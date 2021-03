Skullcandy Indy ANC e Evo: gli auricolari True Wireless made in USA

Il mercato delle cuffie Bluetooth non è mai stato florido come in questo momento. Abbiamo dispositivi di tutti i tipi e prezzi, è dunque fondamentale per i brand emergenti puntare su target ben precisi per distinguersi dalla massa. È ciò che da sempre fa Skullcandy, marchio dinamico americano che guarda soprattutto a giovani e giovanissimi, con prodotti dal prezzo aggressivo, dal design al passo coi tempi e caratteristiche adatte alle loro esigenze.

Con le nuove Indy ANC ad esempio Skullcandy ha provato a lasciare un segno forte nel settore delle cuffie True Wireless, senza scendere a particolari compromessi. Come la dicitura "True Wireless" indica, abbiamo a che fare con due auricolari in-ear indipendenti in grado di funzionare in simbiosi. A riposo, si possono conservare nell'apposito "astuccio" che contiene una comoda batteria - utile a offrire ore di carica extra. La stessa custodia, dotata di porta USB C, possiede anche la ricarica wireless per una comodità ulteriore.



True Wireless made in USA

A livello di design, ci troviamo di fronte a un package fresco, giovane, senza fronzoli. Non la soluzione più originale del mercato, visto che tutte le True Wireless tendono naturalmente ad assomigliarsi fra loro, ma comunque funzionale. La custodia non è neppure delle più compatte, se paragonata a modelli molto più costosi (in foto il paragone diretto con le Airpods Pro di Apple), è però utile a garantire fino a circa 29-30 ore reali di autonomia. Il tradizionale teschio stilizzato di Skullcandy si può trovare sia sulla custodia che sui singoli auricolari, che vengono venduti con gommini di varie dimensioni e due diversi supporti per l'orecchio - che servono ad aumentare la stabilità.

Il sistema ideato da Skullcandy funziona e le cuffie restano ben salde anche quando si fa sport all'aperto; siamo usciti più volte a correre con le Indy ANC e non abbiamo avuto alcun problema. L'unico elemento di fastidio può essere il vento.

Le cuffie sono dotate della soppressione attiva del rumore e, seppur non siano la miglior soluzione disponibile sul mercato, abbiamo una diminuzione dei suoni esterni di circa il 65%, una feature che certamente funziona ma che può cedere il fianco al vento per l'appunto o al forte brusio degli aerei, in treno o in metro però la situazione dovrebbe essere più che accettabile.

Le Indy ANC vi permettono anche un controllo assoluto: entrambi gli auricolari hanno una superficie touch, proprio là dove si trova il teschio di Skullcandy, che vi permette di fare tantissime azioni diverse con il solo uso delle dita, forse anche troppe... Le istruzioni delle gesture, inserite all'interno della confezione, somigliano a un vero e proprio "lenzuolo" di carta e non sarà facile memorizzare tutte le combinazioni.



Su questo fronte Skullcandy dovrà certamente lavorare in futuro e snellire le varie procedure, inoltre il touch essendo abbastanza sensibile ci fa cadere spesso in errore. Molte delle funzioni dipendono dai vari tocchi che facciamo ed eventualmente dal timing, ovvero da quanti secondi teniamo fermo il dito, un sistema davvero poco pratico che andrà rivisto e corretto.

Il suggerimento è di imparare soltanto i gesti relativi alle funzioni che utilizzate maggiormente. Per l'attivazione/disattivazione della cancellazione del rumore/amplificazione dei suoni ambientali si può anche far riferimento all'applicazione companion disponibile su smartphone, ben fatta e funzionale, anche se abbastanza basilare.

Tramite app possiamo anche analizzare il nostro udito in base alla frequenze percepite dalle nostre orecchie e avere così un suono equalizzato su misura per noi, una funzione che ci è davvero piaciuta. Sempre via app possiamo richiamare le varie modalità di ascolto predefinite: Music, Podcast e Movie.

Qualità sonora

Arriviamo così a parlare della qualità sonora. Guardando al mondo dei più giovani, era scontato che Skullcandy puntasse a un suono ricco di bassi - tali talvolta da sovrastare il resto. Le frequenze medie e alte non sono particolarmente brillanti, difficilmente però il suono prodotto dalle Indy ANC deluderà i suoi utenti di riferimento. Parliamo di una soluzione perfetta per ascoltare i generi più diffusi del momento, con bassi corposi e soddisfacenti. Anche il volume offerto non è male, attenzione però a non esagerare con ascolti prolungati.

Per fare un confronto che vi aiuti a capire, il suono di queste cuffie somiglia molto più a delle Beats che a delle Airpods, perfette per l'ascolto di tutti i giorni e il workout. Forse Skullcandy avrebbe potuto offrire gommini di diversa fattura, un po' più morbidi, andando ad aumentare il comfort durante le sessioni più prolungate, in generale tutto comunque risulta ben bilanciato rispetto al prezzo: le Indy ANC vengono vendute a un costo di listino di 119,99 euro, un prezzo onesto che giustifica i driver scelti per gli auricolari, la ricarica wireless, la durata della batteria (Skullcandy dichiara circa 9 ore di musica per ogni auricolare, diciamo che nell'uso effettivo siamo a circa 7-8 ore, mentre con la custodia - lo ricordiamo - si arriva a circa 29-30 totali).

Rimane qualche dubbio sulla scelta dei materiali, con una custodia in plastica non particolarmente raffinata che tradisce anche un leggero senso di fragilità. Essendo un prodotto rivolto ai più giovani, ci saremmo aspettati un package un pochino più solido, bisogna invece fare attenzione a trattare la custodia delle Indy ANC con cura per non distruggerla prima del tempo.

Mood Boost

A conferma del fatto che Skullcandy guarda con attenzione al mondo dei giovani, sul mercato abbiamo anche delle nuove edizioni limitate chiamate Mood Boost, con combinazioni di colori più allegre e accese. Per il mese di marzo 2021 il marchio ha scelto il tema del Carefree-Spensierato, con le Indy Evo di colore Carefree Yellow vendute in una raffinata confezione completa di una stampa a colori realizzata da un illustratore di fama internazionale - e parte del ricavato della vendita del bundle andrà alla ONG Write Love on Her Arms per aiutare e finanziare il trattamento e la guarigione di giovani che soffrono di depressione e dipendenza.

Le Indy Evo somigliano incredibilmente alle Indy ANC, anzi messe le une accanto alle altre sono praticamente identiche, la custodia delle Evo però non offre la ricarica wireless, inoltre manca la cancellazione attiva del rumore. Abbiamo in ogni caso fino a 30 ore di autonomia dichiarata con la custodia, certificazione IP55 contro acqua e polvere, controlli touch e possibilità di usare ogni auricolare in modo indipendente.