Nova Launcher alla prova: uno sguardo a uno dei migliori launcher Android

Nova Launcher è sicuramente uno dei launcher Android più longevi. Infatti, esso guarda tutte le altre app di questo tipo dall'alto da circa cinque anni. È incredibile come il team dietro al suddetto launcher riesca a rimanere al passo con le richieste degli utenti di mese in mese, contribuendo a rendere la personalizzazione offerta dal robottino verde qualcosa a portata di tutti. Nova Launcher è uno dei migliori launcher disponibili sul Play Store, nonché il migliore in assoluto per quanto riguarda i temi disponibili. Nelle ultime settimane lo abbiamo testato a dovere: ecco come è andata!

Che cos'è un launcher?

Per chi non bazzica molto il mondo dei launcher, questi ultimi sono praticamente la base della personalizzazione. Potremmo definire un'app di questo tipo come una sorta di "hub centrale" dalla quale poi accedere alla miriade di possibilità offerte dal sistema operativo di Google. Per farvi capire meglio, un launcher degno di questo nome "prende il controllo" quantomeno della schermata principale e dell'app drawer (il menu dal quale avviate solitamente le applicazioni). Quando sentite parlare di Android "stock", quindi, ci si riferisce anche al fatto che i due elementi succitati non sono stati modificati, rimanendo ancorati a quanto previsto da Google nel suo codice open source che mette a disposizione delle aziende di terze parti. Questa, però, è solamente la punta dell'iceberg: dal launcher poi si potranno installare moltissimi temi diversi, aggiungere funzionalità e molto altro a seconda delle proprie esigenze.



Funzionalità

Nova Launcher è disponibile in due versioni scaricabili direttamente dal Play Store: una gratuita (che comprende comunque tantissime funzionalità) e una versione Prime (che costa 4,50 euro e sblocca una miriade di ulteriori possibilità). Il tutto è ovviamente disponibile solamente per dispositivi Android. Avviare il suddetto launcher è come aprire una cassetta degli attrezzi gigante. Ci sono così tante opzioni che può essere difficile capire da dove cominciare. Ma non preoccupatevi, vediamo assieme quali sono le principali peculiarità di Nova Launcher!

Le gesture sono indubbiamente una delle funzionalità migliori offerte dai vari launcher, ma se si desidera scorrere per aprire il drawer delle app, eseguire un doppio tap per disattivare lo schermo e via discorrendo, Nova Launcher esegue il tutto più velocemente di qualunque altra alternativa. Una caratteristica peculiare dell'app è poi il posizionamento tramite griglie, che apre interi mondi fatti di 5 app sulla stessa riga e widget ridimensionabili a piacere.

Nova Launcher possiede anche un ottimo sistema di personalizzazione delle cartelle, che include anche la modifica dello sfondo. Non manca anche la possibilità di eseguire il backup del layout e delle impostazioni, anche tramite cloud, in modo da trasferire facilmente le proprie preferenze da un dispositivo all'altro.

Presenti anche il Night Mode e le Night Icons, oltre alla possibilità di modificare il widget della barra di ricerca con tanto di logo Google personalizzato. Molto interessanti poi anche le cartelle nascoste, che mostreranno semplicemente il logo di un'app al posto della classica interfaccia, con le altre che appariranno solamente quando eseguirete uno swipe verso l'alto. La nostra funzionalità preferita, però, è quella che consente di modificare a piacimento l'icona di una determinata applicazione di un'intera cartella. Insomma, se non vi piace il design di qualche icona, avete trovato il modo di cambiarlo.

Quelle descritte qui sopra sono tutte funzionalità accessibili semplicemente scaricando l'app di Nova Launcher dal Play Store, ma le possibilità non finiscono di certo qui. Infatti, nello store di Google sono disponibili anche una miriade di altre app (come gli icon pack) compatibili unicamente con dei launcher non "stock". Ecco, allora, che possiamo trasformare il nostro smartphone a tema Fallout o fargli assumere un aspetto molto simile a Samsung Galaxy S8. Le possibilità sono praticamente infinite, e pensate che in questo articolo abbiamo semplicemente scalfito la superficie di ciò che questa app offre ai propri utenti. In definitiva, nonostante la presenza di moltissimi launcher sul mercato, Nova Launcher è sicuramente quello che più di tutti riesce nell'intento principale di questo tipo di app: offrire una personalizzazione a 360 gradi. Se siete interessati, vi consigliamo senza remore di provare almeno la versione gratuita: non ve ne pentirete.