Acer Nitro 5 Recensione: un buon notebook per il casual gaming

Quello dei notebook da gaming è un mercato dominato da prodotti decisamente costosi, con prezzi che solitamente scoraggiano la maggior parte dell'utenza che vorrebbe iniziare a giocare con questi device. Oggi però le alternative non mancano se si punta a un gaming di buon livello in Full HD, grazie soprattutto all'architettura Pascal di NVIDIA, che ha portato solide prestazioni anche nelle fasce di prezzo più basse, con la GTX 1050 a farla da padrona. Oggi però parliamo di un notebook che monta una variante più potente di questa GPU, una NVIDIA GTX 1050 Ti, utilizzata da ACER nel suo Nitro 5, un prodotto venduto ad un prezzo che parte da 1199 euro. Si tratta, dunque, di un laptop da gioco a buon mercato vista anche la concorrenza. Basterà questo a renderlo un buon dispositivo da gioco? Andiamo a vederlo assieme!

Design

Acer Nitro 5 vanta, a differenza della maggior parte dei notebook da gaming, un design meno aggressivo del solito. Infatti, il coperchio superiore presenta solamente il logo Acer in bella vista, senza alcun tipo di altre personalizzazioni che siamo soliti vedere in questo tipo di prodotti. Anche la parte dove trovano posto la tastiera e il trackpad risulta molto pulita e priva di quegli elementi che spesso fanno capolino nelle gaming machine. Disattivando il LED rosso relativo alla retroilluminazione della tastiera, sembra quasi di trovarsi dinanzi ad un normale portatile piuttosto che ad un notebook da gaming, se non fosse per la parte posteriore che presenta delle vistose griglie per l'aerazione contornate da degli inserti in plastica rossa. La qualità costruttiva è piuttosto buona, con la scocca satinata in nero che risulta molto robusta e rifinita con una copertura metallica sia nella parte superiore del coperchio che nella zona principale dove trovano posto la tastiera e il touchpad. Le dimensioni sono nella media per questo tipo di prodotti, di 390 x 266 x 26.75 mm, per un peso di circa 2,7 Kg. Dimensioni che, naturalmente, vanno a minare la sua portabilità, rendendolo più un desktop replacement casalingo che un notebook da portarsi in giro, cosa che però è comune a quasi tutti i i notebook di questo tipo.

Il touchpad bordato di rosso è di buone dimensioni mentre la tastiera è completamente retroilluminata sempre in rosso e con i tasti "WASD" messi in risalto, cosa che ci è risultata molto utile durante le nostre sessioni di gioco notturne. Passando alla connettività, sul lato sinistro troviamo l'aggancio Kensington Lock, una porta USB Type C 3.1, una porta USB 3.0, l'output HDMI, una porta Ethernet e un lettore di schede di memoria SD. Sulla parte destra, invece, oltre all'ingresso dell'alimentazione e ai due LED che segnalano l'attività dei dischi e della batteria, trovano posto 2 porte USB standard e l'ingresso per le cuffie. In definitiva, si tratta di un design a metà strada tra un normale notebook e uno da gaming, che farà certamente piacere a chi predilige linee più sobrie ma meno a chi è in cerca di una soluzione più aggressiva.

Caratteristiche tecniche

ACER Nitro 5 vanta una dotazione hardware di tutto rispetto per la fascia di prezzo a cui appartiene. In particolare, esso monta un display IPS LCD Full HD da 15,6 pollici, con degli angoli di visione che sono risultati tutto sommato buoni. Per quanto riguarda il processore, troviamo un quad-core Intel i7-7700HQ operante alla frequenza di 2,8 GHz, che in modalità Turbo può spingersi sino ai 3,8 GHz. Si tratta di uno dei processori più potenti attualmente disponibili sul mercato notebook (se consideriamo quelli con moltiplicatore bloccato), nonché di uno fra i più utilizzati in questo tipo di prodotti. La GPU, invece, è una NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti da 4 GB che nella visione di ACER viene qui montata per mantenere relativamente bassi i costi senza scendere troppo a compromessi in quanto a prestazioni. Per completezza d'informazione, il notebook in questione possiede anche una scheda video integrata Intel HD Graphics 630. Abbiamo poi 16 GB di RAM DDR4 (espandibili fino a 32 GB), un hard disk da 1 TB e un SSD da 256 GB. Insomma, siamo dinanzi ad una configurazione pensata per giocare in Full HD, ma non sempre al massimo del dettaglio.



