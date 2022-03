Corsair Dominator Platinum RGB: le nuove memorie DDR5 ad alte performance

Dopo mesi di rumor e teaser, alla fine Corsair ha svelato le nuove Dominator Platinum RGB DDR5. Evoluzione definitiva della serie, traggono il meglio dalla scorsa generazione spostando il focus sul nuovo standard, con maggiore larghezza di banda e densità, ora finalmente disponibili anche con profili fino a 6400 MHz, per velocità elevate, grande affidabilità e lo stile di sempre. In un mercato, quello dell'hardware PC, in progressiva ripresa in termini di prezzi e disponibilità e in un crescendo per quel che riguarda il supporto delle piattaforme Intel - e molto presto anche AMD - per le nuove memorie, puntare a componenti high-end come le nuove Corsair potrebbe essere un'ottima occasione per costruire una macchina prestante e longeva. Scopriamole.

Stile e prestazioni al top, come sempre

La confezione di vendita è ben diversa dai classici blister trasparenti con cui vengono spedite solitamente le memorie RAM.

In questo caso abbiamo davanti un packaging maggiormente curato, con un cartonato di rivestimento e un'imbottitura in schiuma a protezione del prodotto, con scompartimenti dedicati per singolo banco. Le Dominator Platinum RGB DDR5 sono imponenti e maestose, con un peso di 86 grammi e dimensioni di 136 x 55 x 9 mm. Il touch and feel è particolarmente appagante, grazie alla finitura ruvida e ad una superficie particolarmente refrattaria alle impronte digitali. Il sistema di raffreddamento è proprietario e brevettato: Corsair DHX è pensato per tenere al sicuro il PCB e le memorie anche a carichi particolarmente elevati e per una longevità superiore.



Le nuove Dominator Platinum RGB DDR5 pescano a piene mani dalla versione DDR4 in termini di design, con un generoso dissipatore passivo metallico.

Logo e scritta Dominator in bella mostra e la tradizionale staffa superiore che abbraccia la barra bianca traslucida che nasconde l'illuminazione RGB indirizzabile, composta da 12 LED RGB Capellix, che può essere personalizzata e gestita minuziosamente attraverso il solito software iCUE.

Ma non si può non parlare delle funzionalità chiave delle memorie DDR5. Abbiamo già accennato alla tecnologia DHX presentata da Corsair solo qualche mese fa. Ebbene, tale sistema di raffreddamento è stato finemente studiato per tutelare le memorie anche dalle novità introdotte dal nuovo standard, come la tecnologia PMIC, che sposta la gestione della tensione dalla scheda madre al PCB delle memorie con un generale innalzamento delle temperature, ma questo, per le Platinum RGB, non sarà un problema.



Molti i tagli di memoria disponibili sul sito ufficiale e soprattutto attualmente in stock (caratteristica già di per sé determinante), in kit 2x16GB. I prezzi partono dai 344,99 euro dei modelli da 4800 MHz C40 fino ai 509,99 euro della variante da 6200 MHz C36. Il kit che abbiamo ricevuto in prova, in particolare, è quello da 5200 MHz con timing 38-38-38-84 e tensione da appena 1.26V.

Queste specifiche, in combinazione con le caratteristiche intrinseche del nuovo standard, tra cui i sottocanali a 32-bit che consentono di aumentare esponenzialmente la banda passante e, per estensione, la velocità di trasferimento, rendono queste memorie un ottimo alleato sia per utilizzi professionali che per il gaming ad alta qualità o elevato framerate.

Quanto alle prestazioni, la compatibilità con le piattaforme Intel Serie 600 per processori di dodicesima generazione Intel Alder Lake è completa, ed è possibile attivare i rinnovati profili XMP 3.0 che aggiungono non solo il supporto allo standard DDR5, ma anche un notevole margine di personalizzazione, con tre profili "preset" e due completamente gestibili dall'utente.