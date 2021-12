Urbanista Lisbon, gli auricolari svedesi minuscoli ed economici: la prova

Di cuffie e auricolari True Wireless è ormai pieno il mercato, così come sarà pieno sotto gli alberi addobbati il prossimo Natale. Ma quale modello scegliere? Non è ovviamente la prima volta che ci occupiamo di cuffie simili, anche se di solito guardiamo alla fascia alta del mercato. Questa volta vogliamo proporvi un prodotto diverso ed estremamente accessibile che potrebbe rivelarsi proprio un ottimo regalo per le festività, senza dar fondo alle proprie finanze. Stiamo parlando degli auricolari True Wireless Urbanista Lisbon. Se non conoscete Urbanista, sappiate che si tratta di un'azienda svedese fondata nel 2010 a Stoccolma specializzata in prodotti audio urbani, dagli auricolari agli speaker bluetooth.

Come abbiamo anticipato, i Lisbon sono auricolari TW estremamente portatili che vanno a collocarsi in una fascia medio-bassa del mercato, a un prezzo di listino di 49,90 euro - anche se spesso è possibile sfruttare qualche sconto direttamente sul sito europeo di Urbanista. Andiamo dunque a scoprire queste particolari cuffie che vi colpiranno soprattutto per le loro dimensioni contenute.

Urbanista Lisbon, le cuffie ultra portatili

Di cuffie True Wireless compatte ne esistono tante, piccole come le Lisbon si fa però fatica a trovarle. Hanno dimensioni talmente ridotte che sembra incredibile siano True Wireless, con i designer di Urbanista che sono riusciti a rinunciare a qualsiasi orpello e a mantenere una forma a "fagiolo".

Proprio per questo motivo sono state aggiunte delle piccole aste in silicone Gofit che tengono fermi gli auricolari nell'orecchio, un espediente già visto in altre soluzioni che funziona molto bene, anche quando si cammina o si fa attività fisica. La pressione della gomma si fa sentire sull'uso prolungato, dobbiamo però calcolare che le cuffie spariscono letteralmente, si incastrano nell'orecchio e sporgono pochissimo per un design che sicuramente funziona. Inoltre, nonostante le dimensioni compatte, i due minuscoli auricolari sono dotati di controlli touch, ulteriore segno che i ragazzi di Urbanista hanno creato un prodotto davvero smart e funzionale. Se con cuffie più blasonate come le AirPods di Apple non si può abbassare o alzare il volume direttamente dagli auricolari, neppure con la variante Pro da 279 euro, con le Urbanista Lisbon è possibile: un tocco sulla destra alza il volume, un tocco sulla sinistra lo abbassa.

Inoltre è possibile mettere in play o pausa un brano, passare al brano successivo, rispondere a una chiamata in arrivo, terminarla o rifiutarla e attivare l'assistente vocale predefinito del telefono. Il tutto imparando a memoria delle semplici mosse touch da svolgere sui piccoli auricolari.



Non bisogna dare dei colpetti ma toccare semplicemente la superficie esterna degli auricolari, che risponderanno in maniera abbastanza precisa. Un altro aspetto che ha dell'incredibile è la durata della batteria: Urbanista dichiara 9 ore di riproduzione continua nonostante le dimensioni irrisorie degli auricolari, e a 7-8 ore si arriva in tranquillità.

Del resto, queste cuffie non sono dotate della soppressione digitale del rumore, una funzionalità solitamente energivora. L'unico isolamento che potete avere è di tipo meccanico, dato dalla pressione degli auricolari nelle orecchie, con i gommini che non solo fissano i dispositivi ma poggiamo sulla pelle, isolando un minimo i suoni esterni, pur senza fare miracoli, dal momento che non sono in-ear.

Per questo motivo consigliamo le Lisbon soprattutto per un uso interno, dentro casa/ufficio: possono essere delle ottime compagne di studio o di lavoro, del resto è possibile anche telefonare grazie ai microfoni integrati.

Il volume può arrivare a un buon livello e sopperire in alcuni casi alla mancata soppressione digitale del rumore, non fa però bene alle orecchie tenere il volume troppo alto, il suono, poi, diventa meno preciso a livelli troppo elevati e in ogni caso i rumori esterni passano ugualmente. Quindi occorre fare attenzione se si ha intenzione di utilizzare spesso queste cuffie in treno, in aereo o più genericamente in viaggio. In ambienti chiusi invece non si avrà nessun problema particolare.

Cuffie wireless estremamente smart

Ci sentiamo di premiare anche il design della custodia, che risulta compatta e incredibilmente funzionale. Pur essendo minuscola e leggera, nasconde una batteria in grado di ricaricare interamente le cuffie per due volte, dunque con una singola carica di auricolari e case potete arrivare a 27 ore circa di utilizzo totale, senza bisogno di ricaricare in mobilità.

Inoltre, le linee stondate permettono di trasportarlo in tasca in totale comodità (in netta contrapposizione con esempi di fascia ben più elevata, come riscontrato nella nostra recensione delle Technics AZ60), mentre la ricarica avviene tramite USB-C, uno standard ormai tanto diffuso da poter connettere il case ovunque, al PC/Mac, a una presa USB o al caricabatterie USB-C del telefono. In confezione è presente, in ogni caso, un piccolo cavo da USB-A a USB-C nel caso in cui non si disponga già un cavo di questo tipo. Dotazione che si compone di case, auricolari, gommini in silicone standard (in misura unica), cavetto di ricarica e un pratico manualetto di istruzioni (anche) in italiano - che servirà soprattutto per apprendere i controlli touch. Certo, un prodotto talmente smart, compatto ed economico deve pur scendere a qualche compromesso, non può essere perfetto in senso assoluto. I ragazzi di Urbanista hanno dovuto fare qualche rinuncia a livello di driver, con l'audio finale che ne ha risentito alquanto. La qualità del suono non è eccelsa, con molte sfumature che finiscono impastate fra loro durante l'ascolto della musica, gli alti poco chiari e i bassi quasi inesistenti. Si può provare ad aggiustare il tiro con un equalizzatore ma non aspettatevi in ogni caso grandi risultati.



Abbiamo trovato le Lisbon eccessivamente sbilanciate verso i toni medi, che appiattiscono purtroppo il suono e lo rendono tutt'altro che avvolgente. Abbassando proprio i medi tramite equalizzatore ed esaltando bassi e alti la situazione migliora leggermente, qui però entriamo nella sfera dei gusti personali. Dove le Lisbon colpiscono nel segno sono le telefonate, i podcast e gli audiolibri. Possono risultare particolarmente comode anche per addormentarsi la notte lasciando un singolo auricolare nel case e tenendo l'altro nell'orecchio che non poggia sul cuscino.

Ovviamente avremmo apprezzato un audio migliore, ma riconosciamo che viste le dimensioni e tutta la tecnologia presente a bordo (pensiamo alle batterie da 8 ore di uso continuo, alla connessione Bluetooth TW e alla superficie touch) sarebbe stato francamente proibitivo chiedere di più. Dulcis in fundo, Urbanista permette di adattare le Lisbon al vostro stile, con ben cinque colorazioni differenti a listino: abbiamo il nero, il verde acqua, il rosa salmone, il beige e il fucsia.