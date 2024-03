Acer Predator Helios 18 Recensione: path tracing in mobilità con RTX 4090

L'asticella della qualità e delle prestazioni nel segmento dei notebook da gaming di fascia altissima si è alzata a tal punto da rendere la scelta tra un modello e l'altro solo una questione di mere sfumature. Acer, per quest'anno, ha voluto perfezionare ulteriormente la sua già apprezzata formula con il nuovo Predator Helios 18, un desktop replacement dalle dimensioni generose e dalle performance senza compromessi.

Dalla sua parte, chiaramente, le potenzialità offerte soprattutto da NVIDIA con le sue RTX Serie 40 e l'IA al servizio di una migliore esperienza ludica e professionale.



Un lavoro di fino

Rispetto a quanto osservato nella recensione del Predator Helios 18 2023, cambia tutto e al tempo stesso molto poco.

A un primo sguardo, sembrerebbe quasi di trovarsi di fronte allo stesso prodotto, ma c'è stato un importante passo in avanti soprattutto in termini di configurazione.

Il cuore pulsante della proposta 2024 può essere scelto fino all'Intel Core i9-14900HX, top di gamma della serie Raptor Lake Refresh con 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core), 32 Thread e una frequenza massima di 5.8 GHz sui P-Core. Nel nostro caso, abbiamo provato proprio questo modello, affiancato dalla RTX 4090 di NVIDIA, attuale top di gamma per il mobile gaming. Una configurazione massima che si eleva rispetto al 2023 non solo per aggiornamento generazionale ma anche di classe, dato che si passa dalla 4080 alla 4090.

Lato memoria, possiamo contare su 32 GB di RAM DDR5-5600 (2x16GB) e su un'unità a stato solido da 2TB di tipo NVMe PCIe Gen4 su livello RAID0.



Unboxing e prime impressioni

Squadra che vince non si cambia, e infatti a livello puramente estetico non siamo per nulla distanti dall'Helios 18 dello scorso anno. Le dimensioni sono le stesse, così come le forme e l'ingegnerizzazione della struttura.

Cambiano i giochi di luce sulla barra posteriore, che presenta il solito effetto infinity e l'illuminazione RGB configurabile.

Gli sfiati posteriori sono protetti da griglie magnetiche, che possono essere sganciate e sostituite (in dotazione un'altra coppia, di colore diverso), proprio come nel modello precedente.

Ampio il trackpad, così come abbiamo a disposizione una tastiera completa di numpad.

Novità che abbiamo gradito molto riguarda la possibilità di personalizzare i tasti WASD: i keycap con tecnologia MAGKEY 3.0 possono essere sganciati e sostituiti e in confezione abbiamo ricevuto due set, uno in stile "alieno" e uno trasparente. In dotazione anche una forcella magnetica per l'estrazione e l'applicazione dei cap.

La tastiera usa switch meccanici con travel di appena 0,3 mm. Restituiscono un ottimo feedback alla digitazione, senza una particolare resistenza e risultano molto precisi e responsivi nelle sessioni di gioco.



Trattandosi di un desktop replacement, non stupisce che le dimensioni siano a dir poco abbondanti. Da chiuso, sul modello a nostra disposizione le misure sono di 31,2 cm di profondità per 40,4 cm di larghezza, con un'altezza da chiuso di 3,1 cm. Il peso, invece, supera di poco i 3 Kg.Il display Mini LED è parte essenziale della ricetta anche stavolta: un maestoso display da 18 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel (WQXGA, rapporto d'aspetto 16:10).

Ottima la finitura antiriflesso, che lo rende fruibile anche sotto la luce diretta del sole, mentre il refresh rate si alza fino a 250 Hz con tempi di risposta minimi dichiarati di 3ms. Presente il G-Sync di NVIDIA, per uno schermo di elevata caratura anche nella riproduzione dei colori, con copertura 100% nello spazio DCI-P3.

Oltre alle già citate specifiche della configurazione, concludono la scheda tecnica Wifi 7 e Bluetooth 5.4 (Intel Killer 1750x), oltre alla Gigabit Ethernet attraverso una porta laterale telescopica posta sul fianco sinistro.

Sullo stesso lato troviamo anche il lettore per le microSD e una porta USB-A 3.0 e il jack da 3,5 mm per le cuffie. A destra due USB-A 3.2 Gen-2 e i LED di stato. Uscita video HDMI 2.1 e alimentazione si trovano sul retro, disposti centralmente, insieme a due porte USB-C Thunderbolt 4.



Un concentrato di tecnologia

Ben poco da dire sulle prestazioni di una macchina di questo tipo. Siamo semplicemente ai vertici del mercato e i benchmark sintetici chiariscono questo aspetto prima ancora di dare un'occhiata alle performance di gioco.

Questo Predator Helios 18 non teme in alcun modo le sfide più impegnative, mangiandosi a colazione anche Cyberpunk: 2077 con preset Overdrive, dove riesce a ottenere una media di 53 FPS senza neanche scomodare Frame Generation.

È chiaro che a farla da padrone, qui, sono le tecnologie di NVIDIA, sia quelle pensate per intervenire sul gioco che quelle che consentono di trainare l'hardware in maniera intelligente, con particolare riferimento al pacchetto Max-Q, che interviene per migliorare l'esperienza di gioco a seconda delle proprie necessità.

Parliamo, ad esempio, di Battery Boost 2.0 e di WhisperMode, che lavorano per ottimizzare consumi e rumorosità quando si utilizza con alimentazione a batteria. Determinanti per ottimizzare l'erogazione di potenza, queste tecnologie lavorano bilanciando tutti gli aspetti dell'esperienza d'uso che possono concorrere a migliorare il comfort e le esigenze prestazionali. Dynamic Boost, ad esempio, è fondamentale per dosare l'energia tra la CPU e la RTX 4090 (che da sola può arrivare fino a 175W) analizzando i task che si stanno eseguendo, nel caso del gaming un frame alla volta, in tempo reale.



Autonomia e utilizzo quotidiano

Anche per quel che riguarda l'uso di tutti i giorni, il Predator Helios 18 si riconferma una macchina molto solida. Le migliorie apportate sul software Predator Sense lo rendono ancora più affidabile, ma ogni tanto potrebbe fare ancora le bizze: rispetto allo scorso anno, sono stati fatti dei passi da gigante, ma per esempio ci è capitato un paio di volte un bug (risolto solo con il riavvio) che non permetteva di cambiare la retroilluminazione della tastiera rispetto alla "pioggia di colore" stock.

Capitolo temperature, non ci aspettavamo nulla di diverso rispetto agli 88-90 °C di picco sulla CPU, che comunque non è mai andata davvero in difficoltà neanche quando spinta al limite. In idle, la RTX 4090 viaggia intorno ai 50 °C, mentre nei test più impegnativi non ha mai superato gli 80 °C.



Le ventole sono appena udibili nell'utilizzo multimediale e nella navigazione web (37-38 dB), rientrando nel classico "rumore" da ufficio. Diverso il discorso quando si passa alla modalità Turbo: in-game abbiamo registrato fino a 58 dB, comunque non elevatissimo ma sufficiente per rendere necessario l'utilizzo di un headset.

Quanto all'alimentazione, risulta difficile chiedere troppo a una macchina di questo tipo in questo frangente, soprattutto in virtù della presenza di un display davvero gigantesco. Al netto di ciò, nel nostro classico test di durata con streaming su YouTube a tutto schermo e luminosità al 30% la durata è stata di poco inferiore alle tre ore (consumo medio del 31-33% all'ora).