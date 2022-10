Lenovo Legion Y25-30: il monitor da gaming alla prova

Sotto la dicitura "monitor da gaming" trovano collocazione una miriade di dispositivi dalle caratteristiche disparate e con target completamente differenti: alcuni modelli privilegiano la qualità delle immagini, altri la risoluzione o ancora le funzionalità extra, rispondendo di volta in volta alle specifiche esigenze dei giocatori.

Il Lenovo Legion Y25-30 si rivolge invece ai giocatori che puntano tutto sulla velocità e sulla responsività del display, utenti alla ricerca di un pannello in grado di macinare frame ad altissima frequenza e di portare il livello della sfida ai massimi livelli: grazie ad un refresh rate che tocca vette di 280 Hz in overclock, il monitor di Lenovo si candida a diventare un protagonista nel campo degli Esport, nonché fedele compagno di gioco anche per i titoli in single player. Dopo averlo messo alla prova, siamo pronti a raccontarvi la nostra esperienza con il Legion Y25-30, disponibile al costo di 399 euro.



Un design inconfondibile

Come tutti i prodotti della serie omonima, anche il Lenovo Legion Y25-30 sfoggia linee che richiamano immediatamente la sua natura gaming, strizzando al contempo l'occhio al mondo del design: il display da 24.5 pollici trova collocazione all'interno di una cornice sottile che solo nella parte inferiore lascia spazio al logo della casa.

Il retro del pannello si sviluppa su due piani, il primo dei quali completamente minimale e che viene impreziosito sul lato sinistro dai tasti di controllo e da una targhetta metallizzata con il blasone dell'azienda. Il secondo piano nasconde invece l'elettronica dietro ad una bellissima griglia a nido d'ape rifinita sul lato destro con un grande logo e con le porte messe a disposizione dal monitor.



Nella parte centrale si sviluppa il perno e il relativo braccio di sostengo, anche questo caratterizzato da una griglia a nido d'ape e dai fori per il cable management, che consente di inclinare il monitor con un angolo di - 5°/22°, di girarlo sull'asse orizzontale di 45° e su quello verticale di 90°, il tutto con un'altezza regolabile di 135 mm.

Un'ampia e solida base di appoggio a forma di V completa la composizione rendendo tutto molto stabile. Ottima la scelta dei materiali plastici impreziositi dalla colorazione "Raven Black" con rifiniture metallizzate, il tutto per dimensioni di 55 x 329.1 x 557.3 mm (senza stand) ed un peso totale di 5.30 Kg.

Specifiche da Pro Gamer

Dal punto di vista delle specifiche tecniche Lenovo Legion Y25-30 svela la sua natura di monitor dedicato ai giocatori più esigenti ed in particolare agli Esport. Il display da 24.5 pollici porta in dote una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel, con un refresh rate di 240 Hz che in overclock può arrivare a 280 Hz, e tempi di risposta di soli 0.5 ms.



La retroilluminazione WLED consente una luminosità media di 400 nit con picchi di 500 nit e certificazione DisplayHDR 400, mentre il rapporto di contrasto è di 1000:1. Il pannello a 8 bit da 16.7 milioni di colori può raggiungere il 99% del gamut sRGB con una copertura fino al 120%. Non manca poi il supporto all'ultima versione di AMD FreeSync.

Il monitor targato Lenovo è poi equipaggiato con due speaker da 3 W che, pur rimanendo nel segmento dell'audio integrato, offrono un buon livello di bassi e suoni piuttosto cristallini. Ottima la dotazione delle porte: si parte con 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB 3.2 Type-B, 4 USB 3.2 Gen1 Type-A e 1 jack da 3.5 mm.

Insomma, Lenovo Legion Y25-30 mette in mostra caratteristiche tecniche in grado di macinare fps senza troppi fronzoli con tempi di risposta ridotti ai minimi termini, volgendo lo sguardo alle competizioni più accese.

Competizione senza compromessi

Lenovo Legion Y25-30 offre il meglio con i giochi che richiedono grande velocità di pensiero e riflessi fulminei: in questo contesto il display di Lenovo può infatti mostrare i muscoli grazie all'elevato refresh rate e ai tempi di risposta che rasentano lo zero.

Fortnite, Valorant, Call of Duty Warzone, Rainbow Six Siege, abbiamo messo alla prova le capacità del display con i principali giochi competitivi della scena attuale: in tutti i casi l'esperienza è stata esaltante e nonostante le nostre dubbie capacità il monitor ci aiutati a non farci prendere alla sprovvista, compensando spesso le nostre lacune in termini di reazione e regalandoci quell'istante in più che separa la vittoria dalla sconfitta. Va poi sottolineato che, nonostante la frenesia delle sessioni, la tecnologia Natural Low Blue Light ci ha permesso di mantenere alta la concentrazione senza affaticare eccessivamente gli occhi.



La qualità dell'immagine e la fedeltà dei colori si mantengono su ottimi livelli, caratteristica non scontata per questa categoria di prodotti, in particolare con HDR attivo.

Merita una menzione il software Lenovo Artery che consente di avere il massimo controllo su tutti i parametri regolabili, dalla semplice selezione dei preset alle funzionalità più utili per i giocatori professionisti: framerate, timer, aim point, shortcut key e tanto altro. Insomma, il Legion Y25-30 ha tutte le carte in regola per soddisfare i giocatori competitivi più esigenti, adattandosi bene anche ad altri generi videoludici.