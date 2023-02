Primo sguardo a Oppo Find N2 Flip, sarà l'anno degli smartphone pieghevoli?

Il mercato degli smartphone è scandito da ritmi spesso ben definiti. L'inizio di febbraio è tradizionalmente dedicato all'arrivo dei nuovi Samsung Galaxy ad esempio, mentre nella seconda parte del mese è Oppo a prendersi la scena, lanciando di solito la nuova versione del suo top di gamma Find X. Quest'anno però sembra essere diverso dal solito, almeno per quanto riguarda la casa cinese, che ha deciso di dare una sterzata decisa rispetto al passato, annunciando l'arrivo in Italia del Find N2 Flip.

Si tratta del primo pieghevole di Oppo ad arrivare ufficialmente nel nostro paese, ma anche del primo foldable di un'azienda cinese a sbarcare in Italia dopo la gamma Mate X di Huawei. Un passaggio di testimone simbolico importante, visto anche l'accordo che lega le due aziende a livello di brevetti dando un vantaggio considerevole ad Oppo, e che delinea meglio i trend di quest'anno nel mercato smartphone.

Un form factor che colpisce fin dal primo utilizzo

Gli smartphone a conchiglia non sono certo una novità, anzi hanno caratterizzato i primi ruggenti anni della telefonia. Con l'arrivo dei dispositivi pieghevoli sono tornati in auge e ora anche Oppo ha una sua variante in vendita in Europa.

Smartphone alla mano la prima sensazione che si prova è molto positiva, la qualità costruttiva si sente subito e il colore viola del nostro sample è davvero piacevole alla vista. La scocca è ricoperta di vetro Gorilla Glass 5 all'esterno: da chiuso il form factor quadrato rende la presa salda, da aperto invece siamo di fronte a quello che potrebbe essere un comune smartphone Android. Find N2 Flip è perfetto per essere trasportato nelle tasche dei jeans o nelle giacche, ma anche nelle borsette, le dimensioni contenute da chiuso sono uno dei punti di forza del prodotto. Il vantaggio rispetto agli smartphone tradizionali è evidente, senza contare che il peso, di 191g, è inferiore rispetto a molti top di gamma con display principale della stessa dimensione.

L'unico appunto che possiamo fare ai materiali deriva dalle prime ore di utilizzo che abbiamo fatto in questi giorni: una volta appoggiato su un piano, il vetro della scocca non crea attrito e tende a scivolare da solo. Ad esempio, abbiamo appoggiato il Find N2 Flip su un piano in marmo, all'apparenza senza pendenza, e lo abbiamo visto scivolare da solo verso il bordo, cadendo poi a terra. Il test di caduta è andato bene e si è risolto senza danni, ma va prestata attenzione a dove si appoggia il telefono quando non utilizzato.

Ad ogno modo abbiamo apprezzato molto il form factor scelto da Oppo e la qualità costruttiva del prodotto, che una volta chiuso mostra le due parti completamente serrate, senza lasciare spazio in cui può insinuarsi la polvere, e uno spessore tutto sommato ridotto, di soli 16.02 mm, che diventano 7.45 quando aperto.

Alla ricerca del miglior compromesso possibile per un top di gamma

Inflazione, costi produttivi e di trasporto stanno facendo aumentare i prezzi degli smartphone. Oggi i produttori si trovano a dover fare dei compromessi per mantenere un miglior equilibrio tra prezzo, prestazioni e qualità costruttiva.

Ecco perché a bordo Find N2 Flip non troviamo un processore Qualcomm di ultima generazione ma un Mediatek Dimensity 9000+, annunciato a giugno 2022. Quello che doveva essere il rivale dello Snapdragon 8 Gen 1 è arrivato con il contagocce al di fuori della Cina, segno evidente dello strapotere commerciale di Qualcomm e dei tempi non certo felici per i chipmaker cinesi. Si tratta di un processore realizzato a 4 nm da TSMC, con GPU Mali-G710 e supporto alle memorie RAM LPDDR5 e a quelle UFS 3.1 per il salvataggio dei dati. Le prestazioni offerte, almeno per quanto abbiamo potuto vedere in questi primi giorni di utilizzo, permettono all'interfaccia di scorrere liscia come il burro, del resto la potenza bruta non manca al SoC Mediatek, che proveremo meglio prima della recensione per capire come si comporta sotto stress, ad esempio nel gaming.

Oltre a questo all'interno è installato anche il processore d'immagine proprietario di Oppo, il Marisilicon X su cui potete leggere il nostro approfondimento. Questo dà una spinta importante alla qualità delle immagini scattate e dei video, un'aggiunta che conferma lo status di top di gamma di questo Find N2 Flip.

Doppio schermo e fotocamere firmate Hasselblad

Find N2 Flip ha uno schermo principale da 6.8 pollici con risoluzione di 2520x1080, aspect ratio di 21:9 e refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz, capace di ben 1600 Nit di picco luminoso. In effetti la leggibilità è ottima anche sotto la luce del sole, ma la cosa più importante da sottolineare è che la piega, con lo schermo acceso, è invisibile.

Il merito va alla cerniera, che riesce a tendere il display in modo da renderlo paragonabile a quello di uno smartphone tradizionale. Nei primi pieghevoli si aveva quasi la sensazione di tappare su uno strato di plastica morbida, qui sembra invece di toccare del vetro, anche se ovviamente non è così.



Lo schermo esterno è invece da 3.26 pollici con risoluzione di 729x382 pixel. Si tratta di un display di servizio, che attraverso dei widget permette di avere delle brevi interazioni con lo smartphone, ad esempio per vedere le notifiche e per rispondere attraverso messaggi preimpostati.

Per ora l'interazione è piuttosto limitata, sarebbe comodo ad esempio poter rispondere attraverso messaggi dettati sul momento, ma purtroppo non è possibile. Se siete amanti dei selfie però lo schermo esterno diventa un compagno fondamentale, visto che permette di scattare autoritratti di alta qualità con le fotocamere migliori a disposizione sul telefono.

In tutto i sensori fotografici sono due all'esterno, un Sony IMX890 da 50 Megapixel e apertura f/1.8, mentre il secondo è un Sony IMX355 da 8 Megapixel UltraWide con apertura f/2.2. All'interno invece, nella parte superiore del display, c'è un Sony IMX709 da 32 Megapixel. Il giudizio sul comparto fotografico lo riserviamo per la recensione, a un primo sguardo però Oppo ha tagliato il superfluo per puntare tutto sulla cam principale, che rimane sempre la più usata su tutti gli smartphone.

Un grande potenziale

Da quello che abbiamo potuto vedere in questi primi giorni di utilizzo il Find N2 Flip promette davvero bene. Non siamo ancora in grado di dare un giudizio, manca una prova approfondita della fotocamera, che testeremo proprio in questi giorni a Londra durante l'evento di lancio, e anche una della batteria da 4300 mAh, la più grande mai inserita in uno smartphone con questo design, che può per altro contare sulla ricarica rapida a 44 W.

Insomma, il potenziale per far bene c'è tutto, nonostante un prezzo di vendita elevato, di 1199 euro, che però si abbassa con le numerose promozioni di lancio per Oppo Find N2 Flip messe in campo dal produttore.