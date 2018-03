Aermoo V1 Recensione: un completo speaker bluetooth impermeabile e low cost

Il nostro viaggio alla scoperta di prodotti audio economici, ma dalle interessanti caratteristiche, prosegue senza sosta. Oggi vi presentiamo il V1, un versatile ed economico speaker bluetooth impermeabile realizzato da Aermoo; si tratta di un'azienda cinese che abbiamo già conosciuto qualche tempo fa con le prove delle cuffie B1, auricolari economici Bluetooth completamente senza fili e dei caricabatteria wireless e per auto W1 e C1. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell'altoparlante V1.

Aermoo V1: design e caratteristiche tecniche

L'Aermoo V1 si presenta con un design originale che ricorda direttamente i vari smartphone "rugged" disponibili sul mercato. La scocca esterna vanta infatti delle protezioni, in plastica, gomma e metallo, che consentono a questo speaker di resistere senza problemi a urti, cadute e a getti d'acqua grazie alla certificazione IPX6. Ricordiamo, inoltre, la doppia colorazione nera con inserti in arancione e il vistoso moschettone in metallo rimovibile, utile per il trasporto dello speaker. Sul lato superiore sono inoltre presenti un piccolo LED e cinque pulsanti che consentono il controllo completo dell'unità: alimentazione, gestione musicale, sorgenti, telefonate e volume. Terminiamo la descrizione dell'aspetto esterno con il lato sinistro che ospita un vano, protetto da una copertura in gomma, al cui interno sono stati inseriti lo slot per una Micro SD fino a 32 GB, l'ingresso audio da 3,5 mm e una porta Micro USB utile ad alimentare la batteria integrata da 2200 mAh. Infine le dimensioni pari a 149.5 X 47 X 68.6 mm con un peso di 330 grammi.



Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il V1 ospita al suo interno due piccoli speaker full range da 40 mm con una potenza di 5 Watt (frequenza di risposta da 80Hz-18kHz, impedenza di 4 ohm e sensibilità di 70 db), un modulo bluetooth 4.0 e la radio FM senza antenna esterna. La confezione include due cavi: USB-Micro USB e audio da 3,5 mm, assente invece un alimentatore.

Prestazioni audio e prezzo

Passiamo ora all'analisi delle prestazioni del V1. Partiamo dalla scocca ben assemblata resistente agli urti e agli schizzi d'acqua; un po' duri da premere i pulsanti presenti nella parte superiore. Utile la Radio FM integrata, senza antenna esterna, priva però di comandi dedicati, con i pulsanti del volume che consentono di scorrere le varie stazioni. Il V1 è un prodotto molto versatile grazie anche alla presenza dello slot per la Micro SD con lo speaker in grado di leggere brani nel formato Mp3 e Flac.

Per quanto riguarda le prestazioni, il giudizio generale è positivo considerando la natura low cost del prodotto, con l'Aermoo V1 che non ha mai manifestato problemi di collegamento bluetooth con smartphone e tablet. Ampio il fronte sonoro, sufficiente la potenza e buona la riproduzione delle frequenze alte e medie, definite e naturali; carenti invece i bassi che risultano poco profondi. Concludiamo con l'autonomia pari a circa 10 ore. Sufficienti le prestazioni nelle chiamate in vivavoce con il microfono dal raggio limitato a un metro circa. Infine il prezzo, l'Aermoo V1 può essere acquistato su Amazon a circa 30 euro.