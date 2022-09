MSI Titan GT77: un vero e proprio drago nato per il gaming

Di laptop da gaming ne esistono tanti: piccoli, grandi, eleganti, vistosi, economici e costosi, insomma un modello per ogni tipo di tasca e di esigenza. Ne abbiamo provati di tutti i tipi, dotati delle più recenti tecnologie ed equipaggiati con hardware di ogni genere. Tra i produttori più attivi MSI ha di anno in anno rinnovato e migliorato la propria "flotta" di portatili, apportando modifiche tecniche e rifinendo i design.

Dopo la prova del Vector GP76 abbiamo potuto mettere le mani sul nuovo MSI Titan GT77, un laptop difficilmente paragonabile a quelli già testati in precedenza, seppur già prestanti.

Con questa gamma infatti il colosso taiwanese non ha badato a compromessi, racchiudendo in un portatile da 17 pollici le migliori componenti disponibili, a partire dal processore Intel Core i9 di 12 Gen e dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, in grado di esprimere una potenza di calcolo estrema per un dispositivo portatile. Dopo aver passato qualche giorno in compagnia di questo gioiellino siamo pronti a raccontarvi la nostra esperienza.



Vistoso, potente e...vistoso

Prima di procedere alla disamina del design è bene elencare brevemente il contenuto della confezione che non si ferma al classico alimentatore: oltre a quest'ultimo e al laptop il box, di ottima fattura, porta in dote un mouse da gaming abbinato, un Dual Drive da 128 Gb e un simpatico portachiavi con le fattezze di un drago.

Insomma MSI Titan GT77 mostra il suo carattere premium a partire dal bundle e una volta rimosso dalla scatola mette in chiaro la propria natura aggressiva. Il design ricorda in tutto e per tutto le linee di una sportiva di lusso, con un profilo basso sul frontale che acquista spessore sulla generosa parte posteriore: proprio qui infatti trovano spazio i woofer audio, opportunamente protetti da una griglia rifinita e impreziosita da una striscia LED. Sui lati sono collocate tutte le connessioni disponibili e le due prese d'aria, anche queste protette da una griglia.



La tastiera meccanica dotata di switch Cherry MX Ultra Low Profile e illuminazione targata SteelSeries GG è opportunamente incastonata nello chassis e circondata dai due speaker audio, lasciando ampio spazio al trackpad centrale.

Il display è invece posizionato asimmetricamente rispetto al profilo del laptop ed è incorniciato da bordi sottili che sul lato inferiore lasciano spazio al logo della casa. Pulita invece la parte superiore sul quale spicca il blasone con l'ormai celebre drago.



Va da sé che anche la scelta dei materiali denota la qualità e la solidità del prodotto, così come la colorazione Core Black. Il tutto in dimensioni di 397 x 330 x 23 mm ed un peso complessivo di 3.3 kg, tutto sommato accettabili per un "mostro" di tale fattura. Merita una menzione anche la parte inferiore e la particolare griglia che nasconde il sistema di raffreddamento, personalizzato per questo specifico modello: il già collaudato Cooler System si arricchisce della dicitura "Titan" e viene rafforzato con quattro ventole, sette tubi e ben sei prese d'aria in grado di mantenere sotto controllo il grande calore generato dall'hardware.

Potente. L'abbiamo già detto?

Come già accennato in apertura, MSI Titan GT77 mette in campo il meglio della tecnologia disponibile su tutti i fronti. Il cuore pulsante del laptop è il processore Intel Core i9-12900 HX dotato di 16 core e 24 thread che grazie alla Turbo Max Technology 3.0 può raggiungere la frequenza di 5 GHZ.

Il comparto grafico è sostenuto dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti con ben 16 GB GDDR6 di RAM dedicata e un TDP di 175 watt, con Dynamic Boost e fino a 250 watt condivisi grazie alla tecnologia MSI OverBoost Technology. Completano il quadro i 64 Gb di RAM DDR5 (espandibile fino a 128 Gb) e l'SSD NVMe da 2 TB con pieno supporto a PCIe Gen 5 capace di raggiungere i 6.4 Gbps. Sono poi presenti altri tre slot M.2 con supporto a PCIe 4.0.

Anche sul fronte display il nuovo top di gamma di MSI fa sul serio, grazie ad un pannello da 17.3 pollici UHD con risoluzione 4K (3840x2160), refresh rate fino a 120 Hz e una qualità promessa di livello IPS. Importante la dotazione audio: due speaker frontali e due woofer posti sul retro garantiscono una qualità del suono superiore alla media, anche grazie alle firme di Dynaudio, Hi-Res e alla gestione software di Nahimic.

Chiudiamo con la connettività: Killer ax Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e Killer Gb LAN per una velocità ottimale dei dati, accompagnati da due porte Thunderbolt 4, tre Type-A USB3.2 Gen2, una Mini-DisplayPort, una HDMI fino a 4K e 120 HZ, un lettore SD e un ingresso jack.

Esperienza da desktop top di gamma

La prova su strada di MSI Titan GT77 è stata a tratti entusiasmante, sin dai primissimi test con i benchmark sintetici. Messo alle strette da Cinebench R23 il laptop del dragone ha registrato 20.609 punti in multi-core e 1920 punti in single-core dimostrando di poter tranquillamente macinare ogni tipo di calcolo.

Sul fronte grafico invece il Titano fa segnare 12.993 con TimeSpy e ben 8.260 punti con Port Royal, rendendo concreta la possibilità di giocare godendo degli effetti del Ray Tracing. Ottimi anche i numeri del SSD che toccano i 6.481 MB/s in lettura e i 4.935 MB/s in scrittura.

Per trasformare questi numeri in gameplay abbiamo utilizzato due giochi in grado di spremere a fondo le capacità del laptop, Marvel's Spider-Man Remastered e Microsoft Flight Simulator. Il ragno targato Insomniac trova nuova vita in versione PC grazie alle capacità tecniche di MSI Titan GT77: con risoluzione 4K, DLSS impostato su Qualità e preset "Super" con tutti i settaggi al massimo (Ray Tracing incluso), penzolare da un grattacielo all'altro non è mai stato così divertente.

L'ex esclusiva PlayStation brilla con fps mai inferiori alla soglia dei 60 e picchi fino a 100 nelle cutscene, rendendo l'esperienza di gioco una vera e propria goduria. Caratteristiche diverse ma risultati identici per il capolavoro targato Microsoft e Asobo: il simulatore di volo, famoso per la voracità in termini hardware, con risoluzione 4K, DLSS impostato su qualità e preset massimo non mostra incertezze, restituendo 60 fps solidi e una qualità delle immagini che mette a repentaglio la resistenza della mascella.

Va da sé che un prodotto del genere necessità di un'alimentazione wired costante per sfruttare al massimo la propria dotazione. Per concludere, MSI Titan GT77 è un laptop che non teme alcun tipo di carico, risultando ideale per i giocatori più intransigenti e per i professionisti che necessitano di grande capacità di calcolo.

Il portatile della casa taiwanese è in grado di garantire diversi anni di longevità in tutti i campi di applicazione: se siete disposti a sacrificare un po' di comodità e soprattutto a spendere una cifra considerevole le soddisfazioni saranno tante. La configurazione da noi testata, con dotazione premium, è disponibile a partire da 5.499 Euro.