Allarme Ajax alla prova, un vero antifurto facile da installare

I sistemi di sorveglianza smart sono sempre più presenti nelle case. Complici i prezzi modici di alcune soluzioni, come le videocamere con rilevamento dei movimenti, e la facilità d'installazione, la diffusione di questi dispositivi è aumentata molto negli ultimi anni. Esistono poi prodotti decisamente più complessi, che si configurano come veri e propri sistemi d'allarme, come il Netatmo Welcome che abbiamo provato tempo fa, nessuna delle quali può però competere con la sicurezza e la qualità che il sistema proposto da Ajax può offrire.

Ajax ha creato un vero e proprio ecosistema di prodotti per la sicurezza domestica facili da installare, sicuri e anche semplici da configurare, grazie a un'applicazione chiara e ben fatta. Con Ajax si entra in un territorio di confine con gli antifurti tradizionali, quelli installabili solo da tecnici professionisti, e dopo un mese di utilizzo possiamo dire di essere rimasti molto soddisfatti della prova.

L'ecosistema Ajax

Ajax è una società ucraina specializzata in sistemi di sicurezza, sia senza filo che cablati. Un rapido giro sul loro sito web chiarisce subito che siamo di fronte a un'azienda che fa della sicurezza il suo core business, essendo specializzata proprio in questo ambito.

La qualità messa in campo, così come le tecnologie, sono di alto livello, almeno per quanto riguarda il settore degli allarmi installabili senza il bisogno di un professionista, che Ajax consiglia comunque di contattare per una configurazione ancora più accurata. Noi abbiamo fatto tutto da soli e dobbiamo dire che la semplicità d'installazione è disarmante, in due ore abbiamo piazzato e configurato un sistema composto dall'hub centrale, 7 sensori per le finestre, una videocamera di sorveglianza, un tastierino numerico per l'accesso, sensori per rilevamento della qualità dell'aria, del fumo e anti allagamento, senza dimenticare i due telecomandi per l'attivazione-spegnimento del sistema. Questi componenti sono solo alcuni di quelli disponibili nell'ecosistema Ajax, che comprende dispositivi adatti a tante esigenze diverse.



L'installazione dei vari accessori avviene tramite i QR code stampati sui dispositivi, che una volta letti dall'applicazione dedicata vengono riconosciuti e associati nel giro di pochi secondi. Fatto questo basta scegliere l'ambiente in cui installarli (dall'applicazione è possibile dividere i vari accessori in base alle stanze) e il gioco è fatto.

Abbiamo descritto la procedura di associazione dei vari dispositivi in modo semplice perchè è realmente così, si inquadrano i QR, si sceglie la stanza dove sono posizionati e si procede con il montaggio, non abbiamo avuto alcun intoppo durante questa procedura. Procedura agevolata dal protocollo di connessione radio proprietario Jewell, che permette di connettere gli accessori fino a 2000 metri di distanza. Abbiamo avuto qualche esperienza con sistemi di allarme smart con connessione Wi-Fi e Bluetooth, non proprio entusiasmanti, e in questo campo specifico non c'è partita, le tecnologie di Ajax funzionano davvero bene e ci hanno permesso di rendere sicura una palazzina di tre piani senza il minimo problema di copertura.

Il perno dell'ecosistema, l'hub centrale

Ajax mette a disposizione diversi tipi di unità centrale, il nostro consiglio è quello di scegliere un modello che integra il 4G. Il motivo è molto semplice, la connettività 3G in Italia è già in fase di smantellamento, per cui se acquistate ora un hub senza il 4G rischiate di doverlo cambiare in poco tempo, quando non sarà più possibile utilizzarlo per l'invio delle notifiche tramite rete cellulare.

Noi abbiamo utilizzato un Hub 2 Plus, un dispositivo davvero completo e che permette di gestire fino a 200 accessori connessi, tutti con crittografia end to end. L'installazione è semplicissima, basta accenderlo e attendere che la luce sul coperchio diventi bianca, poi si può configurare tutto dall'applicazione dedicata. Il punto forte di questo hub è la ridondanza, ci sono infatti una porta di rete e ben due ingressi per MicroSIM (con cui mandare SMS e chiamate d'emergenza), oltre al Wi-Fi. Anche in assenza di connessione di rete fissa quindi il sistema è in grado di mandare notifiche di sicurezza allo smartphone e di attivare la sirena esterna o interna, stessa cosa avviene in assenza di energia, visto che è presente una batteria tampone che dura circa 15 ore.

