale che ci mettono a disposizione Apple, Samsung & co, che ormai con le loro minuscole fotocamere sono in grado di scattare ottime foto HDR con effetti di sfocatura molto efficaci.

Foto scattate a Milano Porta Nuova a 18mm e a 45mm

Su mirrorless dobbiamo fare qualche passaggio manuale in più per ottenere risultati ottimali: i file JPG alla massima qualità creati dalla EOS R50 sono di buona fattura e si prestano a svariati utilizzi; per avere una marcia in più, però, è sempre preferibile scattare in RAW, valore aggiunto rispetto alla maggior parte degli smartphone in commercio.

Lavorando i file RAW siamo in grado di recuperare più ombre, di calibrare meglio i colori e di massimizzare la risoluzione, ottenendo file finali leggermente migliori dei JPG.

Con la EOS R50 bisogna fare attenzione solo a non alzare eccessivamente gli ISO: quando si superano i 3200 ISO, il rumore digitale prodotto dalla macchina inizia a farsi evidente.

Nulla che non si possa levigare in qualche modo via software, ma è in ogni caso un elemento da segnalare. Del resto, è soprattutto la qualità a sensibilità alte che rende le macchine Full Frame qualitativamente superiori alle APS-C.



Ricordando però la natura della EOS R50 e il suo prezzo al pubblico, risulta un compromesso accettabile. Del resto, secondo noi la Canon EOS R50 è un prodotto da utilizzare soprattutto all'esterno, con piena luce, oppure in un interno ben illuminato, come un set con luci dedicate per la creazione di contenuti video.

Le nostre foto a un evento Foodspring in un ambiente poco illuminato

C'è un dettaglio in particolare che ci suggerisce questo utilizzo: la luminosità dell'obiettivo kit. Qui bisognerebbe aprire una parentesi a parte, perché obiettivi kit come il Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM riescono sì a tenere sotto controllo il prezzo di vendita dei pacchetti, ma allo stesso tempo rischiano di fornire all'utente un'esperienza poco gratificante in diverse situazioni.

Avere un diaframma a 4.5 sui 18mm (che su APS-C equivalgono a circa 28mm) significa sacrificare tantissima luce e spingere più in alto gli ISO, a 6.3 le cose peggiorano ulteriormente a 45mm.

Non solo: diaframmi così chiusi su barilotti estremamente compatti significano anche poca sfocatura, motivo per cui spesso reflex e mirrorless sembrano produrre scatti peggiori di molti smartphone.

Portare sul mercato kit con lenti con F1.8 o F2.0 sarebbe un grande passo avanti e porrebbe le macchine fotografiche odierne davvero svariati passi avanti rispetto agli smartphone. I produttori, però, vogliono evidentemente dare priorità al budget e lasciare all'utente la scelta di acquistare solo il corpo macchina e poi abbinare qualsiasi altra lente: una scelta comprensibile e sappiamo bene che quella che combattiamo da anni è una battaglia dura da vincere.

Tornando così al nostro RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM: è una lente che vince sicuramente sul fonte delle dimensioni e del peso, può diventare ultra compatto e risultare comunque versatile in molte situazioni, bisogna però fare attenzione al diaframma sempre parecchio chiuso.

Per risultati davvero ottimali vi servirà tanta luce, soprattutto se siete in un interno: iniziate a dotarvi di fari appositi se avete intenzione di realizzare video in uno studio.



Foto scattate a un evento Google

Se sorvoliamo sulla questione dell'obiettivo kit, la Canon EOS R50 può regalare davvero parecchie soddisfazioni, anche grazie a un sistema di messa a fuoco ereditato da prodotti di fascia più alta.

Oramai, grazie all'intelligenza artificiale, è diventato davvero semplice tracciare un oggetto, il volto di una persona o di un animale: sulla piccola mirrorless giapponese basta agganciare ciò che ci interessa direttamente dallo schermo touch, al resto pensa il software. Una funzione davvero potente che per i creator di oggi è essenziale.

Per vedere altre foto scattate con la EOS R50 in un interno abbastanza buio potete dare un'occhiata al nostro speciale sulla mostra Baci nel giorno di San Valentino a Milano.



La Canon EOS R50 secondo noi

Proviamo dunque a fare un piccolo recap generale: cosa pensiamo della nuova Canon EOS R50?

Le sue dimensioni ci hanno fatto innamorare subito, si può trasportare con facilità in qualsiasi situazione. Il sensore APS-C montato all'interno restituisce foto di buona qualità e in accoppiata con il sistema di messa a fuoco intelligente è davvero una soluzione eccezionale per fare uno step forward rispetto a uno smartphone.

Nonostante la compattezza generale, Canon è riuscita a inserire un numero corposo di funzioni, molte delle quali prese in prestito da prodotti di fascia superiore; inoltre, grazie ai numerosi tasti presenti sul corpo macchina possiamo gestire tutto facilmente in pochi istanti.

Promossi anche gli schermi di bordo, con il mirino digitale che rappresenta un vero fiore all'occhiello dell'offerta: elementi di questa qualità non sono certo scontati su modelli entry level.

È un pacchetto buono per iniziare, sufficiente per la maggior parte del pubblico là fuori; è chiaro però che parliamo di una lente parecchio "buia" e che potrà soddisfarvi pienamente solo in quanto a dimensioni e peso. Già con un 35mm o un 50mm F1.8 si potranno raggiungere ben altri risultati, sia in termini di definizione che di sfocatura.

Comprendiamo però la volontà di Canon di mantenere l'asticella del prezzo quanto più bassa possibile, soprattutto in questo periodo di alta inflazione: rispetto ad altri modelli di partenza del passato, il costo della EOS R50 è già più "caro", dipingendo il quadro di un momento tutt'altro che semplice per gli appassionati di fotografia.

Talvolta, però, investire sulla propria creatività non ha prezzo.