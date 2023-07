Proviamo la GoPro Hero11 Black Mini: massima qualità al minimo ingombro

Come dev'essere una action cam per avvicinarsi alla perfezione? Dev'essere sicuramente versatile e funzionale, compatta e dotata di un sensore d'immagine di alta qualità, così che ogni momento registrato sia spettacolare - e questo vale sia per i nostri filmati privati che le produzioni professionali. Date queste premesse, la nuova GoPro Hero11 Black Mini uscita a fine 2022 ha davvero poco da recriminare.

La qualità d'immagine è la medesima della sorella più ingombrante Hero11 Black, dunque siamo al top del settore, il corpo della action cam però è più piccolo e pratico: abbiamo un peso di appena 133 grammi, una doppia ghiera di aggancio (nella parte bassa e in quella posteriore), dimensioni che non vanno oltre i 51,2 mm di altezza, i 52,4 mm di larghezza e i 38 mm di profondità, abbiamo dunque a che fare con una sorta di piccolo cubo delle meraviglie che possiamo incastrare ovunque.

Abbiamo portato con noi la Hero11 Black Mini in diverse situazioni, anche sotto la pioggia del Giro d'Italia nel corso di una tappa del Giro-E, e vogliamo spiegarvi perché possiamo considerarla anche estremamente versatile.



Massima qualità, minimo ingombro

Perché MINI, se già esiste la Hero11 Black standard? Nonostante alcune caratteristiche siano praticamente identiche, compreso il sensore d'immagine CMOS da 1/1,9" e il processore GP2, con la Hero11 Black Mini abbiamo a che fare con un prodotto differente, pensato per l'azione più sfrenata che non ci permette di avere troppo tempo per la sistemazione delle telecamere. Sul corpo macchina infatti è del tutto assente uno schermo, a differenza della Hero11 Black che ne ha addirittura due, uno anteriore e uno posteriore; questo non è un difetto ma una caratteristica peculiare della Mini.

Anche se connettendo la telecamera allo smartphone abbiamo la possibilità di sistemare in tempo reale l'inquadratura, lo spirito selvaggio della Mini quasi ci impone di agganciarla in pochi secondi e subito lanciarci all'avventura. Le nuove funzionalità software infatti ci permettono di calibrare successivamente l'inquadratura migliore per il nostro filmato. La telecamera permette di girare video fino a 5,3K di risoluzione con 60 fps, oppure a 2,7K con 240 fps in modalità Slow Motion, il vero game changer però è la possibilità di registrare a "pieno formato", sfruttando così un'inquadratura con proporzioni 8:7 (quasi quadrate).

Poi in post produzione possiamo scegliere il giusto riquadro, optare per un video tradizionale 16:9 oppure sfruttare le stesse immagini per un Reel 9:16 da dare in pasto ai social network. La GoPro Hero11 Black Mini sposta tutta l'attenzione sull'azione, per non farci perdere neppure un istante: secondo noi il suo utilizzo migliore, come anticipato sopra, è agganciarla nel più breve tempo possibile e iniziare a registrare, senza troppi fronzoli. È un prodotto pensato appositamente per questo tipo di utilizzo veloce, al contrario della Hero11 Black standard che richiede un minimo di preparazione prima della messa in funzione.



Prestazioni da enduro (anche per la batteria)

La GoPro Hero11 Black Mini può essere portata anche sott'acqua fino a 10 metri di profondità, caratteristica che ci ha aiutato parecchio durante la tappa al Giro-E - ha infatti piovuto per il 90% del tempo.

Bisogna tenere bene a mente però che la telecamera registra soltanto video, non ha la possibilità di scattare fotografie, potete però estrapolare dai filmati immagini fino a 24,7 MP. Ovviamente, nel caso in cui vogliate delle inquadrature ricercate sin dall'inizio oppure un quadro d'immagine ben definito (tipo un 16:9 secco), dalle impostazioni dell'applicazione Quik per smartphone potete gestire qualsiasi cosa, anche per questo pensiamo che la GoPro Hero11 Black Mini sia estremamente versatile. Come la sorella maggiore, anche questa telecamera più compatta ha un quadro strumenti abbastanza sterminato: possiamo scegliere la risoluzione massima, i frame per secondo, la qualità del bitrate, il profilo colore e tanto tanto altro, parliamo insomma di una action camera che può essere tranquillamente utilizzata per motivi professionali. Certo in apertura di articolo abbiamo scritto "avvicinarsi alla perfezione", la perfezione pura e semplice non esiste, anche la GoPro Hero11 Black Mini ha infatti qualche piccolo difetto, se così vogliamo chiamarlo.



