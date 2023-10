Nacon Revolution 5 Pro: il controller che promette di eliminare il drift

Quando si parla di periferiche, accessori ed in particolare di controller, Nacon è sicuramente uno dei brand che si materializzano nei pensieri degli appassionati di gaming: nel corso degli anni infatti, l'azienda francese ha saputo conquistare il cuore e soprattutto le postazioni dei videogiocatori con prodotti in grado di scalare le classifiche di riferimento.



Abbiamo avuto il piacere di volare a Parigi in occasione del lancio di Nacon Revolution 5 Pro - ultima iterazione del celebre pad per PS5, PS4 e PC - sviluppato per soddisfare le esigenze degli utenti che necessitano di maggiore controllo e precisione, senza disdegnare un buon livello di personalizzazione.

Dopo averlo messo alla prova con Street Fighter 6 e Robocop: Rogue City, siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni preliminari sul Nacon Revolution 5 Pro.

Specifiche da toccare con mano

Come abbiamo accennato in apertura, Nacon Revolution 5 Pro prosegue sul solco tracciato dai suoi predecessori proponendo caratteristiche tecniche di prima fascia e un alto tasso di personalizzazione, rivolgendosi ai giocatori professionisti che sono alla ricerca di un prodotto solido e preciso, il tutto con un'attenzione particolare per il design rigorosamente modulare e per la salvaguardia dell'ambiente.

Revolution 5 Pro si presenta infatti con linee immediatamente riconoscibili e che richiamano gli stilemi classici del brand Nacon, abbinati agli ormai tradizionali stick asimmetrici. L'ampio touchpad è circondato da una cornice traslucida che introduce gli otto tasti frontali sui quali spiccano font e loghi PlayStation. Lo stick destro è circondato da un LED personalizzabile che fa coppia con l'ulteriore LED di segnalazione posto al centro del controller, mentre il D-Pad intercambiabile, realizzato in collaborazione con il pro-gamer Mister Crimson, presenta una doppia configurazione circolare o a croce.

La parte posteriore lascia spazio ad altri quattro tasti completamente mappabili e a tutti i controlli disponibili, dallo switch per la selezione della piattaforma di gioco ai tasti per la scelta del profilo, passando per tasti volume e Bluetooth.



I grilletti superiori sono ricoperti da una texture anti-scivolo e la corsa dei trigger può essere regolata con un comodo switch posto sul retro. Levette e grilletti possono poi vantare la tecnologia magnetica ad effetto hall che garantisce maggiore precisione eliminando il problema del drifting.

L'intero controller è realizzato con materiali di ottima qualità e una volta preso in mano la solidità del prodotto è immediatamente percepibile: Nacon Revolution 5 Pro è stabile e bilanciato, anche grazie ai pesi intercambiabili che possono essere sostituiti con pochi passaggi.

L'estrema personalizzazione è il vero punto di forza di questo controller: stick, D-Pad e pesi possono essere sostituiti e adattati alle proprie esigenze personali e ogni singola componente può essere riposta in un comodo box in plastica rigida incluso nella confezione.

Sul fronte della connettività Nacon Revolution 5 Pro offre una connessione wireless multipunto con chiavetta USB RF e Bluetooth 5.2, accompagnata dalla connessione wired con cavo USB-C / USB-A.

Infine, Nacon Revolution 5 Pro può salvare fino a 4 profili incorporati per ogni singola piattaforma, tutti facilmente raggiungibili con la pressione dell'apposito tasto.

Esperienza da Pro-Player

Nel corso della nostra visita a Parigi abbiamo potuto saggiare alcune delle caratteristiche del nuovo controller targato Nacon con due titoli estremamente diversi tra loro, Street Fighter 6 e Robocop: Rogue City.

Il picchiaduro di Capcom in particolare ci ha permesso di testare la solidità e la versatilità del Nacon Revolution 5 Pro - anche grazie alla partecipazione di Mister Crimson - pro-player francese, nonché uno dei migliori giocatori di SF6 in Europa, che ha collaborato attivamente allo sviluppo del controller.



Tra una (pesantissima) sconfitta e l'altra è emersa la qualità del controller che si distingue immediatamente per la buona selezione dei materiali e per la fattura della costruzione: Nacon Revolution 5 Pro offre insomma la sensazione di avere tra le mani un prodotto "premium", caratteristica che viene enfatizzata dalla possibilità di personalizzare gran parte delle componenti fondamentali.

Cambiare il bilanciamento del controller attraverso la distribuzione dei pesi o sostituire le levette regolando il grip sulle dita, può fare la differenza tra un match vittorioso o la disfatta totale.

Anche la rapida selezione dei profili personalizzati, che durante la nostra prova erano preimpostati, incide sulla qualità della sessione: è infatti possibile modificare in corsa la configurazione della mappatura così da avere a disposizione un set di tasti specifici per ogni fase di gioco.

Purtroppo non abbiamo potuto testare l'effettiva qualità della connessione wireless e il livello di reattività senza cavo messo in campo da Revolution 5 Pro ma gli ingegneri di Nacon ci hanno garantito che il controller è in grado di ridurre al minimo la latenza strutturale portata in dote da PS5.

Sul fronte dell'autonomia la nuova periferica di Nacon promette oltre dieci ore di gioco continuative. Ovviamente ci riserviamo di effettuare ulteriori test in fase di recensione, restate sintonizzati!