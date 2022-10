Huawei MateView SE alla prova: un tripudio di colori al giusto prezzo

Nella nostra recensione di Huawei MateView GT abbiamo avuto modo di toccare con mano la qualità premium del colosso asiatico tradotta in immagine e suono, per via della sua curiosa integrazione di una soundbar dedicata nel piedistallo.

A un anno di distanza da quell'incontro ravvicinato, torniamo a provare un altro monitor di Huawei. Questa volta scivoliamo in un altro segmento, con una proposta ugualmente di altissima qualità e dal prezzo molto interessante, sebbene pensata principalmente per la produttività e l'intrattenimento multimediale. Senza ulteriori indugi, ecco com'è andata la nostra prova del nuovo Huawei MateView SE!



Primo impatto, design e assemblaggio

Un'esperienza di unboxing tipica per questo nuovo monitor di Huawei, con una confezione curata nel dettaglio e un imballaggio che protegge alla perfezione il contenuto.

L'assemblaggio è altrettanto semplice e immediato, con un sistema a scatto per il retro del pannello e una vite con presa a farfalla per il fondo del piedistallo; pertanto, non avrete necessità di utilizzare strumentazioni particolari per metterlo in funzione.

Il prodotto che vi troverete sulla scrivania è straordinariamente essenziale nelle linee e nei volumi, quindi molto ben curato nella sua ingegnerizzazione.

I bordi del pannello sono ridotti all'osso sui tre lati liberi, mentre il margine inferiore presenta uno spessore di un centimetro esatto e nasconde, al centro, un joystick per il controllo del menu OSD.

Il piedistallo è quadrato con angoli stondati, con corpo metallico e rivestimento nero in plastica come l'asta cilindrica di supporto, che sarà fondamentale poi per l'utilizzo di tutti i giorni dello schermo, poiché consente una vertiginosa escursione in altezza, fondamentale per chi conta di utilizzarlo come monitor di controllo laterale oppure per il browsing e la lettura in verticale.

A proposito di regolazioni, proprio l'altezza può essere gestita sulla base di un intervallo massimo di 110 mm, con un'inclinazione da 5° indietro a 18° in avanti. Infine, è pienamente supportata la rotazione frontale esattamente fino a 90°, quindi in verticale.

Le dimensioni sono piuttosto contenute e adatte anche a scrivanie di piccole dimensioni, per un peso di appena 4,5 Kg.

L'alimentatore incluso in confezione è da 24W, quindi parliamo di una periferica relativamente parca in termini di consumi. Guardando agli input supportati, il MateView SE presenta una porta HDMI e una Display Port, disposte comodamente e ordinatamente sul retro, con affaccio diretto e non orientate in particolari angolazioni.



Un pannello d'eccezione

Passiamo al cuore del dispositivo: il pannello scelto da Huawei per il suo MateView SE è un modulo IPS da 23,8 pollici con rapporto d'aspetto 16:9. La risoluzione è 1920 x 1080 pixel, vale a dire FullHD, per una densità di 93 PPI e una frequenza d'aggiornamento di 75 Hz.

Si tratta di un'unità stupefacente in termini di produzione d'immagine, con una resa cromatica eccellente e contrasti profondi. Ottimo, quindi, per chi cerca un dispositivo adatto anche per un leggero editing fotografico oppure per fare grafica, ma è nella multimedialità che riesce a esprimere il suo pieno potenziale. La copertura della gamma sRGB è completa (100%), mentre su DCI-P3 è del 90%.

La luminosità non è altissima in valore tecnico (250 nit), ma la finitura applicata da Huawei consente a questo monitor di farsi leggere in maniera eccellente anche con illuminazione del sole diretta.

Lo abbiamo utilizzato in tutti i contesti possibili, dal montaggio video alla lettura, passando per il gaming. In tutti gli scenari ha sempre dato soddisfazione grazie alla sua straordinaria predisposizione alla fedeltà nei dettagli, con colori brillanti e neri profondi, particolarmente evidente quando si ha a che fare con contenuti di altissima qualità come foto e video ad alta risoluzione.

Durante la nostra prova l'abbiamo utilizzato a lungo per il montaggio video su Premiere Pro ma anche per leggero editing su Photoshop; tuttavia, abbiamo trovato nello streaming di Film e Serie TV il contesto in cui questo piccolo gioiello riesce a dare in assoluto il meglio di sé.

Ottimo sia come driver primario che secondario, brilla anche per angoli di visuale sulla base di specifiche tecniche che parlano di 178°. In effetti, anche ad angolazioni piuttosto estreme riesce a garantire un viraggio minimo se non totalmente assente della fedeltà dell'immagine.

Posto lateralmente come display di dialogo e controllo, anche in verticale, trova in questa disposizione la sua principale ragion d'essere grazie alla modalità immagine eBook in bianco e nero e con una taratura molto bilanciata della luminosità, che rende confortevole la lettura, anche per svariate ore: ideale, quindi, per il lavoro d'ufficio e lo studio.



A questo proposito, il MateView SE ha ottenuto anche degli importanti riconoscimenti per la protezione e la riduzione dell'affaticamento visivo, vale a dire la certificazione SGS per l'affaticamento e TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu e l'assenza di sfarfallio.

Gli altri preset impostabili dal menu OSD sono P3 Color, sRGB Color, Game e HDR Color, con un'ultima impostazione pensata per la personalizzazione, ma troviamo che per l'utilizzo di tutti i giorni sRGB sia la migliore opzione, oltre alla suddetta modalità eBook da utilizzare per necessità.

Anche nel gioco di qualità, risulta perfetto per chi cerca uno schermo poliedrico ed economico da accoppiare a un computer che punta a 1080p/60, poiché unisce a colori straordinari anche la tecnologia AMD FreeSync.



La nuova proposta MateView SE è attualmente disponibile sullo store ufficiale Huawei a un prezzo di listino di 199,99 euro, ma è attualmente attiva una promozione che consentono di ottenere 30 euro di sconto sul prezzo finale tramite il codice AUTUNNO30. Inoltre, acquistando questo modello sarà possibile aggiungere al carrello una tastiera Huawei Ultra-Slim a 19,90 euro invece di 99,90 e un router WiFi 6 Plus Huawei WiFi AX3 ad appena 9,90 euro al posto di 49,90.

Se, invece, siete interessati alle proposte gaming di Huawei, il MateView GT 34 SoundBar Edition è disponibile sullo store ufficiale a partire da 469,99 euro, mentre il modello standard parte da 369,99 euro nella pagina dedicata. Per entrambi, però, è valido il coupon "AUTUMN7" per ottenere il 7% di sconto al checkout.