LG UltraGear 45GR95QE: l'OLED a 240 Hz messo alla prova

Dopo averli attesi per anni, i monitor da gaming con tecnologia OLED si stanno ritagliando uno spazio sempre maggiore nelle line up annuali dei vari produttori. Quando si parla di OLED è inevitabile pensare a LG, azienda che domina il corrispettivo segmento TV per la gioia di tutti i giocatori da salotto.



Annunciata lo scorso dicembre e presentata al CES 2023, la nuova gamma LG UltraGear porta in dote la serie GR95QE, due monitor da 27 e 45 pollici che, oltre ad essere equipaggiati con gli agognati diodi organici, portano in dote un refresh rate clamoroso di 240 Hz, record assoluto per questa tipologia di pannelli. Abbiamo passato gli ultimi giorni in compagnia di LG UltraGear 45GR95QE, spremendo a fondo tutte le capacità del display e facendoci catturare dall'avvolgente curvatura 800R. Vi raccontiamo com'è andata!

Anche l'occhio vuole la sua parte

Difficilmente ci lasciamo andare a facili giudizi di tipo estetico ma nel caso del nuovo LG UltraGear 45GR95QE non possiamo che concedere un plauso alle scelte di design apportate dall'azienda coreana. Il nuovo monitor si presenta con linee che richiamano immediatamente la tradizione della linea UltraGear, impreziosite da tanti piccoli dettagli che riflettono la qualità premium del prodotto.

Le dimensioni di 992.7 x 537.7 x 362.5 mm con tanto di stand, si riassumono in un lato frontale con cornici sottili, il cui profilo viene interrotto da una piccola barra sulla parte inferiore dove trovano posto l'unico tasto presente sul monitor e i vari sensori. Il lato posteriore si sviluppa invece su due livelli: il primo chassis protegge il pannello con una scocca nero opaco sulla quale spicca il logo metallizzato della serie. Il secondo livello, più spesso, nasconde tutta l'elettronica dietro ad una rifinitura a nido d'ape interrotta da due strisce LED che si sviluppano sui lati e la circondano. Nella parte inferiore è invece posizionato il cassetto con tutte le connessioni.

Lo stand regolabile in altezza, inclinazione e rotazione è composto da una solida base a V e da un braccio a forma di diamante sul quale si aggancia un piccolo scomparto per la gestione dei cavi. Una menzione merita infine il sottile telecomando, anche questo nero opaco e con piccolo logo della casa sulla parte anteriore. Il montaggio è facile e immediato e si conclude con due semplice operazioni di aggancio. LG UltraGear 45GR95QE è un monitor solido, la qualità dei materiali è percepibile e il suo design mostra la caratterizzazione gaming con fierezza e persino con eleganza.



L'OLED più veloce del west

LG UltraGear 45GR95QE può vantare specifiche tecniche da vero top di gamma, a partire da uno dei migliori pannelli in circolazione: il display OLED da 10-bit, 44.5 pollici con curvatura 800R e rapporto di 21:9, porta in dote una risoluzione Quad HD da 3440 x 1440 pixel con refresh rate fino a 240 Hz (risultato eccezionale per la tecnologia organica) e tempi di risposta (GtG) di soli 0.03 ms.

I picchi di luminosità fino a 1000 nits si esprimono al meglio grazie al supporto a HDR10 e alla copertura al 98.5% della gamma DCI-P3. Non manca il VRR con la compatibilità a NVIDIA G-Sync e il supporto a AMD FreeSync Premium. Ottimo il lavoro svolto sul trattamento antiriflesso che limita efficacemente il disturbo delle fonti luminose esterne.

Completa la dotazione di ingressi e uscite con 2 porte HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB 3.0 in up-stream, 2 porte USB 3.0 per il down-stream, 1 jack da 3,5 mm con supporto a DTS Headphone X e 1 uscita ottica. Il telecomando IR con 16 tasti e controller centrale completa il quadro e mette un punto su delle caratteristiche che promettono un'esperienza di gioco di alto livello.



Un piacere per gli occhi

Date le premesse di carattere tecnico non è difficile immaginare il tipo di esperienza di gioco offerta dal nuovo LG UltraGear 45GR95QE. Il monitor fonde la qualità visiva dei migliori TV OLED, accompagnata da picchi di luminosità elevati, all'estrema velocità a cui sono abituati i giocatori PC, andando incontro a esigenze differenti: che siate alla ricerca di colori brillanti, neri profodi e nitidezza dell'immagine per l'utilizzo multimediale (e perchè no, per l'editing) o della reattività necessaria ad affrontare le competizioni multiplayer, il nuovo UltraGear saprà come lasciarvi soddisfatti.

Per sfruttare appieno l'ampia diagonale, la particolare curvatura e l'aspect ratio del displayabbiamo improvvisato un volo panoramico con Microsoft Flight Simulator: raramente ci siamo trovati così coinvolti. Il merito è sicuramente del simulatore di Asobo che però, nel caso specifico, ha potuto fare leva sulle specifiche del gioiellino di LG, mostrandoci scenari mozzafiato con un'ampiezza della visuale straordinaria e con un angolo di visione favorito dalla curvatura da 800R che, su questa diagonale e con questo rapporto, è un vero e proprio punto di forza.



I colori naturali e ben calibrati, l'alto contrasto e la pulizia delle immagini hanno fatto il resto, regalandoci una sessione davvero memorabile. Per spremere ogni singolo hertz dall'elettronica abbiamo invece affrontato i pericolosi robot sovietici di Atomic Hearts, un gioco ad alto contenuto di fps: il pannello è arrivato a toccare i 240 Hz senza alcuna difficoltà e senza mostrare il fianco ad artefatti, reggendo brillantemente le fluttuazioni grazie al refresh rate variabile e all'estrema reattività.

L'ampio spazio di lavoro offerto da LG UltraGear 45GR95QE apre le porte ad un ampio ventaglio di possibilità sul fronte multimediale. Al di là della visione di contenuti, di ottimo livello, le attività di streaming, montaggio e professionali in generale trovano una loro naturale collocazione grazie all'estensione del desktop: giocare e streammare, editare su diversi spazi di lavoro o semplicemente organizzare i documenti mentre si guarda un video su YouTube è davvero un piacere.

La gestione del monitor è agevolata dall'OnScreen Control dal quale è possibile regolare ogni singolo parametro, nonché selezionare uno dei tanti preset disponibili tra FPS, RTS, Reader, HDR Effect e tanti altri. L'illuminazione Hexagon Lightning può essere personalizzata con pochi click, così come le modalità PBP e PIP per vedere fonti diverse sullo stesso display. Il telecomando UltraGear è poi una comodità da non sottovalutare e facilita di molto la personalizzazione del pannello.



Insomma, l'OLED sul PC monitor trova una delle sue più riuscite rappresentazioni in questo nuovo LG UltraGear 45GR95QE. La perla della casa coreana è una macchina che macina fps e li rende con una qualità generale dell'immagine sopra la media, il tutto con una reattività in termini di frequenza e risposta mai viste prima su questo tipo di display. Può far sempre comodo, infine, avere a disposizione così tanto spazio desktop per tutte le attività che esulano dal gaming. Ovviamente tutto ha un costo: Per portarvi a casa LG UltraGear 45GR95QE servono 1.799,99 Euro