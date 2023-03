Proscenic OptClean P12 alla prova: la scopa elettrica a LED per tutti

Come ben sappiamo la tecnologia ha ormai contaminato, detto ovviamente in senso positivo, qualsiasi ambito, dalle automobili agli elettrodomestici più tradizionali come forni, frigoriferi e scope elettriche. Queste ultime in particolare hanno subito cambiamenti enormi negli ultimi anni, con nuovi motori ciclonici, innovative soluzioni a batteria, prodotti intelligenti e salva spazio.

Se in casa avete ancora una pesante scopa elettrica a filo, un nuovo prodotto a batteria potrebbe realmente cambiarvi la vita; inoltre, il mercato offre ormai modelli di buona qualità in qualsiasi fascia di prezzo, anche medio-bassa: oggi ad esempio vogliamo parlarvi della nuova scopa elettrica Proscenic OptClean P12, che abbiamo provato per voi per diverse settimane.

Il prodotto riprende alcuni dei migliori trend del momento e li ripropone in salsa "accessibile", con un prezzo finale adatto praticamente a qualsiasi tasca. Un esempio? La OptClean P12 è dotata di luce LED verde per individuare in maniera chiara la polvere sul pavimento. Ma procediamo per gradi.



Un buono starter pack

Sul fronte del design non abbiamo nulla di realmente originale, bisogna ammetterlo, la OptClean P12 riprende soluzioni già viste sia nella gamma Proscenic così come sull'intero mercato delle scope elettriche cordless - soluzioni che in ogni caso funzionano, dunque poco male. Dyson su questo fronte ha fatto sicuramente scuola, condizionando il design di tantissimi competitor. I prezzi dei prodotti dell'azienda britannica però non sono sempre accessibili a tutti, motivo per cui potrebbe essere davvero interessante dare uno sguardo altrove...

La OptClean P12 comprime dunque tutta la sua tecnologia in un cilindro che contiene motore elettrico, filtri e serbatoio per la polvere raccolta. In cima la scopa elettrica vi offre anche un comodo display LCD per il controllo dell'energia rimanente all'interno della batteria e per i vari livelli di potenza disponibile - che sono quattro in totale.

Dalla parte del manico abbiamo lo slot per installare la batteria e un interruttore che non necessita di essere continuamente premuto, basta premerlo una volta per lasciare la scopa in funzione, mentre un secondo clic determina lo spegnimento del device - che per raccogliere eventuali residui lungo i tubi fa un'ultima aspirata ad alta potenza.



Discretamente ricco il package di vendita, uno "starter pack" di cui non ci si può lamentare: la scatola della Proscenic OptClean P12 contiene il modulo centrale della scopa elettrica, una batteria ricaricabile, un tubo telescopico, tre accessori per la pulizia, un filtro di ricambio, un caricabatterie estremamente compatto, una staffa per montare tutto a muro. Una dotazione di buon livello per chi acquista la sua prima scopa elettrica senza fili, soprattutto se si pensa al prezzo.

Di listino la OptClean P12 costa 199 euro, sul sito ufficiale Proscenic oppure su Amazon. È possibile sfruttare anche offerte e buoni sconto; potreste dunque essere in grado di acquistare il prodotto anche a meno di 170 euro (come accaduto con l'offerta lancio).

Fra gli accessori manca forse una spazzola dedicata ai tessuti, così come una spazzola dedicata agli animali domestici; per questi prodotti però ci sono altre soluzioni Proscenic (come la P11 Animale proposta sempre a 199 euro sul sito italiano)



Diamo la caccia alla polvere

Tenendo bene a mente il prezzo di vendita, la Proscenic OptClean P12 colpisce soprattutto per un accessorio: il rullo principale elettrico per l'aspirazione della polvere dal pavimento è dotato di ben 6 LED di colore verde per individuare la polvere. Si tratta di un "plus" presente solitamente su prodotti di fascia superiore, per i quali bisogna sborsare anche più di 500 euro.

Non si tratta di tecnologia a laser, ma anche i LED fanno il loro "sporco" dovere, anzi: il loro pulito dovere.

Di giorno, in una stanza ampiamente illuminata, l'efficacia dei LED è leggermente inferiore alle possibilità; in ambienti bui e semi-bui, invece, la polvere depositata sul pavimento si nota davvero chiaramente. Se non avete mai provato una scopa elettrica con laser o LED, preparatevi a essere stupiti: noterete tanta di quella polvere "occulta", invisibile a occhio umano, che non vedrete l'ora di andare a caccia dell'ultimo granello.

