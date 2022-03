HUAWEI nova 9 SE alla prova: la proposta HMS nella fascia media

HUAWEI porta in Italia un'altra delle sue proposte e su queste pagine stiamo cercando di comprendere al meglio, un passo alla volta, come l'azienda stia rispondendo all'ormai ben noto ban inferto dagli USA. Abbiamo già effettuato una disamina legata alla fascia alta nella nostra prova di HUAWEI P50 Pro e Watch GT Runner, ma negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di mettere le mani anche sul medio gamma HUAWEI nova 9 SE, annunciato per l'Italia nella giornata del 24 marzo 2022.

Il prezzo per il nostro mercato è pari a 349,90 euro e potete trovare maggiori informazioni sul portale ufficiale di HUAWEI. Nella prima fase di vendita, viene proposto in offerta con gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4i in omaggio, l'estensione di un anno della garanzia e una custodia protettiva.

HUAWEI nova 9 SE, il medio gamma pensato per i giovani

La più recente proposta di HUAWEI per quel che riguarda il mondo dei dispositivi mobili è un medio gamma che mira a convincere i giovani appassionati alla ricerca di un dispositivo di supporto per le esperienze quotidiane, in grado anche di garantire tutto l'intrattenimento possibile, tra videogiochi, social network e multimedia. HUAWEI nova 9 SE si inserisce proprio in questo contesto, con un prezzo non esagerato e che mira a rappresentare una soluzione Premium per la fascia di mercato.



Una dichiarazione d'intenti di questo tipo arriva dal design, grazie anche all'imponente modulo fotocamere presente sul retro che integra quattro sensori da 108MP (f/1.9) + 8MP (f/2.2, ultra-wide) + 2MP (f/2.4, profondità di campo) + 2MP (f/2.4, macro). Avrete già compreso, quindi, qual è il focus di questo prodotto: garantire delle ottime prestazioni fotografiche per la fascia media. Abbiamo effettuato svariate prove di dispositivi medio gamma in questo periodo e il prodotto che scatta meglio in generale è indubbiamente lui.

Ad esempio, prima di provare questo smartphone abbiamo messo alla prova anche vivo Y76 5G, che rientra nella stessa fascia di prezzo, e la differenza si nota particolarmente: se nei contesti con buona luce ormai parecchi modelli riescono a portare a casa un buon risultato (anche se HUAWEI nova 9 SE è anche qui qualche spanna sopra), è soprattutto nelle situazioni con poca luce che si riesce a differenziare meglio un ottimo comparto fotografico da uno solamente discreto. HUAWEI in questo senso ha lavorato molto bene. Il rumore digitale non sparisce del tutto, ma la modalità Notte lavora come si deve e consente di ottenere ottimi scatti per la fascia media. Non manca, poi, una lente grandangolare, non sempre scontata in questo segmento.



Le macro hanno sempre una risoluzione troppo bassa, mentre risultano buoni gli scatti della fotocamera anteriore da 16MP (f/2.2). Questi ultimi, in particolare, non danno problemi anche in contesti con molta luce, dove invece altri dispositivi di fascia media solitamente faticano. A livello di registrazione video si arriva a 1080p/30fps e la stabilizzazione non è male, ma non mancano anche funzionalità come selfie grandangolari e Dual-View video. Insomma, se messo a confronto con il comparto fotografico di altri smartphone con prezzo intorno ai 350 euro, quello di HUAWEI nova 9 SE ne esce indubbiamente vincitore. Per approfondire, potete farvi un'idea più precisa dando un'occhiata agli scatti non compressi presenti nella nostra cartella Drive dedicata a HUAWEI nova 9 SE.

HUAWEI sa bene, inoltre, che spesso i ragazzi cercano uno smartphone che si distingua dalla massa in termini di design. Il retro riflettente di nova 9 SE e l'enorme modulo fotografico contribuiscono sicuramente alla causa, garantendo una sensazione di unicità sin da subito, mentre le dimensioni sono pari a 164,64 x 75,55 x 7,94 mm, per un peso di 191 grammi.



In realtà, però, qualche aspetto che non ci ha convinto del tutto in termini di materiali c'è: ad esempio, nella nostra colorazione Crystal Blue le impronte si fanno un po' notare.

Tuttavia, sul mercato sono disponibili anche le varianti Pearl White e Midnight Black, quindi non manca una certa possibilità in termini di scelta. La sporgenza del modulo fotocamere è un po' troppo elevata per i nostri gusti, ma la cover trasparente presente in confezione sistema un po' la questione. A tal proposito, HUAWEI ha fatto le cose per bene, fornendo all'utente anche un cavo USB Type-C/USB Type-A e soprattutto un caricabatterie da 66W, che affianca una batteria da 4.000 mAh. Sono tutti aspetti che aiutano durante il quotidiano e una ricarica rapida garantisce ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di collegamento alla presa di corrente.



