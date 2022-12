Dreame H12 Pro: aspirapolvere e lavapavimenti per la pulizia della casa

Dreame è ormai una realtà consolidata nel campo delle pulizie domestiche, anche in Italia. I motivi sono diversi, si passa dalla qualità elevata dei prodotti fino alla capacità dell'azienda cinese di realizzare dispositivi adatti a esigenze differenti.

Dagli aspirapolvere (come abbiamo visto nella recensione del Dreame T30), ai robot aspirapolvere (come l'ottimo Dreame W10) il ventaglio di soluzioni per la pulizia della casa è notevole, ma non sono queste le uniche categorie di prodotto disponibili. Dreame H12 Pro si differenzia per la sua capacità di aspirare i liquidi e di lavare i pavimenti, tutto in un solo passaggio.

Semplice da montare e da configurare

Dreame H12 Pro è un dispositivo di pulizia più tradizionale rispetto al robot W10 e più immediato nell'utilizzo. La confezione contiene al suo interno tutto il necessario per l'utilizzo e anche di più, a partire dal corpo principale già montato, a cui va semplicemente aggiunte l'impugnatura.

A questo punto basta riempire il serbatoio dell'acqua pulita, da 900 ml, per poter iniziare subito a pulire. Non ci sono particolari configurazioni da fare, H12 Pro non ha bisogno di applicazioni per funzionare, si può gestire tutto tramite i tasti fisici collocati sulla scocca.

La confezione comprende anche una base di ricarica, di dimensioni contenute e facilmente collocabile in casa, oltre a un rullo e a un filtro di ricambio, un contenitore con un liquido detergente, senza dimenticare la spazzola per la pulizia e la manutenzione del dispositivo.

A proposito della base di ricarica, anche questa è semplicissima da installare, basta appoggiarla sul pavimento non va fissata in alcun modo, anche perchè Dreame H12 Pro rimane in piedi da sola senza il bisogno di supporti.

Aspira liquidi e non solo

Dreame H12 Pro è in grado di aspirare polvere e liquidi, allo stesso tempo può lavare anche il pavimento. Ovviamente queste tre funzioni possono essere usate singolarmente.

Come abbiamo anticipato l'utilizzo è molto semplice, basta riempire il serbatoio dell'acqua pulita con l'acqua e il detergente e si è subito pronti a partire. Si possono scegliere tre modalità di funzionamento, a partire da quella automatica per le pulizie giornaliere, passando poi a quella Ultra per una pulizia più accurata e infine quella che prevede la sola aspirazione senza il lavaggio del pavimento e senza quindi l'utilizzo dell'acqua. La regolazione automatica dell'aspirazione permette di ottimizzare il dispendio energetico, in questo modo Dreame H12 Pro può funzionare anche oltre mezz'ora senza doverlo ricaricare. Lo stato di utilizzo è mostrato sia attraverso l'ampio display superiore, sia attraverso dei messaggi vocali, purtroppo solo in inglese.

A livello di ergonomia il peso di 4.9 Kg si fa sentire, in aiuto viene però la spazzola rotante, che genera un leggero movimento in avanti, rendendo più confortevole l'utilizzo. Questa piccola spinta data dal rullo rende l'utilizzo fluido, merito anche della scorrevolezza dello snodo che collega la spazzola al corpo dell'aspirapolvere. La potenza di aspirazione è nella media per un prodotto di questo tipo, ma il vantaggio di poter aspirare anche i liquidi non è di poco conto e rappresenta un plus evidente rispetto a una classica aspirapolvere.

Il profilo laterale della spazzola è molto sottile e permette di raggiungere bene gli angoli e le zone a ridosso del muro, per una pulizia accurata in ogni ambiente.

Una volta terminato l'utilizzo basta collocare H12 Pro sulla sua base per ricaricarlo e per la pulizia automatica del rullo, che viene anche asciugato con aria calda per evitare la formazione di cattivi odori e della muffa, preservando così per più tempo. Fatto questo è possibile svuotare il serbatoio dell'acqua sporca, da 700 ml, per avere così l'aspirapolvere sempre pronta all'uso.

In definitiva Dreame H12 Pro è facile da usare e pratico, grazie all'aspirazione e al lavaggio in contemporanea si può risparmiare tempo raggiungendo un livello di pulizia che un robot aspirapolvere non è in grado offrire. Ovviamente i robot come il Dreame W10, che lava e aspira, ha il vantaggio di funzionare con un intervento umano limitato, facendo risparmiare ancora più tempo, ma non raggiunge la stessa qualità nelle pulizie e non può aspirare i liquidi. Con un prezzo di 549€ Dreame H12 Pro non è a buon mercato, questo va detto, ma se cercate un buon aspirapolvere in grado di lavare i pavimenti, aspirando anche i liquidi, non rimarrete delusi.