Cosa succede in caso di manomissione o di disturbo del segnale radio e cellulare? Qui si aprono di diverse strade, ad esempio se il coperchio dell'hub viene aperto per disinserire la presa di rete o le SIM si viene subito allertati, stessa cosa se i malintenzionati riescono a superare tutti i sistemi di sicurezza disconnettendo l'hub: i server Ajax, una volta rilevata la disconnessione anomala dell'hub, inviano una notifica di sicurezza in 60 secondi. Se le frequenze radio con cui sono connessi i dispositivi vengono disturbate il sistema ne utilizza altre, e in caso disturbo eccessivo viene mandata una notifica tramite il cloud di Ajax, come spiegato sopra.

Tutte queste notifiche, oltre che allo smartphone e alle sirene presenti nel sistema, possono anche essere recapitate a un istituto di sorveglianza, ce ne sono diversi convenzionati, ovviamente da pagare a parte, ma si tratta di una funzione che non avevamo mai visto in un impianto fai da te.

Sempre a proposito delle notifiche, il tempo di reazione dell'allarme è molto rapido, una volta aperta una porta o una finestra in pochi secondi viene segnalata l'intrusione direttamente sullo smartphone, stessa cosa avviene per i sensori di movimento. Ottima è poi l'integrazione con Apple Watch, una volta attivati gli "Avvisi importanti" su iPhone si viene avvisati sempre e comunque in caso di intrusione, anche se si è in modalità notte, con una notifica sonora ben udibile.

Le opzioni disponibili dall'applicazione sono tante, a partire dalla possibilità integrare il sistema di allarme con un istituto di sorveglianza, per una maggiore sicurezza, fino alla possibilità di creare zone e relative routine di attivazione degli allarmi e dei dispositivi. Nel nostro caso è stato possibile attivare automaticamente l'allarme in una zona specifica dello stabile a una determinata ora, per poi abilitare la protezione completa della struttura in un'altra. Le possibilità sono davvero molte e tutte molto semplici da configurare, anche senza il bisogno di un installatore esperto, il tutto a un prezzo di 617 euro per questo modello di Hub.

MotionCam, la videocamera che non è una videocamera

MotionCam è una videocamera molto speciale, di fatto è più una fotocamera in effetti. La scelta di non utilizzare il Wi-Fi per la connessione ma i protocolli Jewell e Wings (altra tecnologia proprietaria, questa per il trasferimento di immagini) ha tanti pregi ma anche un difetto, ovvero la ridotta larghezza di banda. Ecco perché Ajax ha creato la MotionCam tarandola sulle specifiche del sistema.

Non siamo di fronte a una videocamera sempre attiva, la ripresa è disponibile solo con allarme inserito e solo quando viene rilevato un movimento. Il dispositivo integra infatti un sensore di movimento, quando viene rilevato un intruso entra in funzione la cam, che genera 3 immagini da 640x480 o 5 da 320x240. La notifica del sensore di movimento arriva in pochi istanti, per le immagini servono invece una quindicina di secondi, nonostante la bassa qualità. Molto importante è quindi piazzare la MotionCam in un punto dove vengono inquadrati eventuali punti d'ingresso, altrimenti diventa praticamente inutile.

Ajax non ha una vera videocamera a listino, ma è compatibile con modelli di Ezviz, Hikvision, Safire, Unv e Dahua, che possono essere così integrati all'interno del sistema. Le funzioni comprendono anche il riconoscimento degli animali domestici, la possibilità di scattare immagini al buio e una visione con un raggio di 90°. Visto il costo di 219 euro, a nostro avviso meglio puntare sui rilevatori di movimento, in coppia con una videocamera esterna, nonostante qualche svantaggio in termini di sicurezza. Da segnalare la durata della batteria, certificata per circa quattro anni di utilizzo e poi sostituibile.

DoorProtect, il sensore per porte e finestre

DoorProtect funziona come i classici sensori che rilevano l'apertura di porte e finestre. É composto da due piccoli dispositivi che vanno posizionati affiancati, chiudendo quindi il contatto magnetico.

Quando uno dei due si allontana ed è attivato l'allarme in pochi istanti si riceva una notifica che segnala l'apertura della porta o della finestra in cui sono installati. Questi sensori sono semplicissimi da installare grazie all'assenza di fili e hanno una durata della batteria di circa 7 anni. Come per gli altri accessori anche qui la cura per i dettagli è notevole, in confezione sono presenti un sensore che contiene al suo interno la batteria e due magneti pensati per diversi tipi di serramento/porta. In base alla necessità si può utilizzare quello più grande, che ha un range di rilevamento superiore, o quello più piccolo, adatto a infissi sottili. Inoltre è possibile utilizzare un sistema anti manomissione, compreso nella confezione, che rileva se il sensore viene staccato dalla sua sede.