Troviamo, poi, funzionalità come lo sblocco rapido dello smartphone tramite il sensore per le impronte digitali integrato nel pulsante d'accensione e attraverso il riconoscimento facciale. Insomma, HUAWEI sembra aver studiato bene questo smartphone, offrendo un po' tutte le caratteristiche più gettonate e strizzando l'occhio al portafoglio, visto il costo non esagerato.

Sappiamo poi che generalmente gli utenti più giovani sono fruitori di molti contenuti multimediali. Qui entra in gioco l'ottimo pannello LCD da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ (2388 x 1080 pixel) con refresh rate di 90 Hz e touch sampling rate di 270 Hz. Si tratta di un pannello niente male per la fascia media, sia in termini di bilanciamento dei colori che a livello di luminosità massima. Peccato solamente per qualche limitazione legata ai servizi di streaming, ma per il resto il comparto multimediale di HUAWEI nova 9 SE offre tutto ciò che ci si potrebbe aspettare.



Lo stesso discorso vale anche per le prestazioni, in quanto sotto la scocca prende posto il processore Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Certo, non siamo al top del mercato a livello di performance, ma si tratta di una soluzione in grado di non avere troppi problemi in ambito quotidiano. Lato software troviamo la EMUI 12, mentre in termini di connettività ci sono 4G, Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC e porta USB Type-C 2.0.

Come vanno i servizi HUAWEI?

Il produttore ha già ampiamente dimostrato agli appassionati nel corso degli anni di saper dire la sua nel mondo degli smartphone. Ora, però, tutte le questioni più dibattute vertono sul supporto al 5G, anche se in termini di connettività potrebbero arrivare presto delle novità importanti, e sul software.

A questo proposito, il brand sta continuando a estendere a dismisura la sua proposta per facilitare il passaggio ai suoi dispositivi senza troppe remore; basti pensare all'app come Phone Clone per trasferire il software dal precedente dispositivo, nonché alle applicazioni preinstallate come lo store digitale HUAWEI AppGallery e Petal Search, per consentire di trovare rapidamente applicazioni anche al di fuori dello store. Il resto lo fa l'apertura del mondo Android: installare negozi digitali di terze parti come Amazon Appstore da cui reperire app come Instagram e Facebook è un lampo per un utente che conosce bene questo mondo.



Per il momento permane una situazione di frammentazione e in alcuni casi è ancora necessario installare a partire dagli APK, ma è innegabile il fatto che in casa HUAWEI si stia lavorando duramente per migliorare la situazione. Per intenderci, app come Amazon Shopping, TikTok e UniCredit sono tranquillamente disponibili su HUAWEI AppGallery.

Sempre più sviluppatori stanno puntando gli occhi sul negozio digitale di HUAWEI, offrendo contenuti esclusivi accessibili dalla sezione Regali di AppGallery e rilasciando app per la piattaforma. Il caso più eclatante è probabilmente quello di MetroLand, nuovo videogioco dagli autori del popolare Subway Surfers (KILOO), che è addirittura un'esclusiva AppGallery. Grazie a questi contenuti, il negozio digitale di HUAWEI sta attirando anche nuovi utenti che non dispongono di smartphone HUAWEI. Infatti, nel caso non lo sapeste, AppGallery si può installare tramite APK su pressoché qualsiasi smartphone Android (mentre è chiaramente preinstallato sui dispositivi HUAWEI).

Insomma, la situazione si sta facendo sempre più interessante e potenzialmente, combinando una fonte e l'altra, al giorno d'oggi è possibile fare un po' di tutto con uno smartphone come HUAWEI nova 9 SE.

Le limitazioni anche per un utente esperto, però, sono altrove. Tralasciando l'assenza del supporto al 5G, che nella fascia di prezzo di questo smartphone diventa decisamente più trascurabile rispetto ai top di gamma, la principale questione che può far storcere il naso, oltre alla già citata assenza dei servizi Google (che comporta questioni come il backup di WhatsApp solamente in locale), è la mancanza dei DRM Widevine L1. Ci sono, infatti, i DRM Widevine L3, quindi contenuti come quelli di Netflix si possono vedere solamente in SD.

In definitiva, le pecche non mancano in un dispositivo di questo tipo, ma nella fascia dei 350 euro diventano potenzialmente più "sopportabili".

Quel che era giusto sottolineare in questa sede è il fatto che HUAWEI stia continuando a essere quella di sempre e che, nonostante l'impossibilità di utilizzare determinati strumenti, stia rispondendo al meglio delle sue possibilità.

HUAWEI nova 9 SE è già oggi un dispositivo in grado di offrire tanto a un utente consapevole, ma tutto dipende però dalle esigenze e volontà di chi compra. Il mercato, infatti, pullula di alternative e un acquisto di questo tipo va sempre ponderato molto bene.