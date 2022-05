MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition: la nostra prova

Come di consueto, all'arrivo di una nuova generazione di processori corrisponde un refresh dell'intera gamma di laptop che i produttori sono soliti portare sul mercato. L'avvento della dodicesima generazione di CPU messa a punto da Intel ha portato allo stesso identico risultato e tra le aziende più attive nell'aggiornamento dei propri dispositivi non poteva mancare MSI. Per la serie di portatili da gaming Crosshair, il colosso di Taiwan ha però deciso di fare qualcosa di speciale, dedicando una versione personalizzata del proprio notebook alla celebre serie di giochi targati Tom Clancy e, in particolare, all'ultima fatica di Ubisoft, di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Rainbow Six Extraction.



Dalla collaborazione tra le due aziende è nato il nuovo, coloratissimo MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition, i cui dettagli per l'acquisto sono disponibili sul sito ufficiale MSI (si trova online a circa 1.999 euro), un laptop equipaggiato di processori Intel Alder Lake e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 30. Abbiamo passato gli ultimi giorni in compagnia di questa Special Edition, abbattendo pericolose creature grazie ai coraggiosi operatori e siamo pronti a raccontarvi com'è andata.



Parola d'ordine: Extraction

Partiamo dal design e dal colpo d'occhio che sicuramente non lascia indifferenti: per l'occasione, infatti, MSI ha scelto di rivoluzionare le colorazioni del nuovo Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition, lasciando inalterate le linee.

Il laptop si presenta nelle sue classiche misure di 359 x 259 x 26.9 mm e un peso di 2.3 Kg, caratterizzato da una superfice frontale su due livelli sulla quale spicca il logo di Rainbow Six Extraction e dalla ormai celebre griglia a nido d'ape nella parte posteriore. Una volta aperto lo schermo è impossibile non notare la tastiera retroilluminata che richiama i tipici colori della produzione Ubisoft, con tanto di tasti di movimento (WASD) con cap gialli e trasparenti, così come il trackpad opportunamente rifinito con un codice a barre e la scritta "React". La parte superiore è completamente colorata di giallo e lascia intravedere un'ulteriore rifinitura in rilievo. Nella parte inferiore destra, un triangolo giallo introduce il logo del gioco e un'altra scritta ispirata alle atmosfere di Extraction.



La bocca di areazione è posizionata sul lato sinistro e protetta da una griglia, mentre tutte le connessioni si dividono sui due lati. Il pacchetto personalizzato offre però qualcosa in più: oltre alla confezione a tema, nel bundle è incluso un mouse da gaming con i colori di Rainbow Six Extraction, un mouse pad con grafica speciale e ovviamente la versione deluxe del gioco targato Ubisoft.

Insomma, al netto delle linee semplici ed efficaci, il nuovo laptop di MSI mette in mostra colorazioni sgargianti e che rendono giustizia al titolo di riferimento. Un laptop da gaming puro, più adatto a intense sessioni di gioco che a un ufficio, a meno che non vogliate scambiare qualche colpo con i vostri colleghi.



Un equipaggiamento d'assalto

Dal punto di vista della dotazione hardware, MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition mette in campo componenti in grado di macinare FPS e soddisfare le esigenze di giocatori e creativi.

Nella variante da noi testata (B12UEZ) il laptop è equipaggiato con il nuovo processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione che, grazie all'architettura ibrida e ai suoi 14 core e 20 thread, non teme alcun tipo di impiego. Il comparto grafico è sorretto dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 con TGP da 140 w e 6 GB di RAM DDR6 dedicata. Completano il quadro 16 GB di RAM DDR4 da 3200 MHz espandibili fino a 64 GB e un SSD NVMe compatibile con PCIe Gen4 da 1TB. Il display QHD (2560x1440) da 15,6 pollici ha un refresh rate di 165 Hz e una buona qualità dei colori e dell'immagine, mentre il suono è gestito da due speaker, dal chip Hi-Resolution Audio e dalla suite Nahimic.

I bollenti spiriti del laptop sono tenuti a bada dall'ormai collaudato sistema Cooler Boost 5 dotato di 2 ventole e 6 heat pipe che è possibile intravedere sul retro.

Anche il comparto connettività non lascia nulla al caso: MSI Crosshair 15, infatti, è dotato di una porta Type-C USB3.2 Gen1, di due porte Type-A USB2.0, di una porta Type-A USB3.2 Gen1, del jack audio e di una porta HDMI 4K/60 Hz. La comunicazione, invece, è garantita dalla scheda di rete 802.11 ax con Wi-Fi 6 e Bluetooth v5.2. Sotto il profilo delle caratteristiche ci troviamo quindi di fronte ad un laptop che può sostenere tutti i giochi più recenti, con un buon margine di longevità anche per quelli futuri.



Qualche numero

Dopo aver elencato le caratteristiche tecniche del nuovo MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition è il momento di passare alla prova su strada vera e propria, snocciolando qualche numero a partire dai benchmark sintetici.

Lasciando all'IA di MSI Center il compito di gestire la potenza del laptop, il processore Intel Core i7-12700H su Cinebench R23 fa registrare ben 11246 punti in multi-core e 1739 punti in single-core, dimostrando quindi l'efficienza e la bontà delle nuove soluzioni della casa californiana.

L'analisi effettuata con 3DMark fa invece registrare un totale di 8561 punti su Time Spy, mentre sul fronte del ray tracing Port Royal tocca i 5075 punti totali, numeri che consentono al laptop di attestarsi nella parte medio alta della classifica. Anche l'SSD non delude, pur non arrivando alle vette di altri modelli recenti: CrystalDiskMark 8 riporta 3602 MB/s in lettura e 3463 MB/s in scrittura, garantendo tutta la velocità necessaria ai caricamenti di giochi e applicazioni anche piuttosto pesanti.

Per mettere concretamente alla prova le prestazioni del laptop, non potevamo che utilizzare proprio Rainbow Six Extraction. Il cooperativo di Ubisoft gira al massimo del dettaglio e della risoluzione senza alcuna fatica, viaggiando abbondantemente al di sopra dei 100 FPS in quasi tutti i contesti.



Per spremere ancora di più la GPU abbiamo invece utilizzato Forza Horizon 5 e anche il racing game di Playground Games ha ottenuto ottimi risultati, viaggiando costantemente tra i 60 e gli 80 FPS al massimo dettaglio possibile, con picchi di 100 FPS nei momenti meno concitati. Infine Death Stranding che, con DLSS e Ray Tracing attivi, si aggira attorno ai 105 FPS in 1440p.

Nonostante l'ottimo sistema di raffreddamento, le temperature massime arrivano a sfiorare i 95 gradi nei momenti di stress massimo e il lavoro delle ventole, sebbene migliorato notevolmente rispetto al passato, si fa sentire. Dall'incrocio dei test si possono notare le ottime prestazioni generali del Crosshair 15, un portatile capace di soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore. In chiusura è bene dire due parole sulla durata della batteria: sebbene il laptop sia pensato per un uso wired, le operazioni giornaliere possono essere effettuate senza problemi anche in portabilità grazie a una batteria che consente svariate ore di autonomia.