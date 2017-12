SwiftKey: una delle migliori tastiere Android alla prova

La qualità dell'esperienza utente offerta da un sistema operativo ruota attorno a moltissimi fattori differenti. Tra questi figura chiaramente la personalizzazione, con Android chiaramente a farla da padrone. Miriadi di opzioni disponibili configurabili anche dai neofiti hanno infatti contribuito molto all'incredibile successo del robottino verde nel corso degli ultimi anni. Oltre a questo, la presenza di numerose guide in merito su Internet sta consentendo anche a chi non bazzica spesso il mondo degli smartphone di poter informarsi e scegliere ciò che più lo aggrada.

Ecco, allora, che è in costante aumento il numero di persone che cercano soprattutto temi, launcher e tastiere di terze parti. Oggi, in particolare, andremo a parlare di un'app che ricade proprio in quest'ultima categoria: SwiftKey, tastiera di proprietà di Microsoft che è una delle più apprezzate dagli utenti. L'app in questione è disponibile sia per Android che per iOS ed è pre-installata sugli smartphone Honor e Huawei. Ma cosa la fa emergere tra la miriade di possibilità offerte?

SwiftKey, la tastiera veggente

Innanzitutto, la caratteristica peculiare di SwiftKey è il suo autoapprendimento, che si basa non solo su quello che scriviamo ogni giorno con la tastiera stessa, ma anche su tutti i post che abbiamo già scritto ad esempio sui vari social network. Per farvi capire, è possibile collegare alla tastiera i propri account Google/Gmail/Google+, Facebook, Twitter e Outlook. Una volta associati i vari account, SwiftKey avrà l'autorizzazione per analizzare tutto quanto scritto nel corso del tempo e potrà così apprendere il vostro stile di scrittura, in modo da suggerirvi le parole in base alle vostre esigenze. L'app salverà il vostro personale vocabolario (con tanto di "slang") e potrà spostarlo di dispositivo in dispositivo grazie ai vari account. Inoltre, il tutto viene migliorato attraverso l'utilizzo dell'IA e delle reti neurali. Altra cosa molto interessante è la presenza di svariati pacchetti di lingue, dall'inglese all'italiano passando per il francese e il tedesco. In questo modo, è possibile alternare parole provenienti da diversi idiomi senza alcun problema e potendo sfruttare la previsione del testo per non incorrere in errori di ortografia. Smartphone di provaL'applicazione è stata testata su un Honor 7X, di seguito le specifiche tecniche:



-CPU: Kirin 659 Octa Core 2.36 GHz

-RAM: 4 GB

-ROM: 64 GB espandibile

-Display: 5.93", 18:9, 2160x1080 pixel

-Fotocamera: dual cam posteriore da 16+2 Megapixel

-Batteria: 3340 mAh

Oltre a questo, è possibile configurare il layout della tastiera, andando a ridimensionarla a piacere in base alle caratteristiche del proprio dispositivo. Ottima poi la possibilità di visualizzare svariate statistiche dedicate all'utilizzo della tastiera, con tanto di mappa termica di digitazione (aree della tastiera toccate di più) e numero di "tocchi salvati", parole previste, parole completate e parole scritte con Flow. Quest'ultimo non è nient'altro che il classico "trascinamento del dito" che consente di scrivere più velocemente, a seconda delle abitudini.

Quelle sopra descritte sono sempre state le caratteristiche principali di SwiftKey, ma negli ultimi tempi sono state introdotte diverse nuove funzionalità in grado di convincere persino Huawei/Honor ad implementare di default la tastiera in questione sui propri dispositivi. Recentemente sono state introdotte 8 nuove lingue, che vanno ad aggiungersi a tutte quelle classiche supportate dalle app di questo tipo e a molte altre abbastanza "particolari".

Stiamo parlando del nauruano, della lingua del Kiribati, di quella del Kurpie, dell'aceh, del creolo giamaicano, del persiano, della lingua mingrelia e di quella mizo. Non mancano poi anche il dialetto piemontese e quello siciliano. Altra novità importante è la funzione per incollare rapidamente il testo, che apparirà in anteprima nella barra dedicata alla previsione delle parole. Ottima anche la possibilità di impostare qualsiasi immagine come sfondo della tastiera, con SwiftKey e National Geographic che hanno realizzato 12 splendide foto ad hoc in alta risoluzione (scaricabili da questo link). Insomma, siamo dinanzi ad un'app veramente completa che non vuole smettere di aggiornarsi con il passare del tempo, che consigliamo a tutti coloro che stiano cercando un'alternativa alle soluzioni "stock".