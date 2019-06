Acer EI491CR Recensione: 49” e HDR per un monitor da gaming 32:9

In principio è stata Samsung a credere nei monitor Ultra Wide, andando oltre l'aspect ratio 21:9 e portando sul mercato il primo display 32:9, il CHG90, che abbiamo apprezzato nella nostra recensione. Visto il successo di questo modello, dettato dalle sue caratteristiche peculiari, anche Acer e Asus hanno deciso di lanciare i loro monitor 32:9. Abbiamo approfondito la variante di Asus nel corso dell'articolo dedicato, oggi invece parliamo del modello portato in Italia da Acer, chiamato EI491CR.

Le proposte di Samsung, Asus e Acer sono molto simili per design e caratteristiche, del resto il pannello è realizzato da Samsung. Le differenze sono minime tra queste varianti, tanto che, avendole provate tutte, possiamo affermare che l'esperienza d'uso, al netto di specifiche leggermente diverse, è quasi identica in tutte e tre le prove. Cosa cambia allora tra questi tre monitor? Il prezzo, e come vedremo sotto questo fronte il vincitore è sempre lo stesso.

Un design di impatto

Il primo impatto con l'Acer EI491CR è spiazzante. Se non avete mai visto un monitor da 49 pollici che sviluppa quasi tutta la sua diagonale in larghezza allora rimarrete a bocca aperta. Le dimensioni sono impressionanti e anche da spento l'effetto wow è assicurato, complice la curvatura con un raggio di R1800. Le cornici che circondano il display sono sottili su tre lati e contribuiscono ad aumentare ulteriormente il senso di immersione. Il design è curato ma non stupisce, piedistallo a parte la scocca è praticamente identica in tutte e tre le varianti arrivate finora. Cambiano i loghi, cambia qualche dettaglio, ma le somiglianze sono evidenti. Premesso che quasi nessuno, a parte gli addetti ai lavori, avrà l'opportunità di provarle tutte, un pizzico di differenziazione in più avrebbe evitato quel senso di déjà-vu che si prova osservando questo EI491CR. Precisato questo, il monitor di Acer è realizzato molto bene, lo schermo ha uno scocca in plastica ma il piedistallo ha un'anima in metallo che trasmette una netta sensazione di resistenza.

Grazie ad esso è possibile spostare lateralmente il pannello, inclinarlo e abbassarlo, per trovare il setup adatto alla propria scrivania.



Non ci sono orpelli estetici particolari, non servono in un monitor di questo tipo perchè basta guardarlo per rimanere a bocca aperta. Acer ha comunque aggiunto un led personalizzabile in 7 colori sul piedistallo, disattivabile nel caso in cui non se ne senta la necessità.

Sul retro sono installate tutte le connessioni, che includono una DisplayPort 1.2, una HDMI 2.0 e una HDMI 1.4, niente USB, presenti invece nei modelli concorrenti.

Le dimensioni sono di 172 mm di altezza per 1198 mm di larghezza, con una profondità di 375 mm. Questa tipologia di monitor non è adatta a tutte le scrivanie, serve molto spazio per poterli posizionare ma il risultato finale è senza dubbio di grande effetto.

Caratteristiche tecniche ed esperienza d'uso

Acer EI491CR è dotato di un pannello da 49 pollici VA con risoluzione di 3840x1080. Il refresh rate nativo è di 120 Hz, overcloccato a 144 Hz, con un tempo di risposta di 4 ms, una luminosità si picco di 400 nit e un contrasto dichiarato di 3000:1. Presente anche la compatibilità con il Freesync 2 e con l'HDR, così come i Quantum Dot per una migliore rappresentazione del colore (la copertura dello standard DCI-P3 è al 90%)

Come si può notare, le specifiche sono simili a quelle del CHG90 e dell'XG49VQ di Asus, ci sono però due differenze. La luminosità di picco della variante Samsung è più alta e arriva a 600 nit, che si fa sentire nei contenuti HDR rendendolo più acceso. Allo stesso tempo però questo provoca un backlight bleeding piuttosto evidente nelle scene più scure, fenomeno che si nota meno in questo EIC491CR, che riesce a contenere bene anche il blooming. La seconda differenza riguarda invece la profondità di colore del pannello, di 10 bit nella varianti Samsung e Asus e di 8 bit in questa di Acer. Questo provoca un color banding più netto, rendendo le sfumature di colore meno omogenee.



Passando invece alla risoluzione, uguale per tutte le varianti, questa permette un buon compromesso tra definizione e prestazioni. La risoluzione non è sufficientemente alta per evitare di notare i pixel, la superficie del pannello tanto ampia dona un grande senso di immersione, ma sacrifica la quantità di pixel per pollice. I 3840x1080 pixel si difendono discretamente durante il gaming e portano anche un vantaggio importante a livello di prestazioni, visto che non serve un PC di fascia altissima per gestirlo a dovere.

Sul desktop di Windows il basso numero di PPI si nota di più, anche in questo caso però l'ampia area utilizzabile si rivela utile, consentendo di affiancare diverse finestre e agevolando il multitasking. In questo ambito una risoluzione più elevata avrebbe comunque migliorato l'esperienza d'uso, dando l'opportunità di lasciare aperte molte più finestre, ma l'animo gaming di questo monitor ha portato Acer a prediligere le prestazioni alla qualità di visione.

Sul fronte software degne di nota sono le possibilità offerte dall'utility Display Widget, con cui selezionare diversi preset in base al contesto d'uso, dal cinema al gaming, oppure sfruttare l'ampia diagonale attraverso le modalità picture in picture e picture by picture. La prima permette di osservare due sorgenti contemporaneamente, una a pieno schermo l'altra in una finestra posizionabile in diverse parti dello schermo. La seconda invece divide lo schermo fino anche in quattro parti.