Software

Il sistema operativo è Windows 10 Home a 64 bit con preinstallate le solite app proprietarie, una consuetudine in questa tipologia di notebook. In primis, troviamo Acer Care Center, che consente di dare uno sguardo veloce alle specifiche tecniche del notebook, monitorare lo stato di salute delle componenti e della batteria, gestire le applicazioni all'avvio e i punti di ripristino, aggiornare il sistema operativo e i driver principali. Insomma, una sorta di hub centrale. L'audio è invece affidato al software Dolby, che consente all'utente di personalizzare l'equalizzazione audio oppure assegnare un profilo automatico che cambi dinamicamente il range sonoro in base all'attività svolta (tra film, gioco, sport e VoIP). Passiamo poi ad Acer Collection, una selezione delle migliori app e giochi presenti sul catalogo del Windows Store che abbiamo trovato piuttosto futile.



Esperienza d'uso

ll nostro test ha evidenziato delle buone prestazioni per quanto riguarda l'utilizzo quotidiano, con Windows 10 che gira molto bene. L'utilizzo principale del notebook, però, è chiaramente il gaming, con delle performance che ci hanno permesso una buona esperienza di gioco in Full HD ma non sempre al massimo del dettaglio. Abbiamo testato il notebook sia con titoli recenti che con alcuni un po' più datati ma che si difendono ancora bene a livello grafico o risultano tra i più giocati su Steam. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra gira in media a 30 FPS fissi con preset Alto, meglio non salire ulteriormente con i settaggi quindi, pena un abbassamento deciso del frame rate. Ryse: Son of Rome gira a una media di 40 FPS con sovracampionamento disattivato e dettagli al massimo, ma con cali che raggiungono anche i 20 FPS nelle situazioni più concitate. La situazione migliora, invece, con dettagli a Normale, con il titolo che gira a 50 FPS in media e non scende mai sotto i 30 FPS. Metro: Last Light Redux raggiunge i 66 FPS con SSAA disattivato e dettagli ad Alto nel benchmark interno, arrivando a 47 FPS se proviamo a settare il tutto a Ultra. Counter-Strike: Global Offensive, invece, gira ad una media di 120 FPS. Numeri che non fanno altro che confermare le prestazioni dell'accoppiata Intel i7 7700HQ-GTX 1050 Ti, che permettono di giocare a tutti i titoli sul mercato in Full HD seppur con qualche compromesso.

Per quanto riguarda l'audio, la qualità complessiva è buona e il suono risulta pulito e in grado di coprire il rumore prodotto dal sistema di raffreddamento. Le temperature nelle situazioni più "concitate" per CPU e GPU raggiungono rispettivamente 90 e 70 gradi, valori nella norma ma che si sentono sulla scocca, soprattutto se si gioca con il notebook sulle ginocchia. Il classico problema di questo tipo di prodotti, però, è l'autonomia.

In questo caso, abbiamo testato il notebook a lungo con svariati titoli constatando un'autonomia in linea con le richieste energetiche del prodotto. Per l'utilizzo quotidiano si è rivelata essere molto buona, ma nel gaming ovviamente i risultati sono ben diversi. In particolare, con Metro: Last Light Redux il portatile si è fermato poco oltre una singola ora di utilizzo, a fronte di circa 2 ore richieste per caricarlo completamente. Appare chiaro quindi come questo Nitro 5 sia più adatto, perlomeno in ambito gaming, ad un uso casalingo, con una presa di corrente sempre a portata di mano.