E questo non accade dopo settimane di incuria, basta un giorno di attesa (se non addirittura qualche ora) per vedere nuova polvere depositata a terra. Se solitamente usate la vostra scopa elettrica una volta a settimana, con la OptClean P12 avrete voglia di pulire praticamente tutti i giorni o quasi, anche solo per controllare cosa si è depositato di nuovo.



Può sembrare paradossale o esagerato ma pulire con una scopa dotata di LED è alquanto divertente, spesso ci siamo ritrovati a fare passaggi veloci di sera, con la casa quasi totalmente al buio per massimizzare la resa delle luci verdi.

La soddisfazione nel vedere il pavimento davvero pulito è poi impagabile, mentre con altri modelli più tradizionali bisogna un po' andare "a fiducia" e sperare di aver davvero coperto tutta la superficie - e sì, perché i LED ci aiutano anche a capire dove siamo già passati e dove invece bisogna ancora passare.

Insomma i LED presenti sul rullo principale della OptClean P12 sono assolutamente promossi, anche il "campo visivo" è discretamente ampio, più grande di altri modelli disponibili sul mercato.

Chiaramente non si tratta di una feature must have, da avere a tutti i costi, ma di una piacevole aggiunta. Sempre a proposito del rullo, che viene alimentato dalla batteria principale, abbiamo notato un'ottima maneggevolezza e buone possibilità di snodo, manca però la possibilità di rimuovere le spazzole per una pulizia più approfondita come accade su altri modelli. I due accessori aggiuntivi, che in realtà possono diventare tre, ci aiutano a pulire negli angoli e su oggetti che richiedono una maggiore delicatezza - abbiamo infatti a disposizione delle setole morbide. Come anticipavamo sopra però abbiamo sentito la mancanza di un accessorio dedicato a divani, materassi e tessuti in genere.



Una scopa elettrica compatta e (relativamente) leggera

Passando al fronte pratico, utilizzare la OptClean P12 è davvero semplice. Non abbiamo cavi da gestire e il peso del blocco principale con batteria (ma senza tubo e accessori) è di appena 1,60 kg. La comodità di avere la scopa elettrica appesa al muro, sempre a disposizione anche per piccole emergenze, è davvero impagabile, bisogna solo fare attenzione se si hanno ambienti molto grandi da pulire. La OptClean P12, come tante altre soluzioni di uguale fascia, è adatta soprattutto per bilocali e trilocali: il serbatoio da 1,2 litri si scarica in un secondo, la batteria però può supportarvi per un massimo di 60 minuti.

La scopa elettrica si accende ogni volta con il secondo grado di aspirazione, forse il più bilanciato fra tutti, quello consigliato per la maggior parte degli utilizzi; con i livelli di potenza superiori, l'autonomia cala drasticamente, ad esempio con il massimo livello di aspirazione abbiamo appena 13 minuti di autonomia con la batteria al 100%. Batteria che poi si carica nel giro di 2-3 ore con il caricabatterie in confezione, possiamo però sempre acquistare una seconda batteria di supporto, del resto per la carica non è necessario avere il pacco batterie connesso al corpo della scopa elettrica.

Bisogna dunque capire se le nostre esigenze possano adattarsi ai tempi della OptClean P12, che rimane in ogni caso un'ottima soluzione "entry level" visto il prezzo di listino. Come abbiamo anticipato, il prodotto offre diverse caratteristiche che solitamente si trovano su prodotti di fascia alta, pensiamo allo schermo LCD oppure ai LED presenti sul rullo, Proscenic ha in ogni caso dovuto fare i conti con qualche compromesso. Appena fuori dalla scatola, la OptClean P12 si fa notare per via di materiali plasticosi non di primissimo livello.



La scelta dei materiali del blocco centrale, quello che contiene il motore, può anche risultare in linea con l'offerta, la plastica degli accessori invece è di livello inferire, una scelta cheap che si percepisce sia al tatto che alla vista. Lo stesso vale per batteria e caricabatterie, che avrebbero potuto vantare una qualità e un design leggermente differenti, di più elevato livello.

In merito alla qualità dei materiali inoltre non sappiamo come si comporta la OptClean P12 sul lunghissimo periodo, nella pratica abbiamo in ogni caso un prodotto competitivo che aspira fino a 120 AW, che ha una batteria che eroga 2.500 mAh per 60 minuti di autonomia massima, offre la tecnologia Vertect Headlight per rilevare la polvere sul pavimento, vanta un comodo display LCD tutt'altro che scontato e ha un sistema di filtraggio a cinque livelli - compresi due filtri HEPA che catturano il 99,9% delle impurità. L'unico compromesso a cui bisogna scendere, lo ripetiamo, è una qualità dei materiali non eccelsa: una scelta in linea con l'offerta generale che ci ha comunque soddisfatto e divertito.