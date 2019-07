Rockbox Bold e cuffie CLAM ANC di Fresh 'N Rebel, la nostra prova

La parola "estate" è sicuramente sinonimo di vacanza, musica, mare o piscina (e dunque anche di acqua), tutte keyword correlate al mondo Fresh ‘N Rebel, marchio giovane del panorama tech specializzato nella costruzione di cuffie, speaker bluetooth e powerbank. Con la bella stagione ormai inoltrata, abbiamo ben pensato di provare ben tre prodotti dell'azienda, fra i più venduti: il piccolo speaker Rockbox Bold S, il fratello più grande Rockbox Bold M e le cuffie CLAM ANC wireless con cancellazione del rumore, perfette per i viaggi in aereo, in treno o in metropolitana. Prima di isolarci con le CLAM, la nostra musica o i nostri film preferiti, partiamo col condividere le nostre passioni con gli speaker Bluetooth di Fresh ‘N Rebel.



L'ultra portatile

È il più piccolo "della cucciolata", eppure il Rockbox Bold S è subito entrato nei nostri cuori. Si tratta di un piccolo cubo con bordi arrotondati ricoperto - su ben tre facciate - di morbido tessuto. Per forza di cose è il modello che regala meno bassi e la qualità sonora meno marcata dell'intera gamma (che vede al top il Rockbox Bold L), è però ultra portatile, pesa appena 286 grammi (anche se fra le mani sembra pesare ancora meno, grazie all'ottima costruzione) e garantisce 12 ore di riproduzione continua - a fronte di un tempo di ricarica di circa un'ora e mezza secondo la nostra esperienza.

Le sue dimensioni sono di appena 8,5 cm su tutti i lati, essendo un cubo, e offre caratteristiche tecniche sufficienti alla maggior parte del pubblico: dialoga con tablet, smartphone e computer tramite il Bluetooth, possiede un'entrata Line In da 3,5 mm, si ricarica tramite MicroUSB ed è compatibile sia con Android che con iOS. I suoi punti di forza però sono da ricercare nel microfono incorporato, che vi permette di parlare anche avendo il telefono lontano, e nella certificazione IPX7. Non potrete immergere il dispositivo per lungo tempo ma sarete comunque al riparo da schizzi di acqua, pioggia o neve, all'immersione accidentale fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti, potete inoltre portare il Rockbox Bold S nella doccia per ascoltare musica e podcast in libertà - cosa che ovviamente abbiamo provato con estrema soddisfazione.



Se lo speaker si sporca di sabbia o polvere, basta sciacquarlo, non gli succederà assolutamente nulla, potrebbe dunque essere il compagno ideale delle nostre vacanze. Completano il suo design minimale e compatto (estremamente riconoscibile sul mercato) tre tasti superiori (play, volume Up e Down) e una comoda maniglia che si può rimuovere - comune a tutti i modelli Rockbox Bold. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il Rockbox Bold S riesce comunque a migliorare il suono di qualsiasi smartphone sul mercato, accentuando i bassi e aumentando il volume. Il suo prezzo su Amazon Italia è pari a 33 euro.



Musica avvolgente

Per chi cerca una qualità musicale di un gradino superiore, sacrificando l'estrema portabilità, il Rockbox Bold M è probabilmente la scelta migliore. Questa volta parliamo di un dispositivo cilindrico lungo 18,2 cm, alto e profondo 8 cm, che garantisce ben 15 ore di utilizzo a fronte di una carica un po' più lunga del fratello minore: 5 ore via MicroUSB, max 1A. Questo speaker però ha un plus non da poco: può essere utilizzato come powerbank, può dunque esser collegato al vostro dispositivo in caso di bisogno.

Il suo peso è di 710 grammi e il suo bilanciamento è tutto focalizzato sui bassi, come capita spesso in questa fascia di mercato. Il suono dunque è molto marcato, si fa notare in qualsiasi situazione, soprattutto con pellicole d'azione e musica pop/dance. Uno speaker versatile che si adatta a ogni esigenza sonora e ambientale, vista la certificazione IPX7 presente anche in questo caso.



Rispetto alla generazione precedente di Rockbox, il design bombato e non più spigoloso rende il Bold M un delizioso oggetto da portare ovunque, in ben sei colorazioni differenti, una più estiva dell'altra. Richiede un po' di spazio aggiuntivo rispetto all'S, il suono però è decisamente migliore e il volume molto più alto, elementi che lo rendono una scelta obbligata per chi vuole ascoltare la musica in modo adeguato e in spazi molto aperti - a bordo piscina, ad esempio - pur conservando un'elevata portabilità. Dulcis in fundo: i Rockbox Bold M - presenti su Amazon al prezzo di 56,90 euro - possono esser combinati per una riproduzione stereo.



Isolarsi dal mondo

E quando non si può ascoltare la musica ad alto volume? Qui entrano in gioco le nuove CLAM ANC, cuffie con cancellazione del rumore attiva che ci permettono di ridurre tutti i disturbi esterni, dal traffico al rimbombo di un aereo. Tecnicamente, queste cuffie wireless promettono 35 ore di riproduzione (una stima veritiera, secondo le nostre prove), 30 con cancellazione del rumore attiva, sono disponibili in 6 colorazioni e pesano 260 grammi. Si ricaricano in circa 3 ore e possono essere utilizzate anche tramite cavo da 3,5mm, presente nella confezione insieme a un cavo MicroUSB; con il microfono incorporato è possibile effettuare chiamate con una qualità più che sufficiente, mettere in Play/Pausa oppure alzare e abbassare il volume.

Una volta indossate, le CLAM ANC sembrano da subito molto comode, anche grazie al morbido archetto superiore, mentre i padiglioni avvolgono completamente il nostro orecchio - fornendo un buon grado di "isolamento" anche senza la funzione ANC (Active Noise Cancelling) attiva. Certo la costruzione è parecchio voluminosa, pensando a una nuova generazione Fresh ‘N Rebel dovrà necessariamente rivedere gli spazi d'ingombro, che si fanno sentire sia in viaggio che addosso, dopo lunghe sessioni di ascolto.

Il bilanciamento sonoro pende in maniera marcata verso i bassi e i medi, sacrificando in parte gli alti, è dunque adatto alla musica pop e dance più movimentata, meno per raffinate registrazioni di musica classica o jazz, anche se con un equalizzatore si può comunque modificare il suono a piacimento. Consigliato anche l'uso con film action o serie TV.



Ma passiamo alla cancellazione attiva del rumore: la funzione rappresenta certamente un valore aggiunto alle cuffie, presenti a listino anche senza ANC, che effettivamente sono in grado di isolarci in modo efficace anche negli ambienti più rumorosi - come in metro ad esempio. Abbiamo però notato un calo marcato delle frequenze più basse con la funzione attiva, dunque bisogna mettere in conto una fruizione della musica leggermente meno "solida" rispetto al solito. Un aspetto su cui Fresh ‘N Rebel dovrà certamente lavorare pensando a una nuova iterazione, la strada intrapresa è comunque quella giusta - a un prezzo di listino aggressivo di 108,99 euro su Amazon Italia.

Un costo più che giustificato anche vista la presenza del codec Qualcomm aptX, che su dispositivi compatibili assicura una qualità sonora maggiorata, più precisa e cristallina. Di certo non si infilano in tasca come una normale coppia di auricolari, il design delle CLAM ANC permette comunque loro di richiudersi e infilarsi comodamente nella pochette presente in confezione, un package dunque completo che non mette mai in secondo piano lo stile e il design - certamente riconoscibile e "diverso" rispetto alla concorrenza. In piena tradizione Fresh 'N Re