Il costo per ogni DoorProtect è di 58 euro, Ajax ha creato anche una variante più evoluta, che rileva in più le vibrazioni e l'inclinazione, dal costo di 86 euro.

Ajax SpaceControl, Button, KeyPad e sirena

Il sistema d'allarme Ajax può essere inserito dall'applicazione e dallo smartwatch, ma ci sono anche altri metodi. Il più pratico ed economico si chiama SpaceControl, un piccolo dispositivo da attaccare al portachiavi che da accesso a quattro tasti funzione.

Due sono dedicati all'attivazione-disattivazione del sistema, gli altri invece sono programmati per attivare la modalità notturna e quella anti panico. Quando è in modalità notturna l'allarme lascia in funzione solo alcuni tipi di sensori, scelti dall'utente, e ne disattiva altri. Ad esempio, attivandola prima di andare a letto si possono spegnere tutti i rilevatori di movimento all'interno della casa, così da potersi spostare liberamente, lasciando accesi invece i sensori di porte e finestre.

La modalità anti panico serve per attivare subito l'allarme in caso di necessità. Questa modalità è alla base del funzionamento di un altro accessorio, Button, un semplice bottone che una volta premuto attiva la modalità anti panico. Questo può essere installato vicino al letto dove si dorme ad esempio, o può anche essere portato semplicemente in tasca. Sia SpaceControl che button hanno una funzione che evita le attivazioni involontarie, ad esempio è possibile scegliere di attivare la modalità panico solo con una pressione prolungata, oppure con una doppia pressione.



Passando invece a KeyPad, questo è un tastierino numerico che da accesso alle stesse funzioni di SpaceControl, ma con qualcosa in più. Una volta impostato un codice di sicurezza è possibile inserire-disinserire l'allarme, attivare la modalità notturna oppure quella anti panico, con indicazioni visive sullo stato di funzionamento dell'allarme attraverso delle icone identiche a quelle presenti nell'applicazione e sul telecomando SpaceControl.

In aggiunta si può creare un codice anticoercizione: una volta inserito disattiva l'allarme ma manda comunque le notifiche di sicurezza, nel caso in cui si sia costretti a spegnerlo con la forza. Oppure si possono creare codici che disattivano-attivano solo determinate stanze.

SpaceControl costa 48 euro, con una durata della batteria di circa 5 anni, e lo riteniamo un accessorio fondamentale per un sistema di questo tipo, stessa cifra per Button, in questo caso con autonomia di 5 anni. KeyPad invece costa 153 euro e la batteria dura circa due anni.

Ajax FireProtect Plus, LeaksProtect e LifeQuality

Ajax offre una protezione non solo da possibili fattori di pericolo esterni, ma anche interni alla casa. FireProtect Plus è un dispositivo pensato per rilevare la presenza di fumo e fiamme in casa 24 ore su 24, avvisando con notifiche e allarmi in caso di necessità. FireProtect Plus rileva non solo il fumo, ma anche i livelli di CO e i forti sbalzi di temperatura, e integra una sirena interna che lo rende indipendente dal resto del sistema di allarme.

LeaksProtect serve invece per rilevare la fuoriuscita di liquidi. Basta appoggiarlo per terra sotto al lavandino della cucina, o sotto la lavatrice ad esempio, e i sensori di cui è dotato rilevano la presenza di acqua nel giro di pochi istanti. Ajax vende anche un'elettrovalvola da utilizzare in coppia con questo sensore, chiamata WaterStop, che permette di chiudere automaticamente l'acqua in caso di fuoriuscita di liquidi.

LifeQuality è un dispositivo che serve a monitorare la qualità dell'aria attraverso dei sensori di temperatura, di CO2 e di umidità. Non va acquistato come semplice rilevatore, visto anche il costo elevato, ma va preso solo se si intende automatizzare alcuni processi legati al riscaldamento e alla ventilazione degli ambienti. In questo caso si possono impostare degli scenari che, ad esempio, attivano un deumidificatore in presenza di un'elevata umidità, oppure accendono il riscaldamento se la temperatura scende troppo.

FireProtect Plus ha un prezzo di 172 euro e ha una batteria che dura circa quattro anni mentre LeaksProtect costa 76 euro e ha un'autonomia di cinque anni. LifeQuality ha un costo di 446 e ha una batteria che dura circa quattro anni.