Abbiamo già detto che non può scattare immagini, questo dettaglio però potrebbe non interessare a molti; è più "grave" che non ci sia la possibilità di sostituire on-the-go la batteria. Se su altre GoPro è possibile fare scorta di batterie e cambiarle nel momento del bisogno, per avere autonomie di svariate ore, la GoPro Hero11 Black Mini ha la batteria integrata. Per avere energia extra dovete prendervi del tempo di pausa oppure sfruttare un powerbank on-the-go, anche se in questo modo perdete l'impermeabilità visto che bisogna aprire lo sportellino che nasconde la presa USB-C utile alla ricarica della batteria oppure al passaggio dei dati.

La batteria integrata potrebbe farvi storcere il naso, abbiamo però anche una buona notizia: l'azienda americana ha montato all'interno della sua Mini una batteria Enduro da 1.500 mAh, che ha un'autonomia estesa rispetto alle batterie standard e migliora le prestazioni alle basse temperature, resistendo fino a -10°. Durante le nostre prove siamo riusciti a ottenere all'incirca un'ora di utilizzo senza scendere ad alcun compromesso, l'autonomia reale infatti può dipendere da diversi fattori: qualità del bitrate, risoluzione, fps, stabilizzazione...

Sul capitolo stabilizzazione non ci soffermeremo troppo, abbiamo infatti le medesime capacità della Hero11 Black - e sono eccezionali. La action camera è dotata della tecnologia HyperSmooth 5.0 che, a patto di sacrificare una piccola porzione di video (il taglio dipende dal livello di stabilizzazione), è in grado di generare scene stabili anche in momenti di assoluto caos. È una tecnologia che ha reso famose le GoPro e che migliora di anno in anno, disponibile sulla Mini alle sue massime potenzialità.

Per chiudere con qualche altro piccolo neo, nel corso della nostra prova abbiamo notato che la telecamera di scalda parecchio in fase di utilizzo; la parte posteriore serve a dissipare parte di questo calore, fate però attenzione a utilizzare la telecamera sotto la luce diretta del sole estivo, le temperature potrebbero rendere temporaneamente inutilizzabile il dispositivo. La qualità d'immagine poi cala drasticamente quando la luce inizia a calare, oppure cerchiamo di utilizzare la action camera in un interno, ma sappiamo che prodotti di questo tipo sono pensati soprattutto per l'aria aperta dove raramente abbiamo problemi di rumore elettronico e ISO alti.



Perché scegliere la Mini?

A chi si rivolge dunque la nuova GoPro Hero11 Black Mini? A chiunque voglia realizzare video action di alta qualità senza troppi pensieri: la doppia ghiera permette l'installazione della Mini in qualsiasi modo, inoltre il peso di appena 133 grammi la rende la compagna perfetta per le avventure più estreme. Non scatta in modo nativo le fotografie e non permette il cambio della batteria on-the-go, abbiamo infatti un accumulatore Enduro che non si può rimuovere; la possibilità di girare video 8:7 però la rende estremamente versatile e con una singola ripresa possiamo montare video per YouTube oppure creare Reel per Instagram e video per TikTok.

Rispetto alla Hero11 Black standard costa anche meno: con le promozioni attuali (attive mentre scriviamo) la Mini si può avere a 329,99 euro sul sito ufficiale GoPro anziché 349,99 euro, la Hero11 Black standard invece costa in sconto 399,99 euro e offre la medesima qualità video e le stesse funzioni - ma con batteria intercambiabile, doppio schermo, un corpo macchina leggermente più grande e 154 grammi di peso (per saperne di più: la recensione della GoPro Hero11 Black). Avete già scelto la GoPro 11 della vostra estate?