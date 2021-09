MSI GP76 Leopard: un laptop per i professionisti con l'anima gaming

Ormai da tempo MSI ci ha abituati a una lineup di notebook completa, capace di aggredire tutti i segmenti di mercato con una rosa di prodotti che per caratteristiche e design sono in grado di accontentare le richieste di un'utenza sempre più vasta e variegata.

Negli ultimi anni il team di progettisti dell'azienda taiwanese ha rivolto un'attenzione particolare alla ricerca di nuove linee e forme con l'obbiettivo di creare laptop sempre più performanti e allo stesso tempo capaci di trovare il proprio habitat naturale non solo nelle case dei giocatori più esigenti ma anche in ambienti professionali come uffici, studi e cantieri, mantenendo al contempo lo stile tipico del dragone di Tapei.





La nuova linea di laptop MSI GP76 Leopard si muove sul solco di quanto fatto finora, aprendo le porte alle più recenti tecnologie, come i processori Intel Core i7 di undicesima generazione e le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 30. Al momento la disponibilità sul mercato risulta limitata, ma i nuovi MSI GP76 con display da 17,3 pollici e la RTX 3070 saranno riassortiti su Amazon a metà ottobre, ma ora vediamo com'è andata la nostra prova su strada.



Semplicità e robustezza

A discapito delle immagini "animalesche" che possono essere evocate dal nome, il nuovo MSI GP76 Leopard ricorda da vicino, per forme e colori, il celebre bombardiere strategico stealth B-2 Spirit.

Il modello sul quale abbiamo eseguito i test, l'11UG-081IT, si presenta con uno schermo da 17 pollici e dimensioni di 397 x 284 x 25.9 mm per un peso totale di 2.9 Kg. Nonostante ciò, quello che balza immediatamente all'occhio è la compattezza delle forme e la pulizia del design.



Ci troviamo di fronte a un bellissimo monolite nero le cui linee vengono spezzate dalle rifiniture posizionate in corrispondenza dei perni sui quali è fissato il display. Nella parte superiore non poteva mancare il tradizionale blasone dell'azienda mentre la porzione inferiore lascia intravedere, come sugli altri modelli della casa, il complesso sistema di raffreddamento.

Prese d'aria e connettività trovano ordinatamente spazio nei due lati e nella parte posteriore del laptop. Il pannello è circondato da una sottile cornice che lascia spazio al logo di MSI e introduce l'ampia tastiera RGB targata SteelSeries.

Ottima la scelta dei materiali. Il nuovo chassis in metallo è garanzia di robustezza e lascia buone sensazioni anche al tatto, mentre una completa revisione delle componenti meccaniche contribuisce alla solidità generale.

La pausa pranzo dei videogiocatori

Al contrario di prodotti specifici, come abbiamo visto nella nostra recensione del MSI GE76 Raider, espressamente pensato per il gaming, la nuova serie Leopard è stata invece studiata per garantire altissime prestazioni ai professionisti che necessitano della potenza per effettuare calcoli tecnici complessi o per soddisfare particolari requisiti di progettazione.

Il nuovo MSI GP76 Leopard 11UG-081IT risponde a queste esigenze con una dotazione di altissimo livello, a partire dal processore Intel Core i7-11800H con 8 core e 16 thread. Questa CPU si muove a una frequenza di clock in turbo dual core fino a 4.6 GHz. Il comparto video è affidato alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8 GB di memoria video GDDR6 e un TGP di 140 W, una delle versioni più spinte di questo chip. Completano il quadro 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e un SSD con supporto PCIe Gen4 da 1 TB. Una menzione particolare la merita certamente il monitor FullHD con un Refresh Rate fino a 240 Hz, accompagnato da una resa cromatica di buon livello e picchi di luminosità ottimi per la categoria. Va da sé che specifiche del genere, al di là dell'utilizzo in ambito professionale, denotano un'impronta fortemente votata al gaming di un certo livello.



Del resto, anche i numeri ottenuti attraverso le analisi sintetiche che abbiamo condotto lo confermano. Messo alla prova con Cinebench R23, il nuovo processore di Intel ha fatto registrare 11957 punti in multi-core e 1500 punti in single-core mentre con il nuovo test per le CPU di 3DMark l'utilizzo a pieno regime di tutti i thread registra 6476 punti, di cui 931 sul singolo thread.

3DMARK TIME SPY 3DMARK PORT ROYAL

Anche la GPU di NVIDIA chiaramente non delude. Time Spy di 3DMark segna un punteggio grafico di 10186 unità, mentre la CPU si ferma a 9048. Il Ray Tracing si dimostra a portata di mano grazie ai 6204 punti di Port Royal. Infine, le prestazioni del supporto di archiviazione evidenziano la bontà dell'SSD da 1 TB, che raggiunge numeri altissimi grazie alle linee PCIe 4.0, con 6663 MB/s in lettura sequenziale e 4932 MB/s in scrittura sequenziale.



Pad alla mano, il nuovo MSI GP76 Leopard si conferma un sistema di prim'ordine. Lo abbiamo testato con Control e DiRT 5, due giochi che offrono un diverso grado di implementazione del Ray Tracing.

L'ultima fatica di Remedy, in 1080p e con tutte le impostazioni su Ultra e RT attivo si lascia piacevolmente giocare con un framerate variabile tra i 50 e i 60 fps che, una volta attivato il DLSS in modalità Qualità, schizza nel range dei 70-90 fps a seconda delle situazioni. L'arcade automobilistico di Codemasters invece, sempre in 1080p e con tutte le impostazioni su Ultra, restituisce un notevole senso di velocità grazie ad un framerate che si muove tra gli 80 e 100 fps. Una volta attivato il Ray Tracing, che nel caso specifico agisce sulle ombre, il framerate rimane mediamente stabile intorno ai 60 fps. Durante le prove, il laptop ha raggiunto temperature nella media per questo genere di prodotti, con la CPU che è arrivata spesso a sfiorare i 90 °C mentre la GPU si è fermata a 80 °C, senza tuttavia causare problemi di prestazioni o particolari surriscaldamenti della scocca.



In conclusione, la nuova proposta di MSI è in grado di macinare una notevole mole di dati e di soddisfare completamente anche le esigenze professionali più complesse, caratterizzandosi allo stesso tempo come una macchina da gioco pensata per offrire un framerate stabile a 1080p con qualsiasi gioco.



Funzionalità ed extra

Dal punto di vista della connettività MSI GP76 Leopard mette in campo una ricca dotazione che completa l'offerta generale con tre porte USB 3.2 Type-A, una Mini-DisplayPort, una porta HDMI 2.1 con supporto massimo a flussi 4K a 60Hz, una porta RJ45, entrata/uscita mini-jack e una porta Ethernet Killer E3100G.

La connettività wireless è invece garantita dal pieno supporto al Wi-Fi 6E e dal Bluetooth v5.2. Il comparto audio è affidato al chip Hi-Res Audio accompagnato dal software di gestione Nahimic, mentre il raffreddamento del sistema è garantito dal collaudato sistema CoolerBoost 5 dotato di due ventole e heatpipe che lavorano coralmente.

La batteria da 65 WHr garantisce fino a 5 ore di utilizzo standard tra navigazione, office, film e multimedia, ma le caratteristiche del prodotto ne denotano una natura plugged, poiché con il caricabatterie collegato si riesce a beneficiare della piena potenzialità del sistema. Ricchissima, forse anche troppo, la dotazione software capitanata dall'hub MSI Center, che permette di gestire la potenza del laptop e tanti altri parametri.