Ecoflow Blade, alla prova il robot tagliaerba più innovativo sul mercato

Nelle ultime settimane abbiamo provato il nuovo Ecoflow Blade, un robot tagliaerba di nuova generazione arrivato da poco anche Italia. Con un prezzo di 2999 euro, che raggiungono i 3699 euro se si acquista anche il kit che raccoglie l'erba appena tagliata, Blade si propone come una soluzione tecnologicamente avanzata per tagliare il prato senza l'intervento umano, con un'installazione sulla carta semplice e che non necessita di competenze particolari. Le aspettative su questo prodotto sono elevate, riuscirà il Blade a mantenerle?

Un tagliaerba diverso dagli altri

La prima differenza tra Ecoflow Blade e gli altri robot tagliaerba è nel design, decisamente più moderno e che lo rende capace di spostarsi con un'agilità mai vista prima. Sembra quasi di trovarsi di fronte a un rover lunare, in realtà la sua struttura è pensata per farlo muovere agevolmente su ogni tipo di prato.

Le ruote posteriori dentate offrono un'ottima aderenza, anche con pendenze fino a 27 gradi, mentre le particolari ruote frontali permettono al robot di ruotare su sé stesso per semplificare gli spostamenti negli spazi stretti.

Abbiamo visto il Blade spostarsi sul prato, sull'asfalto e sulla ghiaia, solo quest'ultima lo ha messo in difficoltà ma esclusivamente nei punti in cui era più profonda. Questo particolare design consente anche al Blade di spostarsi tra diverse aree di lavoro, utile se avete un giardino con più zone da tagliare separatamente.

Ecoflow ha puntato molto sulla facilità d'installazione e sulle nuove tecnologie per il Blade, il tutto per semplificare il montaggio ma anche l'utilizzo finale. Il robot arriva già montato e pronto all'uso, nel giardino bisogna piazzare due elementi, l'antenna GNSS e la base. La configurazione richiede prima di piazzare l'antenna, operazione semplice e che viene fatta attraverso l'applicazione, in grado di segnalare dove il segnale GPS è più forte.

Fatto questo va installata la base e qui qualche problema potrebbe esserci, soprattutto se non avete un giardino di grandi dimensioni. Anche la base infatti va messa sotto copertura GPS, non è possibile quindi installarla a ridosso del muro della casa, dove di solito si trovano anche le prese di corrente esterne e dove il robot sarebbe più protetto dagli agenti atmosferici.

Fortunatamente i cavi per la corrente e quello dell'antenna sono lunghi e consentono una certa libertà, il robot è inoltre certificato IPX5 per la resistenza alla pioggia, ma resta il fatto che non è così semplice trovare il luogo ideale per la base, tutto dipende dalla conformazione della casa e del giardino.

Mappatura satellitare del giardino

Una volta trovato il giusto compromesso per il piazzamento della base l'installazione prevede la mappatura del giardino, operazione che ci ha fatto particolarmente apprezzare le tecnologie all'interno del Blade.

Tramite l'applicazione lo smartphone si trasforma in un piccolo joypad con cui guidare il robot mostrandogli i confini delle aree di lavoro e impostando anche delle zone off-limits, per evitare ostacoli fissi o aree in cui non c'è erba da tagliare. Questo sistema è nettamente più semplice da installare rispetto ai vecchi cavi perimetrali utilizzati dai tagliaerba fino a questo momento ed è un vantaggio importante per il Blade.



Grazie alla mappa e al GPS il Blade è quindi pronto per potersi muovere nell'ambiente, ma cosa succede se incontra un ostacolo imprevisto? Per questo viene in soccorso il sistema X-Vision, che sfrutta la tecnologia Lidar per scansionare l'ambiente circostante in cerca di vasi, piante e degli ostacoli che si possono incontrare in giardino. Il Lidar non è l'unico sensore presente, ci sono anche un sensore IMU, un sensore che rileva la pioggia e ritarda così il taglio del prato in base alle impostazioni scelte, un sensore di sollevamento e una telecamera.

Il primo taglio

Prima di iniziare a tagliare si possono impostare la velocità nella rotazione delle lame, l'altezza del taglio dell'erba, da 20 a 76 mm, ed è inoltre possibile programmare il lavoro settimanale del robot, automatizzando così totalmente il taglio dell'erba, e impostare il numero di cicli di bordatura da fare al termine del taglio.

Ma come si è comportato il Blade nella pratica? Rispetto a un tradizionale robot tagliaerba il Blade imposta un percorso decisamente più razionale e preciso, in modo da coprire al meglio l'area di taglio. Nel nostro caso ha impiegato poco meno di 40 minuti per tagliare una superficie di circa 100 mq, impostando però quattro cicli di bordatura, altrimenti con un solo ciclo il tempo scende a circa 30 minuti, ottenendo alla fine un taglio del prato molto appagante alla vista. Per portare a termine questo compito il Blade ha impiegato circa il 30% della batteria, quindi con una sola ricarica è possibile tagliare completamente giardini ben più grandi di quello utilizzato durante la prova.



La visione 3D si è rivelata efficace nell'evitare ostacoli inaspettati e rappresenta un vantaggio importante per la sicurezza, attenzione però ad utilizzare sempre l'ultima versione del firmware, quelle più datate hanno mostrato qualche problema nel rilevamento degli oggetti. La visione 3D resta comunque migliorabile, in alcune parti del prato il robot si avvicina moltissimo ai muri perimetrali, riuscendo a stupire per la precisione nei movimenti, altre volte invece rimane più lontano, lasciando così piccole parti di prato non tagliate ai bordi quando sarebbe perfettamente in grado di avvicinarsi di più a quelle zone.

Ecoflow Blade è un prodotto molto nuovo e innovativo, qualche sbavatura ci può stare e siamo convinti che con le prossime release del software vedremo tanti miglioramenti in questo ambito.

Al netto di questo tuttavia l'esperienza è stata positiva e non mancano altre funzionalità utili, come l'antifurto, che sfrutta il GPS e una eSIM per rintracciare il robot. Inoltre il Blade è venduto con quattro anni di garanzia, assistenza dedicata e una fornitura di accessori, come lame e cavi di ricambio, gratuita per tutto il ciclo di vita del prodotto. Insomma, Ecoflow ha creato un tagliaerba unico nel suo genere, con tante tecnologie innovative e facile da installare, con qualche sbavatura ancora da correggere e qualche aggiunta da fare (come ad esempio una modalità di taglio con controllo manuale) per renderlo ancora più appetibile e giustificare così meglio il costo richiesto per portarselo a casa.