Lenovo Legion 5i Pro: Marvel's Spider-Man Remastered alla prova su laptop

Tra i produttori più attivi sul mercato, Lenovo ha presentato la nuova linea di portatili da gaming Legion, nome ormai celebre tra i videogiocatori di tutto il mondo. Come ogni anno la gamma di laptop della casa Cinese porta in dote un design raffinato e il meglio della componentistica hardware disponibile, nonché una serie di servizi al cliente che si contraddistingue per qualità e quantità: tra questi spicca sicuramente CO2 Offset, iniziativa che compensa i costi medi delle emissioni di carbonio dell'intero ciclo di vita del dispositivo con progetti per la salvaguardia dell'ambiente, il tutto incluso nel prezzo di acquisto.

Abbiamo passato le ultime settimane in compagnia di Lenovo Legion 5i Pro di settima generazione nella versione equipaggiata con i nuovi processori Intel di 12° Gen e schede video Nvidia GeForce RTX 30, mettendolo alla prova su Marvel's Spider-Man Remastered.

Gaming e design in un'unica frase? Si può fare

Una delle caratteristiche che contraddistingue la gamma Legion è sicuramente il design immediatamente riconoscibile grazie a linee che, senza nascondere la natura gaming della serie, riescono a mantenere forme pulite, semplici e dal tratto elegante.

Il Legion 5i Pro non fa eccezione e si presenta con un corpo macchina spigoloso e minimale a partire dalla parte anteriore completamente pulita, in cui l'ampio trackpad e la tastiera retroilluminata con quattro zone di controllo trovano la naturale collocazione, insieme al tasto di accensione posto in posizione centrale e impreziosito da un LED che indica lo stato di potenza del portatile.

Il display da 16 pollici è incorniciato da quattro sottili bordi mentre nella parte posteriore trovano posto la porta di alimentazione e alcune connessioni, tutte opportunamente segnalate, nonché due grandi prese d'aria che ricordano vagamente i reattori di un caccia.

Sui lati trovano spazio le restanti porte e una rifinitura introduce altre due prese d'aria protette da una griglia. Sul lato destro va poi segnalata la presenza di uno switch che permette di accendere e spegnere la webcam integrata, molto comodo per proteggere la privacy senza ricorrere a espedienti "self-made".



Nella parte superiore del pannello spicca il logo della casa incastonato tra due linee che disegnano un trapezio, mentre nella parte inferiore oltre ai quattro supporti di appoggio è ben visibile la grata che protegge il sistema di raffreddamento proprietario Legion Coldfront 4.0 , con cinque tubi di calore e blocco di trasferimento in rame dedicato alla sola CPU.

La scelta dei materiali e la colorazione Storm Gray completano il quadro: il laptop risulta infatti molto solido, rifinito e persino piacevole al tatto, restituendo nel complesso un dispositivo in grado di non sfigurare anche in ambiente professionale.

Dotazione da battaglia

Sul fronte delle specifiche tecniche Lenovo Legion 5i Pro non si risparmia e offre il meglio della tecnologia disponibile. Ad aprire le danze c'è il processore Intel Core i7-12700H con 14 core, 20 threads e tecnologia Turbo Boost per una frequenza fino a 4.70 GHz. Il comparto grafico è sostenuto dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 8 GB GDDR6, TDP di 125 W e pieno supporto a Ray Tracing e DLSS 2.0. Per finire 32 GB di ram DDR5 a 4800 MHz e SSD da 1 TB compatibile con PCIe 4.0 in grado di gestire lo streaming dati senza problemi.

Importanti le caratteristiche del display: il pannello da 16'' IPS con risoluzione WQHD+ 2560 x 1600 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz è capace di emettere ben 500 nits di picco, garantendo la certificazione Vesa DisplayHDR 400, pieno supporto a Dolby Vision e una fedeltà delle immagini superiore rispetto alla media della categoria. Il sistema audio è invece affidato a due speaker da due watt gestiti da Nahimic.

La connettività è garantita dallo standard Wi-Fi 6E 2x2, dal Bluetooth 5.1 e dalla dotazione di porte: Thunderbolt 4 e USB Type-C 3.2 sul lato sinistro, USB-A 3.2 e jack per le cuffie/mic sul lato destro, due USB-A 3.2 (una con ricarica continua), USB-C 3.2, HDMI, RJ45 e alimentazione sul retro.



L'amichevole Spider-Man di Lenovo

Per testare a fondo le capacità del nuovo Lenovo Legion 5i Pro abbiamo utilizzato Marvel's Spider-Man Remastered, uno dei titoli più attesi della storia recente che, dopo aver fatto la gioia degli utenti PlayStation, è finalmente pronto a spremere l'hardware dei giocatori su PC.

La versione rimasterizzata dell'open world targato Insomniac si presta infatti molto bene alla nostra prova in virtù di un comparto tecnico capace di mettere alle corde anche i sistemi più prestanti, mettendo al contempo in mostra la spettacolarità del Ray Tracing. Per fare questo abbiamo utilizzato una risoluzione di 2560 x 1600 pixel con refresh rate a 165 Hz e DLSS 2.0 impostato sul preset "Qualità". Per i settaggi abbiamo invece scelto il preset "Super", impostando poi manualmente il filtro anisotropico a 16X e il Ray Tracing su "Super". Legion 5i Pro ha dato letteralmente vita alle strade di Manhattan, restituendo tutto lo splendore della skyline newyorkese senza alcuna incertezza: il nostro Peter Parker opportunamente mascherato ha potuto così penzolare tra un edificio all'altro godendo dei panorami mozzafiato, il tutto con un framerate stabile tra i 60 e i 70 fps che, nelle cutscene, ha toccato vette superiori ai 90 fps.

Al di là delle grandi performance grafiche, il laptop di Lenovo non ha incontrato alcun problema di throttling mantenendo le temperature ancorate attorno agli 80 gradi e con una rumorosità decisamente bassa nonostante il grande lavoro delle ventole. Va infine precisato che con HDR attivo il display ha restituito colori naturali e brillanti, con un contrasto e un livello di luminosità atipici per questo genere di dispositivi.

Insomma, Lenovo Legion 5i Pro si è dimostrato il compagno di giochi ideale, un vero e proprio super eroe delle performance, risultando al contempo molto piacevole alla vista. Il prezzo è in linea con i portatili di questa categoria: per mettere le mani sul nuovo laptop di Lenovo si parte da 1.899 Euro.