GeForce Now RTX 3080 e cloud gaming a 1440p alla prova: si può fare

Nella situazione in cui ci troviamo ormai da un anno non è poi così semplice reperire una scheda video. Sempre fino a una generazione fa, l'alternativa all'affanno della ricerca e dell'assemblaggio erano le console, anch'esse oggi dalla disponibilità non del tutto garantita.

In questa consolidata realtà, i servizi di Cloud Gaming potrebbero rappresentare - e, in effetti, lo hanno già fatto - molto più che un'alternativa a buon mercato con pesanti compromessi. Come dimostrato da Google Stadia con Cyberpunk 2077, in cui si è già abbondantemente chiarito come questa possa essere a tutti gli effetti una delle vie del futuro, se non la più papabile.

Nel mentre si fa largo la più che scontata diffidenza del pubblico che, come agli albori dell'era dell'acquisto digitale, non sembra del tutto convinto di poter rinunciare, dopo i dischi, anche alle console.

GeForce NOW

Tra i servizi di Cloud Gaming più diffusi e conosciuti, con ottime ragioni, la piattaforma di NVIDIA si propone tra l'altro come un format unico nel suo genere.

Presente sul mercato sin dal 2013, di anni per evolversi e migliorare ne ha avuti parecchi e solo di recente ha lanciato il piano premium GeForce NOW RTX 3080, che mira non solo ai più esigenti ma anche a chi ha sempre sognato una scheda video di fascia alta nella propria postazione.

Il servizio del team verde prevede l'accesso senza costi, con qualunque tipo di sottoscrizione - anche con quella gratuita - ad alcuni dei titoli online più gettonati, tra cui Fortnite, World of Tanks, Rocket League e CS:GO. Oltre ai principali giochi gratis, la libreria messa a disposizione da NVIDIA conta oltre 1000 titoli giocabili istantaneamente, senza tempi di installazione, direttamente accessibili collegando il proprio account Epic Games o Steam, oppure uno degli altri servizi disponibili, come Ubisoft Connect.

Tra questi, anche titoli recenti come Ghostrunner, oppure particolarmente esosi in termini di requisiti di sistema, come lo stesso Cyberpunk 2077, oppure Control, o ancora Marvel's Guardians of the Galaxy, tutti con possibilità di avere accesso anche alle tecnologie RTX come il Ray Tracing.

Come accennato in precedenza, esistono molteplici piani di sottoscrizione per l'accesso al servizio, a partire da quello gratuito, che permette di giocare a sessioni di un'ora. Il pass Priority consente invece di accedere a sessioni fino a 6 ore, senza code, con RTX e fino a 1080p/60FPS a 9,99 euro al mese oppure 49,99 euro ogni sei. Infine, il neonato piano RTX 3080 che, per 99,99 euro ogni semestre, consente di avere accesso ai nuovi Superpod, supercomputer di ultima generazione che offrono al singolo utente una potenza grafica paragonabile a quanto espresso dalla scheda video da cui prende il nome. Naturalmente con tecnologia RTX su server esclusivi, con priorità e sessioni massime di 8 ore, consente di giocare su PC e Mac con risoluzione di rendering 1440p a 120FPS, mentre su Shield TV HDR è possibile giocare persino in 4K.

RTX 3080

Se il nome lascia ben sperare, come NVIDIA ci ha ormai abituati da tempo, le aspettative non vengono disattese nell'uso quotidiano.

Nella nostra prova abbiamo utilizzato una connessione FTTC a 100Mbps stabili in download e 20Mbps in upload, una situazione tipo per il nostro Paese. Una premessa d'obbligo per comprendere un tipo di servizio la cui esperienza dipende strettamente dalla qualità della connessione. Con requisiti tutto sommato abbordabili per gran parte della popolazione del Belpaese, ci addentriamo nell'interfaccia principale agganciando i server specifici attualmente compatibili con il piano Premium e dunque provvisti di Superpod.

I requisiti per lo streaming a 1440p e fino a 120FPS ci parlano di una connessione da almeno 35Mbps e una latenza inferiore a 80 ms, sebbene sia fortemente consigliato un valore inferiore ai 40 ms per un'esperienza ottimale. Quanto alla questione Superpod, attualmente non tutti i datacenter di NVIDIA ne sono provvisti, perciò per beneficiare del servizio al massimo delle sue potenzialità è necessario impostarne uno compatibile dalle impostazioni dell'applicazione.

Nessuno stravolgimento nell'UI, sempre pulita ed essenziale. L'avvio di un titolo può essere relativamente macchinoso se si è creato un account da poco e non si è ancora provveduto al collegamento dei propri profili Steam ed Epic Games. Una volta aperto il gioco desiderato, i tempi di caricamento sono degni di una macchina di altissimo profilo e la risoluzione di gioco, se dotati di hardware compatibile, viene preimpostata direttamente a 1440p. A patto di non avere particolari colli di bottiglia nella propria connessione, la qualità e la nitidezza delle immagini sono semplicemente impareggiabili dai competitor. Alcune scene potrebbero anche ingannare l'occhio più attento e farci credere di trovarci di fronte a una renderizzazione in locale. Raro lo scaling del flusso video, ma presente con qualche impastamento ben noto a chi è già avvezzo a questi sistemi di gioco. Le incertezze in termini di risposta e di fluidità complessiva invece sono più frequenti.

Marvel's Guardians of the Galaxy Far Cry 6

I lag non sono del tutto evitabili, benché fortunatamente sporadici e in genere associati a qualche tipo di sovraccarico. Lo stesso dicasi dei tempi di risposta. Quando è tutto nella norma, invece, è addirittura possibile provare a mettersi alla prova nei multiplayer online. Soddisfacente a dir poco la prova di Rocket League, in cui siamo riusciti a completare con successo diverse partite in competitivo senza alcun tipo di impuntamento. Una sensazione che restituiscono anche altri format come il Battle Royale di Epic, sul quale è possibile divertirsi e godere anche del massimo della resa visiva.

I titoli più recenti, come Marvel's Guardians of the Galaxy e Far Cry 6 risultano limitati a 60 FPS, ma è lecito aspettarsi futuri aggiornamenti da parte di NVIDIA e degli sviluppatori.

Ancora meglio in "locale", se così si può definire. A prescindere dal genere, RTX 3080 riesce a regalare momenti epici con l'immediatezza di una console e la qualità di una configurazione top di gamma. Attualmente il servizio è operativo nelle sue fasi iniziali e le sue prestazioni, già più che ottime, sono promettenti soprattutto in divenire, quando sempre più datacenter verranno attrezzati con le nuove tecnologie, soprattutto quelli specifici per le nostre regioni. Aderendo al nuovo profilo, in promozione, si riceverà in omaggio una copia di Crysis Remastered, che gira eccome, a riconferma della bontà del servizio.